Cuối ngày hôm nay (4/10), 3 con giáp càng làm càng 'hái' ra tiền, thời vận lên hương, tung hoành ngang, dọc, một bước thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 04/10/2022 08:08

Cuối ngày hôm nay (4/10), 3 con giáp may mắn này sẽ gặt hái được nhiều thành tựu đáng mừng trong cuộc sống.

Tuổi Thân

Trong công việc, bạn là một người nhanh nhẹn và chẳng ngại ngần khi tiếp xúc với những cái mới, chính vì vậy mà bạn luôn là người đi trước đón đầu. Lãnh đạo cảm thấy rất vui mừng khi có một nhân viên tích cực như bạn.

Trên phương diện tình cảm, bản mệnh luôn yêu mến và trân trọng nửa kia của mình vì không muốn sai lầm trong quá khứ lặp lại. Bạn đối xử với người ấy một cách chân thành và hi vọng người ta cũng luôn đối xử với mình như vậy.

Với những ai còn độc thân, tính hòa đồng khiến bạn luôn là tâm điểm của đám đông. Cuối ngày hôm nay (4/10), hẳn bạn sẽ nhận được sự chú ý của nhiều người khác giới. Hãy thử quan sát xem có ai phù hợp với mình không và chủ động giữ liên hệ nhé.

Cuối ngày hôm nay (4/10), 3 con giáp càng làm càng 'hái' ra tiền, thời vận lên hương, tung hoành ngang, dọc, một bước thành đại gia - Ảnh 1
 Cuối ngày hôm nay (4/10), hẳn bạn sẽ nhận được sự chú ý của nhiều người khác giới. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi có tính cách phóng khoáng, nhiệt huyết. Bản mệnh thích hợp để làm việc trong môi trường tự do, đòi hỏi sự sáng tạo cao. Bên cạnh đó, Mùi rất cầu tiến, có thể thích nghi với nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Mặc dù luôn trong trạng thái bận rộn và căng thẳng với công việc nhưng chỉ cần Mùi luôn làm việc tận tâm và nghiêm túc thì có thể vượt qua mọi khó khăn một cách dễ dàng.

Cuối ngày hôm nay (4/10) Mùi có thể đón nhận những cơ hội tốt trong công việc. Đó có thể là một cơ hội làm ăn hoặc đầu tư kinh doanh. Mùi sẽ khá bận rộn với những kế hoạch mới. Bản mệnh cũng nên chăm chỉ tạo dựng các mối quan hệ, không nên lơ là vì tiểu nhân vẫn luôn chờ đợi cơ hội để phá hoại.

Cuối ngày hôm nay (4/10), 3 con giáp càng làm càng 'hái' ra tiền, thời vận lên hương, tung hoành ngang, dọc, một bước thành đại gia - Ảnh 2
Cuối ngày hôm nay (4/10) Mùi có thể đón nhận những cơ hội tốt trong công việc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Chúc mừng tuổi Mão là con giáp may mắn trong cuối ngày hôm nay (4/10). Quý nhân đem tới sự trợ giúp đắc lực ở nhiều phương diện và theo nhiều cách thức khác nhau, nhờ vậy bạn thêm phần tự tin và kiên định hơn với những lựa chọn của bản thân.

Trên phương diện tiền bạc, người làm công ăn lương có nguồn thu nhập đảm bảo từ công việc chính. Hơn nữa, công việc trong thời gian này có nhiều tiến triển tốt nên rất có thể bản mệnh còn nhận được các khoản thưởng, hoa hồng, phụ cấp vượt chỉ tiêu... hậu hĩnh.

Phương diện tình cảm cũng có nhiều hơn sắc, người độc thân chủ động nắm bắt cơ hội, chịu mở lòng mình thì không khó để chấm dứt tình trạng cô đơn một hiện tại. Với các cặp đôi hay các cặp vợ chồng, tình cảm giữa hai bạn ngày càng hòa thuận. Những mâu thuẫn trước đó đã được hóa giải, đôi bên quan tâm, chăm sóc nhau nhiều hơn.

Cuối ngày hôm nay (4/10), 3 con giáp càng làm càng 'hái' ra tiền, thời vận lên hương, tung hoành ngang, dọc, một bước thành đại gia - Ảnh 3
Cuối ngày hôm nay (4/10), quý nhân đem tới sự trợ giúp đắc lực cho Mão ở nhiều phương diện. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Từ hôm nay (3/10) đến cuối tuần, Cát tinh ban phúc, 3 con giáp có tiền bạc khắp lối, trời cho của cải để trước cửa nhà, thành công lừng lẫy

Từ hôm nay (3/10) đến cuối tuần, Cát tinh ban phúc, 3 con giáp có tiền bạc khắp lối, trời cho của cải để trước cửa nhà, thành công lừng lẫy

Từ hôm nay đến cuối tuần, 3 con giáp may mắn này sẽ gặt hái được những thành công đáng ngưỡng mộ nào.

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