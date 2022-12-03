NGỌC HOÀNG soi chiếu, 3 con giáp này đúng khuya mai (4/12) chuẩn bị túi để đựng vàng, bản mệnh 'không làm' cũng có ăn, chạm đỉnh vinh quang, ai nấy cũng đều phải ngước nhìn

Chính Ấn đem đến sự thông minh, nhẫn nại, điềm đạm cho những người tuổi Dần. Các bạn làm việc chậm mà chắc, không hấp tấp nóng nảy, nếu sếp của bạn là người lớn tuổi thì xin chúc mừng bạn đã lọt vào tầm mắt của sếp. Tính cách này khiến đồng nghiệp ai cũng muốn tới gần nói chuyện với bạn, họ cảm thấy bạn đáng tin cậy và ấm áp.

Tình yêu và sự tha thứ chính là chìa khóa để mở cánh cửa đến với hạnh phúc. Tuổi Dần có thể thực hiện và luyện tập nó mỗi ngày. Chỉ cần sự tha thứ được thực hiện thì tất cả mọi người đều chiến thắng, hãy làm nó thường xuyên hơn và bản mệnh sẽ có một cuộc sống hạnh phúc.

Theo tử vi ngày mai CN ngày 4/12/2022 của 12 con giáp cho thấy, tuổi Mùi đón nhận tin tốt lành trong vận trình tài lộc. Có thể là được cho tiền hoặc may mắn trúng thưởng, trúng xổ số… Con giáp này cũng là người phóng khoáng nên sẵn sàng dùng tiền này để mời mọi người ăn uống. Bản mệnh cũng cần quản lý chặt chẽ nguồn tài chính của mình để không chi tiêu lãng phí.

Trong công việc cũng như cuộc sống, tuổi Mùi đừng ngại khó ngại khổ vì nỗ lực sẽ được đền đáp xứng đáng. Mùi Hợi tam hợp giúp cho công việc của con giáp này hanh thông, thuận lợi, làm gì cũng có người giúp đỡ. Hãy tận dụng thời điểm tốt này để ký kết hợp đồng, bàn bạc kế hoạch làm ăn lâu dài.

Trong công việc cũng như cuộc sống, tuổi Mùi đừng ngại khó ngại khổ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy CN ngày 4/12/2022 ngày mai, cục diện tam hợp có thể sẽ mang đến không ít tin tốt lành cho tuổi Ngọ. Công việc thuận lợi, sự nghiệp phát triển chính là điều khiến không ít người phải thầm ghen tị với con giáp này.

Không những thế, ngày mai tài lộc của Ngọ cũng sẽ tăng tiến bất ngờ. Tử vi có nói những người kinh doanh sẽ phát tài.

Trong ngày Hỏa Thổ tương sinh, vận trình tình cảm của bản mệnh trở nên tươi sáng hơn hẳn. Các cặp đôi dần biết thấu hiểu và thông cảm với nhau nhiều hơn. Tình cảm đủ lớn khiến những sóng gió xảy đến bỗng nhỏ bé đến lạ thường. Sức mạnh mà cả hai có được đủ để đánh bại những khó khăn thử thách trước mắt.

Trong ngày Hỏa Thổ tương sinh, vận trình tình cảm của bản mệnh trở nên tươi sáng hơn hẳn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo