Cuối ngày hôm nay 8/10: 3 con giáp này chuẩn bị thần đón tài lộc vào nhà, phước lành tá lả, phúc khí vây quanh, bản mệnh vận trình vượng cát, tình - tiền thăng hoa

Ngày có Chính Ấn ghé thăm, công danh của người tuổi Mão nhờ vậy cũng rất vượng. Nhân cơ hội này, bản mệnh sẽ cần nỗ lực nhiều hơn để phát huy nội lực của mình. Đừng ngại thử sức ở những lĩnh vực mới mẻ, dù không thành công thì chắc chắn bạn cũng sẽ có thêm kinh nghiệm quý giá.

Hỏa sinh Thổ, bản mệnh và nửa kia rất hòa hợp với nhau, dù có xảy ra lỗi lầm cũng sẵn sàng bao dung, tha thứ. Khó khăn xuất hiện, bạn cũng không chùn bước bởi biết rằng phía sau lưng luôn có người ấy ủng hộ, động viên tinh thần.

Công việc thuận lợi cũng mang lại cho những chú Mèo sự an tâm và một tâm thế hoàn toàn tự tin. Bạn nhận ra rằng khi những mối quan hệ tốt thì công việc cũng vì thế mà tốt theo, và đó là động lực để bạn nỗ lực trong công việc và phát triển con đường công danh của mình.

Ngày có Chính Ấn ghé thăm, công danh của người tuổi Mão nhờ vậy cũng rất vượng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi hàng ngày, người tuổi Dậu với vốn hiểu biết phong phú có thể nhanh chóng vượt qua thách thức và nhận được sự thán phục của mọi người xung quanh. Thêm vào sự giúp đỡ của Tam Hợp, bạn có thể trở thành người nổi bật trong tập thể.

Vận trình tài lộc dồi dào. Các hạng mục đầu tư nhanh chóng phát triển, đem lại cho bản mệnh một khoản dư dôi.

Thổ sinh Kim, chuyện tình cảm của con giáp này phát triển ổn định. Nếu còn chưa kết hôn, hai bạn đã có thể bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này, chắc chắn đôi bên sẽ nhận được sự ủng hộ của rất nhiều người, nhanh chóng xây dựng gia đình hạnh phúc.

Thổ sinh Kim, chuyện tình cảm của con giáp này phát triển ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tiếp nối tử vi ngày 7/10/2022 của 12 con giáp, Chính Quan báo hiệu những điều tốt lành đến với người tuổi Hợi. Trên phương diện sự nghiệp, bạn nhận được sự tin tưởng của đồng nghiệp và cấp trên, nhờ đó mà được giao cho phụ trách những nhiệm vụ quan trọng.

Vì thế, nếu như vẫn còn trẻ, bản mệnh đừng nên ngại vất vả, khó khăn nhất thời. Dù đối diện với tình huống nào, hãy bình tĩnh nghĩ cách giải quyết và tiếp tục phát huy điểm mạnh của mình, chắc chắn bạn sẽ vươn xa hơn nữa trong tương lai.

Điểm sáng cho Tuổi Hợi trong ngày Thứ Bảy này là một tình yêu đôi lứa hài hòa, nồng thắm, bản mệnh và đối phương dần trở nên thấu hiểu và biết thông cảm cho nhau hơn, luôn lắng nghe những điều chia sẻ, tâm sự của đối phương. Mối quan hệ ngày càng trở nên khăng khít. Với những người còn đang độc thân, Tuổi Tỵ cần phải kiên nhẫn hơn trong tình duyên của mình.

Điểm sáng cho Tuổi Hợi trong ngày Thứ Bảy này là một tình yêu đôi lứa hài hòa, nồng thắm - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo