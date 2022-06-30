Cuối ngày hôm nay 30/6: Những con giáp này ra đường trông coi túi tiền kẻo tiền hao của mất, tài chính bất ổn, đường tình trúc trắc, gia đạo gặp chuyện không vui

Tâm linh - Tử vi 30/06/2022 02:35

Tử vi dự đoán vào cuối ngày hôm nay 30/6, những con giáp này ra đường cẩn thận túi tiền kẻo tiền hao của mất, gia đạo có chuyện không vui.

Tuổi Tý

Chịu tác động không nhỏ đến vận trình công danh của người tuổi Tý. Mọi việc có thể đi chệch hướng với kế hoạch ban đầu khiến con giáp này mất rất nhiều thời gian và công sức để khắc phục vấn đề, đồng thời tìm ra nguyên nhân dẫn đến sự trục trặc này.

Công việc, đừng lúc nào cũng trút giận lên người khác vì công việc không suôn sẻ. Điều này chỉ khiến người khác coi thường bạn mà thôi.

Đường tình duyên của những chú Chuột cũng không được khả quan. Tình cảm có thể tan vỡ do sự xuất hiện của người thứ ba cố tình chen chân vào mối quan hệ của bạn, hay đối phương vì gia đình phản đối mà có ý định buông tay. Cãi cọ với cha mẹ cũng có thể nổ ra nếu cái tôi quá lớn.

Cuối ngày hôm nay 30/6: Những con giáp này ra đường trông coi túi tiền kẻo tiền hao của mất, tài chính bất ổn, đường tình trúc trắc, gia đạo gặp chuyện không vui - Ảnh 1
Đường tình duyên của những chú Chuột cũng không được khả quan - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Phương diện tình cảm của người tuổi Mùi không được khả quan. Với những người đã lập gia đình, tình cảm giữa bạn và nửa kia đang có dấu hiệu rạn nứt, bạn cần phải chú ý và trò chuyện, tâm sự với người ấy nhiều hơn để sớm giải quyết những khúc mắc hiện tại.

Người độc thân cũng gặp nhiều chuyện không như ý muốn. Cho dù xung quanh bạn có nhiều đối tượng muốn tiến tới nhưng bạn lại khó có thể tìm được một người thực sự phù hợp. Có lẽ bạn nên bình tĩnh chờ thời điểm thích hợp hơn cũng như một người khiến trái tim bạn rung động, thay vì vội vàng bước chân vào một mối quan hệ vì lời thúc giục của mọi người.

Công việc, có rất ít bạn bè nơi làm việc, vì vậy đừng nói chuyện riêng tư, nếu không bạn sẽ bị chính những người này sử dụng nó để gây hại.

 

Cuối ngày hôm nay 30/6: Những con giáp này ra đường trông coi túi tiền kẻo tiền hao của mất, tài chính bất ổn, đường tình trúc trắc, gia đạo gặp chuyện không vui - Ảnh 2
Phương diện tình cảm của người tuổi Mùi không được khả quan - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Báo hiệu hôm nay sẽ không phải là một ngày dễ thở với người tuổi Thân. Bạn có thể sẽ phải trải qua một ngày vất vả do ôm đồm quá nhiều công việc cùng một lúc mà không có sự ưu tiên cho những mục tiêu chính đáng.

Ngày này, mối quan hệ vợ chồng cũng tồn tại nhiều bất đồng. Mỗi người một câu, chẳng ai chịu nhường ai thành ra cãi vã, càng nói càng khiến người kia tổn thương. Lời đã nói ra không thể cứu vãn được nữa, tình hình đang khá tệ.

Công việc, nếu có thắc mắc nào chưa rõ phải báo cáo kịp thời với lãnh đạo, không phải lúc nào cũng tự mình quyết định. Điều này rất dễ gây ra sự cố.

Cuối ngày hôm nay 30/6: Những con giáp này ra đường trông coi túi tiền kẻo tiền hao của mất, tài chính bất ổn, đường tình trúc trắc, gia đạo gặp chuyện không vui - Ảnh 3
Báo hiệu hôm nay sẽ không phải là một ngày dễ thở với người tuổi Thân - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.

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