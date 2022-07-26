Cuối ngày hôm nay 26/7: 3 con giáp này cẩn thận ra đường ngó trước nhìn sau kẻo tiền của không cánh mà bay, kẻ tiểu nhân quấy phá, bản mệnh nên tỉnh táo trước mọi quyết định

Tử vi ngày Thứ Ba 26/07/2022 cảnh báo với Tuổi Ngọ rằng có kẻ tiểu nhân trong bóng tối đang bày mưu tính kế nhằm hãm hại bạn. Tuổi Ngọ lúc này cần phải hết sức bình tĩnh và cẩn trọng, tránh xảy ra những sơ suất đáng tiếc. Cho dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, hãy suy xét thật rõ ràng rồi hãy đưa ra quyết định sau cùng.

Nếu bạn uể oải, biếng lười thì chắc chắn bạn không thể nào có được những phút giây thoải mái, vui vẻ trong ngày cuối tuần được rồi. Hãy chủ động tạo niềm vui cho mình bạn nhé, đừng quá phụ thuộc người xung quanh.

Thứ Ba này là một ngày không tốt với Tuổi Ngọ về phương diện tiền tài, bản thân có thể vì hành động liều lĩnh mà mất đi một khoản tiền lớn. Để tránh những rủi ro này, tốt nhất là bạn không nên đưa ra bất cứ quyết định quan trọng nào liên quan đến tiền bạc trong khoảng thời gian này.

Thứ Ba này là một ngày không tốt với Tuổi Ngọ về phương diện tiền tài - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu đối mặt cục diện tương hại, dễ đánh mất tình yêu của đời mình. Chỉ vì một vài phút nóng nảy, bồng bột mà bản mệnh nói ra những lời không suy nghĩ và đưa ra quyết định không còn đúng đắn, sáng suốt.

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp nói rằng ngày Thứ Ba 26/07/2022, tuổi Dậu gặp họa phá tài khá rõ rệt. Con giáp này thấy hoang mang khi mà tiền bạc trong tay bỗng dưng biến mất mà không biết lý do tại sao. Có lẽ bản mệnh nên thận trọng hơn trong các mối quan hệ của mình, không nên cả tin ai đó mà dễ bị lừa gạt.

Trong tình cảm, có vẻ Tuổi Dậu hôm nay không được may mắn cho lắm. Hai người không cảm thấy tin tưởng lẫn nhau, vì thế nên hãy nói chuyện và thành thật với nhau hơn để tránh những xung đột, cãi vã gây mệt mỏi cho cả hai.

Trong tình cảm, có vẻ Tuổi Dậu hôm nay không được may mắn cho lắm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp dự báo trong ngày Thứ Ba 26/07/2022, sự nghiệp của tuổi Mão không được suôn sẻ bởi các cộng sự nảy sinh tranh cãi, bất đồng. Làm việc tập thể thiếu đoàn kết và lắng nghe có thể khiến công việc trì trệ, hiệu quả không được như mong muốn.

Tuổi Mão cần phải suy nghĩ thấu đáo hơn trước khi nói hay làm bất cứ điều gì. Lời khuyên dành cho bản mệnh là không nên làm chuyện bé xé ra to, hãy tìm cách giải quyết êm đẹp nhất có thể, hướng về mục tiêu chung để cùng nhau phấn đấu. Mọi thứ cũng sẽ diễn ra trôi chảy, hanh thông hơn nhiều.

Vận trình tình cảm của Tuổi Mão cũng không tốt đẹp hơn, bản thân luôn cố gắng hết sức vì đối phương, sẵn sàng hy sinh để mang lại niềm vui, hạnh phúc cho nửa kia của mình. Nhưng dường như đối phương lại không cảm nhận được mà còn nghĩ rằng bạn không thực sự quan tâm đến họ. Những lời nói ân cần quan tâm sẽ là phương thức hóa giải tốt nhất cho tình huống này.

Tuổi Mão cần phải suy nghĩ thấu đáo hơn trước khi nói hay làm bất cứ điều gì - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo