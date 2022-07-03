Cuối ngày hôm nay 3/7: Những con giáp này xui rủi đủ đường, công danh tụt dốc, tài chính bất ổn, bản mệnh bất an, lời khuyên nên tỉnh táo trong mọi quyết định

Ảnh hưởng của Kiếp Tài khiến tuổi Hợi cảm thấy không vui với những mối quan hệ hiện tại. Đời sống của bạn dường như cần đến một chút thay đổi, một chút xáo trộn, hãy khuấy động không khí lên bằng những niềm vui thú vị trong ngày này, ví dụ như cho mình một buổi tối hẹn hò vui vẻ chẳng hạn. Ngũ hành xung khắc dự báo rắc rối liên quan đến tiền bạc khi mà nguồn thu của bạn không nhiều nhưng thường xuyên phải chi tiền cho những việc không tên. Giai đoạn này bạn càng phải tiết kiệm và cần cẩn trọng hơn với tiền bạc của mình bạn nhé.

Công việc của tuổi Hợi trong ngày mai diễn ra không được cân bằng. Người tuổi Hợi đặt ra khá nhiều mục tiêu cũng như tham vọng và luôn nỗ lực hết sức để hoàn thành mọi dự định. Nhưng nếu không biết sắp xếp thời gian hợp lý thì sẽ khó mang lại hiệu quả cao.

Thiên Quan xuất hiện dự báo có xung đột ý kiến, không phải ai cũng có cách nhìn nhận vấn đề giống như bạn, vậy thì con giáp tuổi Sửu nên chia sẻ những ý tưởng, suy nghĩ của mình cho họ và đừng vội thờ ơ với những đánh giá của người khác.



Với tính cách của mình, bạn nên tập trung vào việc tự học hỏi, tìm tòi hơn là tham gia quá nhiều các hoạt động nhóm. Nếu cần thiết, hãy tìm được sự tư vấn từ những người lớn tuổi hơn để có được kinh nghiệm và sự hỗ trợ.



Thổ khí vượng ảnh hưởng không nhỏ tới thể lực của bạn trong ngày hôm nay, bạn nên thận trọng trong việc bảo vệ sức khỏe, hạn chế thức khuya, tập thể dục đều đặn. Nếu ngủ không ngon chủ yếu là bạn chưa giải tỏa hết lo lắng trong đầu, chớ nên lạm dụng thuốc nhỏ.

Thiên Quan xuất hiện dự báo có xung đột ý kiến, không phải ai cũng có cách nhìn nhận vấn đề giống như bạn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trong làm ăn, kinh doanh trong ngày bị tác động bởi Thương Quan, giữa hai phía có thể xảy ra bất đồng, xung đột giữa những cái tôi, thậm chí có thể gây tổn thất tài chính. Con giáp tuổi Dần Nên thận trọng khi tương tác. Tuần này cũng liên quan đến chi tiêu tiền bạc cho vấn đề sức khỏe.



Ngũ hành xung khắc không tốt cho vấn đề liên quan đến tiền bạc, thậm chí có thể vì chút sơ hở mà bạn có thể bị mất tiền. Để hạn chế tối thiểu việc mất tiền hay đồ đạc trong ngày này thì bạn nên mang theo ít đồ và hạn chế mang tiền mặt bên người bạn nhé.

Ngày tốt theo Nhị thập bát tú khuyên bản mệnh ngày mai nên làm: Khởi công tạo tác mọi việc đều tốt, nhất là xây dựng nhà, chôn cất, cưới gả, xuất hành, đi thuyền, mưu sự, cắt áo.

Trong làm ăn, kinh doanh trong ngày bị tác động bởi Thương Quan - Ảnh minh họa: Internet

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