Cuối ngày hôm nay (28/9), 3 con giáp có Thần Tài ghé thăm, lộc lợi hưởng đủ, gánh tiền về nhà, thu về vàng mười trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 28/09/2022 07:37

Xin chúc mừng cả 3 con giáp may mắn, cuối ngày mà Thần Tài còn gõ cửa thế này thì còn gì bằng!

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất có đầu óc tinh tế, biết quan tâm đến người khác. Tính cách này khiến họ rất được yêu mến và nhận được nhiều cơ hội tốt để thành công nhanh hơn.

Cuối ngày hôm nay (28/9), con giáp tuổi Tuất có thể nhận được nhiều sự chỉ dẫn, có sự hỗ trợ của đồng đội tốt và mở ra một con đường mới. Nhờ đó, họ có thể đạt được tương lai, tăng thu nhập và tiếp tục tìm kiếm những mục tiêu mới.

Con giáp tuổi Tuất sẽ không an phận với những thành công bước đầu mà tiếp tục hướng tới các nấc thang cao hơn. Nhưng chắc chắn cuộc sống của họ chắc chắn sẽ không nghèo nữa mà giàu lên từng ngày. Sắp tới đây, con giáp tuổi Tuất có thể đặt được nhiều tài lộc hơn nữa, sự nghiệp thăng tiến. Họ cũng được quý nhân giúp đỡ, gia đình quan tâm, sự nghiệp và tài lộc đều "rực rỡ".

Cuối ngày hôm nay (28/9), 3 con giáp có Thần Tài ghé thăm, lộc lợi hưởng đủ, gánh tiền về nhà, thu về vàng mười trong tầm tay - Ảnh 1
Cuối ngày hôm nay (28/9), con giáp tuổi Tuất có thể đặt được nhiều tài lộc hơn nữa, sự nghiệp thăng tiến. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Sự nghiệp của người tuổi Thân đang thay đổi chóng mặt trong khoảng thời gian gần đây, bạn bắt tay vào làm việc gì cũng vô cùng thuận lợi. Vì thế mà từ cuối ngày hôm nay (28/9) là khoảng thời gian lý tưởng để bạn gia tăng lợi nhuận cho mình.

Con giáp này luôn biết được điểm mạnh của mình để phát huy. Đồng thời cũng vì sự nhạy bén, lanh lợi mà bạn luôn biết cách dẫn đầu xu hướng để phát triển công việc, kinh doanh. Chỉ cần để ý một chút cũng có thể đem về khoản lộc đút túi.

Tuy nhiên,đây cũng là khoảng thời gian cực kỳ bận rộn, tuổi Thân cũng cần đề phòng về các vấn đề sức khỏe. Tránh làm việc quá căng thẳng, thức khuya dậy sớm mà khiến cơ thể suy yếu.

Cuối ngày hôm nay (28/9), 3 con giáp có Thần Tài ghé thăm, lộc lợi hưởng đủ, gánh tiền về nhà, thu về vàng mười trong tầm tay - Ảnh 2
Cuối ngày hôm nay (28/9) là khoảng thời gian lý tưởng để Thân gia tăng lợi nhuận cho mình. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu đã có những ngày tháng làm việc hiệu quả, đạt thành tựu vượt trội trong nửa đầu năm 2022. Cuối ngày hôm nay (28/9), con giáp này có thể đón thêm nhiều hỷ sự mới.

Trong công việc, tuổi Sửu được quý nhân dẫn được chỉ lối, cấp trên trọng dụng nên có thể gặt hái được nhiều thành công.

Từ giờ đến cuối năm, tuổi Sửu sẽ cảm nhận được thời cơ để phất lên. Người làm ăn kinh doanh có thể nắm bắt cơ hội đầu tư để phát triển mạnh mẽ hơn. Cuối năm, tuổi Sửu có thể trở thành đại gia lúc nào không hay.

Cuối ngày hôm nay (28/9), 3 con giáp có Thần Tài ghé thăm, lộc lợi hưởng đủ, gánh tiền về nhà, thu về vàng mười trong tầm tay - Ảnh 3
Cuối ngày hôm nay (28/9), con giáp tuổi Sửu có thể đón thêm nhiều hỷ sự mới. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Bắt đầu từ ngày 1/10/2022, những con giáp được Thần Tài điểm sổ vận mệnh, tài lộc đến cửa, tiền về nhiều ú ụ trong két, đếm tiền mỏi tay

Bắt đầu từ ngày 1/10/2022, những con giáp được Thần Tài điểm sổ vận mệnh, tài lộc đến cửa, tiền về nhiều ú ụ trong két, đếm tiền mỏi tay

Bắt đầu từ ngày 1/10/2022, 3 con giáp này dù có khó khăn cũng gặp dữ hóa lành, cuộc sống hạnh phúc, viên mãn.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi hôm nay tử vi thứ ba tử vi ngày 28/9/2022 con giáp may mắn con giáp phát tài 12 con giáp con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Không ngờ, loại quả quen thuộc này lại có công dụng tốt cho cân nặng

Giảm cân 2 giờ 27 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Cuối ngày hôm nay (2/10/2026), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước
Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 7 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lâm Đồng: Nam sinh lớp 12 bị bạn học đánh gãy xương cánh mũi

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

Lưu ý an toàn khi ăn loại quả quen thuộc để tránh độc tố từ phần hạt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp chính thức hết khổ, đổi vận Đại Gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ, nhà xe chờ sẵn

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thiên cơ bất khả lộ, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, vượng đường công danh, tiền tài phát lên vù vù như 'diều gặp gió'

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch