Cuối ngày hôm nay (26/11), TAM HỢP nâng đỡ, 3 con giáp công danh vụt sáng, thu nhập khả quan, cuối năm thăng quan tiến chức, bản mệnh được cấp trên trọng dụng, đồng nghiệp kính nể, vận trình chạm đỉnh vinh quang

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Mùi trong ngày hôm nay diễn ra ổn định. Để gặt hái được thành tựu như mong muốn, tuổi Mùi buộc phải dành mọi tâm sức cho công việc chính. Trước các lời mời hợp tác khác thì con giáp này cần phải thận trọng, cân nhắc kỹ lưỡng vì dễ phát sinh rắc rối ngoài ý muốn.

Hỏa sinh Thổ, bạn có thể được giới thiệu cho những đối tượng khá triển vọng trong ngày hôm nay. Dù khi bắt đầu, đôi bên chưa có nhiều cảm xúc với nhau nhưng hay thử tiếp tục trò chuyện, đôi bên sẽ phát hiện ra điểm hay của đối phương đấy.

Đối với chuyện tiền bạc, những chú Dê nên bắt đầu tiết kiệm và đầu tư càng sớm càng tốt. Hãy trích ra một khoản tích lũy ngay khi bạn nhận được lương chứ đừng đợi tới khi tiêu gần hết mới giật mình nói rằng mình cần tiết kiệm. Quá trình này đòi hỏi sự kiên nhẫn, nhưng nếu làm được, tương lai của bạn sẽ được đảm bảo.

Vận trình công việc của tuổi Mùi trong ngày hôm nay diễn ra ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Ngày Mùi Mão tạo thành cục diện Tam Hợp, người tuổi Mão cảm thấy tinh thần rất sáng suốt và hứng khởi. Bạn hăng hái bắt tay vào làm việc với mục tiêu rút ngắn thời gian và cả công sức so với dự định ban đầu. Sự chủ động này giúp bạn ghi điểm trong mắt cấp trên và đồng nghiệp.

Sự nghiệp của Mão đang đứng trước cơ hội được phát triển lên tầm cao mới nhưng càng là như vậy, bạn càng cần phải học cách tiết chế cảm xúc, giữ thái độ khiêm tốn và đúng mực, tránh tỏ ra kiêu ngạo mà tự rước lấy rắc rối. Khi đó, đường thăng tiến rất rộng mở, lại luôn được mọi người ủng hộ.

Hỏa sinh Thổ, quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia vô cùng ngọt ngào và yên ấm. Đôi bên thường xuyên dành thời gian để ở bên, lắng nghe và tâm sự với nhau. Người ấy cũng chính là động lực để bạn không ngừng cố gắng, phấn đấu.

Ngày Mùi Mão tạo thành cục diện Tam Hợp, người tuổi Mão cảm thấy tinh thần rất sáng suốt và hứng khởi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thứ 7 này, tuổi Thìn có Chính Quan nâng đỡ nên làm gì cũng suôn sẻ, thuận lợi, gặp vấn đề là tìm ra cách giải quyết thỏa đáng. Dù thường ngày bạn vẫn tạo ấn tượng là người thông minh, nhanh nhẹn nhưng lại hơi vội vàng, cát tinh này sẽ ở bên dẫn dắt, định hướng và giúp bản mệnh đi đúng hướng.

Tuổi Thìn cần cố gắng duy trì và phát huy được phong độ này thì đường thăng tiến sẽ rất rộng mở. Sự nghiệp hanh thông kéo theo tài lộc cũng gia tăng. Rất có thể bản mệnh sẽ có một khoản tiền thưởng cho sự cố gắng, nỗ lực, chăm chỉ trong suốt thời gian vừa qua, quả là rất xứng đáng.

Thứ 7 này, tuổi Thìn có Chính Quan nâng đỡ nên làm gì cũng suôn sẻ, thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo