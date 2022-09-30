Cuối ngày hôm nay 30/9: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này ra đường giữ chặt túi tiền kẻo của cải không cánh mà bay, tài chính thâm hụt, công danh lao dốc, bản mệnh gặp rắc rối

Tâm linh - Tử vi 30/09/2022 05:35

Cuối ngày hôm nay 30/9, chiêm tinh cảnh báo 3 con giáp này ra đường nhìn trước sau kẻo của cải không cánh mà bay, vận trình gặp khó khăn.

Tuổi Ngọ

Thiên Quan gây rối, người tuổi Ngọ dễ vướng rắc rối chốn quan trường. Bạn nên kiềm chế tính nóng nảy, biết giữ mình để tránh mâu thuẫn, xô xát với người khác. Trước khi nêu quan điểm của bản thân, cần chú ý đến tình huống và đối tượng giao tiếp.

Kẻ tiểu nhân cũng có cơ hội xuất hiện xung quanh bạn trong ngày hôm nay, vì thế cần tránh thái độ làm việc chểnh mảng, được chăng hay chớ. Bạn cần nghiêm túc với mọi việc được giao mới có thể giảm bớt những rắc rối không cần thiết.

Ngũ hành Thổ khí vượng, nhắc nhở bản mệnh nên chú ý tới sức khỏe của mình, nhất là về đường tiêu hóa. Một vài dấu hiệu của bệnh dạ dày xuất hiện như đau, trào ngược, khó tiêu… Tuổi Ngọ nên chú ý tới chế độ dinh dưỡng và nên ưu tiên các thực phẩm dễ tiêu, hạn chế các đồ ăn chiên, xào… nhiều dầu mỡ.

Cuối ngày hôm nay 30/9: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này ra đường giữ chặt túi tiền kẻo của cải không cánh mà bay, tài chính thâm hụt, công danh lao dốc, bản mệnh gặp rắc rối - Ảnh 1
Ngũ hành Thổ khí vượng, nhắc nhở bản mệnh nên chú ý tới sức khỏe của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão Thìn Tương Hại khiến bạn cảm thấy buồn phiền vô cớ. Nếu bạn cảm thấy rằng từng phút giây của ngày hôm nay trôi qua thật chậm rãi, uể oải, hãy khuấy động lên một chút bằng việc thêm nếm vào đó vô số những hoạt động mới mẻ, thú vị và tích cực nhé. Bạn sẽ không phải tiếc nuối đâu.

Mộc - Thổ xung khắc khuyên bản mệnh nên giữ thái độ hòa nhã cần thiết. Nếu bạn càng cứng đầu càng dễ gây mất lòng người khác vì không chú ý đến cách diễn đạt một cách hợp lý.

Các mối quan hệ tình cảm của con giáp này phát triển không được lý tưởng, đặc biệt là nếu bạn còn độc thân. Bạn không nên đi tới những quyết định quá vội vàng với một ai đó khi còn chưa chắc chắn với cảm xúc của mình.

Cuối ngày hôm nay 30/9: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này ra đường giữ chặt túi tiền kẻo của cải không cánh mà bay, tài chính thâm hụt, công danh lao dốc, bản mệnh gặp rắc rối - Ảnh 2
Các mối quan hệ tình cảm của con giáp này phát triển không được lý tưởng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Lục Xung xuất hiện hôm nay khuyên người tuổi Tuất nên im lặng thay vì tham gia vào cuộc khẩu chiến. Đôi khi, điều này khiến bạn bị hiểu lầm là yếu đuối. Tuy nhiên, bạn hãy nhớ rằng sự bình tĩnh và khả năng tập trung cũng là một thế mạnh của riêng bạn.

Thổ khí vượng có tác động sức khỏe của bản mệnh một cách tiêu cực, có thể là những ai bị bệnh mãn tính cảm thấy không được ổn định, hay có cảm giác khó chịu trong người dù bạn đã uống thuốc.

Đối với những người làm nghề dịch vụ thì đây sẽ là một ngày khá bận rộn, chỉ cần con giáp này lơ là một chút thôi là có thể khiến sự nghiệp bị tuột dốc ngay được. Tuổi Tuất vừa phải cạnh tranh, vừa phải đối mặt với nhiều yếu tố ngoại cảnh nên không tránh khỏi cảm giác mệt mỏi, uể oải.

Cuối ngày hôm nay 30/9: CHIÊM TINH cảnh báo 3 con giáp này ra đường giữ chặt túi tiền kẻo của cải không cánh mà bay, tài chính thâm hụt, công danh lao dốc, bản mệnh gặp rắc rối - Ảnh 3
Thổ khí vượng có tác động sức khỏe của bản mệnh một cách tiêu cực - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đúng giờ Sửu ngày mai 30/9: Cuối tháng nhiều niềm vui, 3 con giáp này hỷ sự ngập tràn, may mắn chờ trước ngõ, của cải đuề huề, công danh thắm sắc, gia đạo ấm êm, đôi lứa hài hòa, gắn kết

Đúng giờ Sửu ngày mai 30/9: Cuối tháng nhiều niềm vui, 3 con giáp này hỷ sự ngập tràn, may mắn chờ trước ngõ, của cải đuề huề, công danh thắm sắc, gia đạo ấm êm, đôi lứa hài hòa, gắn kết

Đúng giờ Sửu ngày mai, 3 con giáp này hỷ sự ngập tràn, nhân đôi may mắn, cát tinh chờ trước ngõ, tiền của đuề huề, tình duyên vượng sắc.

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