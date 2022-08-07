Cuối ngày hôm nay 7/8: Cục diện Mộc khắc Hỏa, 3 con giáp đường tình nhiều trắc trở, vợ chồng bất hòa, gia đạo gặp chuyện không vui

Tâm linh - Tử vi 07/08/2022 02:34

Cuối ngày hôm nay 7/8, cục diện Mộc khắc Hỏa, 3 con giáp đường tình nhiều trắc trở, vợ chồng bất hòa, người độc thân bỏ lỡ nhân duyên tốt đẹp.

Tuổi Tuất

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp cho biết chủ nhật ngày 7/8/2022 hôm nay, tuổi Tuất phải hết sức tập trung để xử lý phần công việc đang rối tinh rối mù lên trong ngày hung tinh giáng mệnh. Bản mệnh cũng cần phải hết sức tỉnh táo.

Với bản lĩnh của mình, tuổi Tuất hoàn toàn không gặp vướng mắc gì, tuy nhiên có thể sự kiêu ngạo và hiếu thắng sẽ là nguyên nhân chính dẫn đến thất bại sắp tới của con giáp này.

Vận trình tình cảm cần mềm mỏng hơn. Nếu như chuyện gì cũng muốn giành phần thắng về mình thì e rằng sẽ chẳng có lợi cho ai. Đôi khi, hạ mình một chút mà giữ được hòa khí gia đình thì điều đó cũng xứng đáng.

Cuối ngày hôm nay 7/8: Cục diện Mộc khắc Hỏa, 3 con giáp đường tình nhiều trắc trở, vợ chồng bất hòa, gia đạo gặp chuyện không vui - Ảnh 1
Vận trình tình cảm cần mềm mỏng hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Cuối tuần 07/08/2022 là một ngày mà thời vận của Tuổi Dậu chưa được hanh thông, cho nên các việc mà bạn toan tính đều gặp trở ngại, không thuận lợi như ý bạn muốn. Vì thế, bạn đang ở trong tâm trạng tiến thoái lưỡng nan, phân vân không biết nên tiến tới hay rút lui, nếu bỏ ngang thì không đành lòng, mà tiếp tục làm thì hết sức khó khăn.

Tuổi Dậu nên ra sức cố gắng làm cho hết mình, còn việc thành công hay thất bại là tùy theo ý trời, bạn chớ nên quá lo lắng cho mệt tâm trí. Tóm lại, muốn thành đạt nguyện vọng, bạn phải kiên nhẫn bền chí, không nên bỏ cuộc, bạn sẽ vượt qua được mọi thử thách, bạn là người tài trí lo gì không đạt được sở nguyện.

Cuối tuần này Tuổi Dậu nên kiên nhẫn khi gặp chuyện trái ý, bị thiệt thòi hoặc vất vả nhọc nhằn mà chẳng được lợi lộc gì, nên cẩn thận về lời nói, tranh cãi không có lợi, cũng không nên tham vọng làm ăn lớn lao, lại càng thêm nhọc sức mà cũng không thu hoạch được tài lộc.

Cuối ngày hôm nay 7/8: Cục diện Mộc khắc Hỏa, 3 con giáp đường tình nhiều trắc trở, vợ chồng bất hòa, gia đạo gặp chuyện không vui - Ảnh 2
Cuối tuần này Tuổi Dậu nên kiên nhẫn khi gặp chuyện trái ý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi cá nhân hàng ngày của 12 con giáp dự báo Chủ Nhật 07/08/2022 hôm nay, Tuổi Hợi dễ vướng vào chuyện thị phi. Tính tình quá thẳng thắn, bộc trực của bản thân Tuổi Hợi lại là con dao hai lưỡi. Bạn bè thân thiết có thể hiểu tính cách của bạn, nhưng với người mới tiếp xúc thì Tuổi Hợi có thể bị đánh giá là thiếu sự tôn trọng và không chín chắn.

Để đối phó với vấn đề này, Tuổi Hợi cũng không cần phải sống giả tạo và nói những điều trái với lương tâm, suy nghĩ của mình, nhưng nên học cách giao tiếp khéo léo và tinh thế hơn để tránh những hiểu lầm cũng như chuyện rắc rối không đáng có. Hãy suy nghĩ thật kĩ trước khi nói ra một điều gì đó.

Vận trình tình cảm buồn phiền ủ dột. Mộc Thổ xung khắc cho biết cảm xúc của con giáp này đang rơi xuống mức âm. Người độc thân khó lòng vượt qua nỗi buồn trong quá khứ nên bỏ lỡ mối duyên tốt lành.

Cuối ngày hôm nay 7/8: Cục diện Mộc khắc Hỏa, 3 con giáp đường tình nhiều trắc trở, vợ chồng bất hòa, gia đạo gặp chuyện không vui - Ảnh 3
Mộc Thổ xung khắc cho biết cảm xúc của con giáp này đang rơi xuống mức âm - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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