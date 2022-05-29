Cuối ngày hôm nay 29/5: HUNG CÁT đan xen, những con giáp này đề phòng mất tiền hao của, tinh thần sa sút, sự nghiệp tụt dốc, đường tình trắc trở, gia đạo bất ổn

Tâm linh - Tử vi 29/05/2022 13:25

Tử vi dự đoán cuối ngày hôm nay 29/5, cục diện tốt xấu đan xen, những con giáp này cẩn trọng kẻo mất tiền hao của, sự nghiệp tụt dốc, tình duyên trắc trở.

Tuổi Tý

Tử vi 12 con giáp cho thấy cục diện Ngọ Tý Tương Xung là nguyên nhân khiến người tuổi Tý trải qua một ngày chật vật, tất bật suốt mà thành quả thu về chưa thỏa mãn. Nhiều công việc cùng dồn tới một lúc, mọi thứ hầu như chưa hoàn thành theo đúng tiến độ.

Đã vậy bản mệnh còn dễ nảy sinh tranh cãi với đồng nghiệp khiến mọi việc càng chậm trễ, chất lượng giảm sút, ảnh hưởng nhiều tới tinh thần làm việc của bạn trong ngày. Đây quả là thách thức không nhỏ với những chú Chuột.

Kiếp Tài giáng họa, bạn còn phải đề phòng kẻo mất tiền hao của như chơi. Con giáp này chưa thực sự ý thức được về nguy cơ này nên còn lơ là cảnh giác lắm. Bản mệnh dễ bị kẻ xấu lừa gạt nếu cứ mãi giữ thói tin người dễ dàng như bây giờ.

Đôi khi Tý ăn nói khá bộp chôp, làm mất lòng người trong nhà nhưng thực ra bạn không có ý xấu. Tiền bạc cuối tuần cũng kém may phần nào vì cục diện Thủy khắc Hỏa. Con giáp này chi khá nhiều tiền cho mua sắm, ăn chơi. Thời gian tới có nhiều người mời đám nên khuyên Tý hãy chi tiêu sao cho hợp lý.

Cuối ngày hôm nay 29/5: HUNG CÁT đan xen, những con giáp này đề phòng mất tiền hao của, tinh thần sa sút, sự nghiệp tụt dốc, đường tình trắc trở, gia đạo bất ổn - Ảnh 1
Tử vi 12 con giáp cho thấy cục diện Ngọ Tý Tương Xung là nguyên nhân khiến người tuổi Tý trải qua một ngày chật vật - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Hôm nay cục diện Tương Hại có thể ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của tuổi Sửu trong ngày chủ nhật này, tốt nhấn bạn cần thận trọng đề phòng những chuyện bất trắc xảy ra. Có thể những người bạn nghĩ là thân thiết và có thể tin tưởng được lại chẳng như bạn nghĩ, có thể đâm sau lưng, bán đứng bạn bất cứ lúc nào.

Công việc trong ngày của những chú Trâu đang gặp phải nhiều cản trở. Bản mệnh cần phải tuân thủ quy định đã được đặt ra thay vì khăng khăng làm tất cả theo ý mình. Khi ở trong một tập thể, bạn cần phải đặt lợi ích của tập thể lên cao nhất. Có chút hoang tưởng trong việc kiếm tiền, muốn đổi ý thì học hỏi bạn bè xung quanh, nếu không sẽ dễ bị lừa và có thể gặp nạn.

Đường tình duyên lâm Tương Hại nên tính cách con giáp này khá bi quan, hay suy nghĩ nhiều. Các bạn nữ thì sáng nắng chiều mưa, không thoải mái với nửa kia, dễ dẫn đến chia tay. Nhiều người sắp phải chia tay người thân đi làm ăn xa hoặc đi định cư.

Cuối ngày hôm nay 29/5: HUNG CÁT đan xen, những con giáp này đề phòng mất tiền hao của, tinh thần sa sút, sự nghiệp tụt dốc, đường tình trắc trở, gia đạo bất ổn - Ảnh 2
Hôm nay cục diện Tương Hại có thể ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của tuổi Sửu trong ngày chủ nhật này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Hôm nay cho biết tuổi Mão có điềm báo tử vi gặp những rắc rối trong công việc do chịu ảnh hưởng từ cục diện Mão Ngọ Tương Phá. Mâu thuẫn giữa đồng nghiệp với nhau tưởng chừng không phải là vấn đề lớn nhưng vô tình làm giảm tiến độ và hiệu quả của công việc. 

Thương Quan càng khiến cho tình hình thêm rối ren. Bạn cần phải tuân thủ những quy định đã được đặt ra chứ không phải làm việc theo cảm hứng, dù có đạt hiệu quả cao đến đâu. Có trách nhiệm với việc mình làm là điều tuyệt đối không thể quên, đừng làm ảnh hưởng đến công việc của những người khác.

Vận lâm Tương Phá nên trong anh em họ hàng dễ có lục đục, ghen ghét lẫn nhau. Tuổi này không được nhờ vả người thân nhiều, toàn tự lực cánh sinh bươn chải. Nhiều người xa quê nhờ vào bạn bè và hàng xóm nhiều hơn anh em ruột thịt.

Đừng ham thể hiện bản thân khi kiếm tiền, nếu không bạn sẽ dễ bị kẻ gian nhắm tới. Cần đề phòng kẻ xấu, che giấu tình hình tài chính của bạn là cũng là một cách để bảo vệ chính mình. Bạn tìm được công việc kinh doanh phụ bắt mắt hơn, thu nhập tốt.

Cuối ngày hôm nay 29/5: HUNG CÁT đan xen, những con giáp này đề phòng mất tiền hao của, tinh thần sa sút, sự nghiệp tụt dốc, đường tình trắc trở, gia đạo bất ổn - Ảnh 3
Hôm nay cho biết tuổi Mão có điềm báo tử vi gặp những rắc rối trong công việc do chịu ảnh hưởng từ cục diện Mão Ngọ Tương Phá - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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