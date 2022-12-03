NGỌC HOÀNG soi chiếu, 3 con giáp này đúng khuya mai (4/12) chuẩn bị túi để đựng vàng, bản mệnh 'không làm' cũng có ăn, chạm đỉnh vinh quang, ai nấy cũng đều phải ngước nhìn

Đúng khuya mai, 4/12, 3 con giáp này chuẩn bị túi đựng vàng, bản mệnh không làm cũng của cải dư giả, tiêu xài thả quan, chạm đỉnh vinh quang, chẳng còn nghe đến đói khổ về sau.
- CHÚC MỪNG 3 con giáp này đúng giờ Tý ngày mai (4/12) trúng số đổi đời, vận trình khởi sắc, bản mệnh thoát cảnh đói nghèo, tiền tài về tay, chỉ sợ tiêu xài không hết, sớm thành đại gia
- Đồng hồ điểm 12h02p trưa mai (4/12), TOP 3 con giáp sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió', tài chính lên hương, cuối năm thu nhập 'khủng', tài khoản ting ting nhảy số, bản mệnh chỉ việc rung đùi đếm tiền
Tuổi Dần
Chính Ấn đem đến sự thông minh, nhẫn nại, điềm đạm cho những người tuổi Dần. Các bạn làm việc chậm mà chắc, không hấp tấp nóng nảy, nếu sếp của bạn là người lớn tuổi thì xin chúc mừng bạn đã lọt vào tầm mắt của sếp. Tính cách này khiến đồng nghiệp ai cũng muốn tới gần nói chuyện với bạn, họ cảm thấy bạn đáng tin cậy và ấm áp.
Tình yêu và sự tha thứ chính là chìa khóa để mở cánh cửa đến với hạnh phúc. Tuổi Dần có thể thực hiện và luyện tập nó mỗi ngày. Chỉ cần sự tha thứ được thực hiện thì tất cả mọi người đều chiến thắng, hãy làm nó thường xuyên hơn và bản mệnh sẽ có một cuộc sống hạnh phúc.
Tuổi Mùi
Theo tử vi ngày mai CN ngày 4/12/2022 của 12 con giáp cho thấy, tuổi Mùi đón nhận tin tốt lành trong vận trình tài lộc. Có thể là được cho tiền hoặc may mắn trúng thưởng, trúng xổ số… Con giáp này cũng là người phóng khoáng nên sẵn sàng dùng tiền này để mời mọi người ăn uống. Bản mệnh cũng cần quản lý chặt chẽ nguồn tài chính của mình để không chi tiêu lãng phí.
Trong công việc cũng như cuộc sống, tuổi Mùi đừng ngại khó ngại khổ vì nỗ lực sẽ được đền đáp xứng đáng. Mùi Hợi tam hợp giúp cho công việc của con giáp này hanh thông, thuận lợi, làm gì cũng có người giúp đỡ. Hãy tận dụng thời điểm tốt này để ký kết hợp đồng, bàn bạc kế hoạch làm ăn lâu dài.
Tuổi Ngọ
Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy CN ngày 4/12/2022 ngày mai, cục diện tam hợp có thể sẽ mang đến không ít tin tốt lành cho tuổi Ngọ. Công việc thuận lợi, sự nghiệp phát triển chính là điều khiến không ít người phải thầm ghen tị với con giáp này.
Không những thế, ngày mai tài lộc của Ngọ cũng sẽ tăng tiến bất ngờ. Tử vi có nói những người kinh doanh sẽ phát tài.
Trong ngày Hỏa Thổ tương sinh, vận trình tình cảm của bản mệnh trở nên tươi sáng hơn hẳn. Các cặp đôi dần biết thấu hiểu và thông cảm với nhau nhiều hơn. Tình cảm đủ lớn khiến những sóng gió xảy đến bỗng nhỏ bé đến lạ thường. Sức mạnh mà cả hai có được đủ để đánh bại những khó khăn thử thách trước mắt.
(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo