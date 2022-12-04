Cuối ngày hôm nay (4/12/2022), CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này vận trình kém may mắn, tình duyên kém sắc, tài chính bất ổn, bản mệnh bất an

Tâm linh - Tử vi 04/12/2022 14:35

Cuối ngày hôm nay, 3 con giáp được chiêm tinh cảnh báo vận trình kém may mắn, tình duyên kém sắc, tài chính có phần bất ổn, bản mệnh bất an vì rắc rối bám lấy không buông.

Tuổi Hợi

Theo tử vi hằng ngày của 12 con giáp, CN ngày 4/12/2022 hôm nay, vận trình của tuổi Hợi không mấy tốt đẹp. Các mối quan hệ xã giao không mấy hài hòa, nhất là với những người có chức quyền. Con giáp này nên cẩn trọng trong hành xử lời nói kẻo gây thù chuốc oán vào mình.

Kẻ tiểu nhân chỉ chờ con giáp này rơi vào hoàn cảnh thất thế này để được đà lấn tới hạ bệ. Để công việc thuận lợi hơn, tuổi Hợi nên chọn giờ tốt và hướng tốt để xuất hành trong ngày mới này. Theo đó, con giáp này có thể đi về hướng Tây Nam nếu muốn gặp Hỷ thần hoặc hướng Đông để gặp Tài thần.

Vận trình tình cảm bất ngờ gặp sóng gió. Những tưởng mối quan hệ yêu đương dần đi vào khuôn khổ, quỹ đạo thì đột nhiên đứt gánh giữa chừng. Sự nhạy cảm của người này cộng với tính khí hay nóng nảy của người kia vốn không thể dung hoà lẫn nhau.

Cuối ngày hôm nay (4/12/2022), CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này vận trình kém may mắn, tình duyên kém sắc, tài chính bất ổn, bản mệnh bất an - Ảnh 1
Vận trình tình cảm bất ngờ gặp sóng gió - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Công việc của tuổi Dậu trong ngày hôm nay diễn ra chưa được như mong muốn. Con giáp này đang nuôi nấng nhiều hy vọng cũng như dự định muốn tiến hành nhưng lại chưa tìm được thời điểm thích hợp để triển khai. Ý chí của bản mệnh đủ lớn, nhưng đây là cả quá trình dài đòi hỏi nhiều yếu tố cùng cộng hưởng.

Vận trình tài lộc kém sắc. Tuổi Dậu nên thận trọng hơn trước các lời mời đầu tư hợp tác nếu không muốn rơi vào cảnh nợ nần, vay mượn.

Về phương diện tình cảm, những bất đồng liên tục nảy sinh khiến mối quan hệ của con giáp này gặp không ít vướng mắc. Với cái tôi quá cao của cả hai, chẳng ai chịu nhún nhường nên tình hình chỉ càng thêm căng thẳng. Nếu không sớm hóa giải, mâu thuẫn sẽ khiến vết rạn nứt ngày càng lớn thêm.

Cuối ngày hôm nay (4/12/2022), CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này vận trình kém may mắn, tình duyên kém sắc, tài chính bất ổn, bản mệnh bất an - Ảnh 2
Công việc của tuổi Dậu trong ngày hôm nay diễn ra chưa được như mong muốn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Công việc của tuổi Mùi trong ngày hôm nay diễn ra không thực suôn sẻ. Các mối quan hệ với cấp trên, đồng nghiệp lẫn đối tác đều gặp trục trặc do bất đồng quan điểm. Các thế lực không ngừng rơi vào vòng xoáy của sự đấu đá và tranh giành nên tạo ra cảm giác mệt mỏi, căng thẳng kéo dài cho bản mệnh.

Vận trình tài lộc có biến động. Tuổi Mùi nên sớm xây dựng kế hoạch chi tiêu hợp lý, khoa học để đề phòng những trường hợp rủi ro, túng thiếu.

Về phương diện sức khỏe, tinh thần tuổi Mùi hôm nay không khỏi hoang mang lo lắng. Con giáp này nên gạt bỏ mọi vấn đề gây ảnh hưởng đến tâm lý của mình. Ngoài ra, trong ngày này bản mệnh nên chú ý không nên va chạm hay trị bệnh ở vai, kẻo dễ gặp những chuyện không may có thể xảy đến.

Cuối ngày hôm nay (4/12/2022), CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này vận trình kém may mắn, tình duyên kém sắc, tài chính bất ổn, bản mệnh bất an - Ảnh 3
Công việc của tuổi Mùi trong ngày hôm nay diễn ra không thực suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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