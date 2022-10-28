Cuối ngày hôm nay (28/10/2022), thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'gánh vàng nặng trĩu', công việc làm đâu trúng đó, thành công viên mãn

Tâm linh - Tử vi 28/10/2022 03:50

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây 'gánh vàng nặng trĩu', công việc làm đâu trúng đó, thành công viên mãn vào cuối ngày 28/10/2022.

Tuổi Dần

Vào cuối ngày 28/10, tài lộc của người tuổi Dần sẽ trở nên dồi dào. Nếu cứ tiếp tục giữ vững phong độ này thì bạn không cần phải lo nghĩ nhiều tới vấn đề chi tiêu. Những mối quan hệ trước đây bạn bỏ công xây dựng đã đến lúc thu về thành quả, bạn có nhiều khách hàng tiềm năng trong những mối quan hệ này. Thậm chí có một số người nhận được tiền lợi nhuận lớn từ các dự án đang triển khai.

Chuyện tình duyên của con giáp may mắn này sẽ vô cùng thăng hoa. Tài chính được cải thiện nên bạn có điều kiện chăm lo cho gia đình, cùng nhau đi ăn, đi du lịch và tình cảm giữa các thành viên thêm gắn bó. Các bạn còn độc thân sẽ có cơ hội tìm được người yêu như ý khi mở lòng hơn với mọi người xung quanh. 

Cuối ngày hôm nay (28/10/2022), thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'gánh vàng nặng trĩu', công việc làm đâu trúng đó, thành công viên mãn - Ảnh 1
Vào cuối ngày 28/10, tài lộc của người tuổi Dần sẽ trở nên dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ gặp nhiều thuận lợi vào cuối ngày hôm nay. Bản mệnh được sự hỗ trợ của quý nhân nên gặp vấn đề đều có thể dễ dàng vượt qua. Ngoài ra, bản mệnh nên cân nhắc việc đầu tư kinh doanh để mở rộng doanh nghiệp khi được quý nhân nâng đỡ.

Vận trình tình cảm trở nên khả quan và rực rỡ hơn bao giờ hết. Dù ở đâu hay làm gì, bản mệnh cũng luôn nhớ đến người ấy. Chỉ cần đối phương có chút không vui là bạn đã nghĩ ra muôn vàn cách để mang tới cho họ những món quà bất ngờ. Mặc dù có khá nhiều việc riêng cần phải giải quyết, nhưng bạn và nửa kia đều biết sắp xếp thời gian để trò chuyện, tâm sự cùng nhau giúp mối quan hệ ngày càng tốt đẹp hơn.

Cuối ngày hôm nay (28/10/2022), thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'gánh vàng nặng trĩu', công việc làm đâu trúng đó, thành công viên mãn - Ảnh 2
Sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ gặp nhiều thuận lợi vào cuối ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sẽ nhận được lời mời cộng tác với các đơn vị mà bạn ấp ủ muốn làm việc cùng nhau từ lâu. Thông qua lần hợp tác này, bạn có thêm cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Tin vui cho những ai đang có công việc tay trái vì bạn sẽ có thể thu được khá nhiều lợi nhuận trong thời gian sắp tới, tuy số tiền không nhiều nhưng vẫn đủ để bạn trang trải cuộc sống.

Chuyện tình cảm tương đối rực rỡ. Theo tử vi, tuổi này cảm thấy hạnh phúc và may mắn khi đối phương luôn thấu hiểu cho mọi cảm xúc của mình. Để giúp cho tình cảm của cả hai ngày càng sâu đậm, gắn kết hơn, bạn và người ấy nên sắp xếp một buổi tối hẹn hò lãng mạn chỉ dành riêng cho hai người.

Cuối ngày hôm nay (28/10/2022), thời tới cản không kịp, 3 con giáp 'gánh vàng nặng trĩu', công việc làm đâu trúng đó, thành công viên mãn - Ảnh 3
Người tuổi Tuất sẽ nhận được lời mời cộng tác với các đơn vị mà bạn ấp ủ muốn làm việc cùng nhau từ lâu - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Thứ Sáu 28/10/2022, Hung Tinh bủa vây, vận mệnh gập ghềnh khó đoán, 3 con giáp sa sút tinh thần, tiền tài thất thoát, gia đạo khó bề yên ấm.

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