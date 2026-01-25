Cuối ngày hôm nay (25/1/2026), Thần Tài soi đường, quý nhân dẫn lối, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, công việc thăng tiến, đón mừng hỷ sự liên miên

Tâm linh - Tử vi 25/01/2026 16:17

Thần Tài soi đường, quý nhân dẫn lối, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, công việc thăng tiến, đón mừng hỷ sự liên miên.

Tuổi Mùi

Con giáp may mắn này có cát tinh chiếu mệnh, thần tài vào nhà, sự nghiệp của con giáp càng thăng tiến, tiền bạc tràn trề kể từ ngày 10/5. Ngoài ra, bạn vốn là con giáp thông minh sắc sảo, tài trí hơn người, có con mắt nhìn xa trông rộng và khả năng phân tích nhạy bén. Chính vì vậy, một khi thời cơ tìm đến, bạn nhờ phán đoán tốt sẽ nhanh chóng nhận ra cơ hội, từ đây một bước đổi đời.

Người tuổi Mùi còn độc thân cũng có cơ hội được gặp người mà bạn yêu mến. Lúc này, bạn cần mở lòng hơn nữa thì mới sớm thoát được cảnh độc thân. Từ sự nghiệp, tình duyên đều có nhiều điểm sáng giúp tinh thần của con giáp này vô cùng phấn chấn. 

Cuối ngày hôm nay (25/1/2026), Thần Tài soi đường, quý nhân dẫn lối, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, công việc thăng tiến, đón mừng hỷ sự liên miên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần sẽ có những bước phát triển vượt bậc, tạo tiền đề  trong tương lai thêm phần rực rỡ. Đồng thời, nhiều cơ hội về công việc sẽ đến với bạn, đây cũng chính là lúc để bạn phát huy bản lĩnh, sự quyết đoán của mình một cách rõ nét nhất và gặt hái được những thành công rực rỡ.

Con giáp này sẽ đối diện với thay đổi lớn trong chuyện tình cảm trong thời gian tới. Nếu đã kết hôn, bạn có thể sẽ tính tới chuyện sinh con, hoặc chuyển nhà với nửa kia. Còn nếu độc thân, bạn có thể gặp được "người trong mộng" lý tưởng và tiến tới hôn nhân.

Cuối ngày hôm nay (25/1/2026), Thần Tài soi đường, quý nhân dẫn lối, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, công việc thăng tiến, đón mừng hỷ sự liên miên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ nhận được vượng khí. Thành quả mà bạn đạt được cũng sẽ gây ấn tượng với mọi người xung quanh. Trong công việc, bạn cũng được đồng nghiệp nâng đỡ, cấp trên tạo điều kiện và công nhận tài năng. Thậm chí, trong tương lai gần, bạn sẽ đạt được sự thăng tiến vượt bậc.

Dù còn độc thân hay đang trong một mối quan hệ tình cảm, bạn cũng sẽ được trải qua những giây phút ngọt ngào, hạnh phúc trong tình yêu. Mối quan hệ giữa bạn và nửa kia vô cùng êm ấm, tốt đẹp, đối phương luôn đứng sau hỗ trợ bạn hết mình. Người độc thân vui vẻ tham gia các hoạt động giao lưu kết bạn, tiệc tùng, vui chơi, nhờ đó mà có cơ hội tìm thấy được một nửa của mình.

Cuối ngày hôm nay (25/1/2026), Thần Tài soi đường, quý nhân dẫn lối, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, công việc thăng tiến, đón mừng hỷ sự liên miên - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Kể từ ngày mai, thứ Hai 26/1/2026, 3 con giáp phát lộc phát tài nhờ trúng số độc đắc, tiền bạc đầy túi, của nả đầy tay, ăn sung mặc sướng

Kể từ ngày mai, thứ Hai 26/1/2026, 3 con giáp phát lộc phát tài nhờ trúng số độc đắc, tiền bạc đầy túi, của nả đầy tay, ăn sung mặc sướng

3 con giáp phát lộc phát tài nhờ trúng số độc đắc, tiền bạc đầy túi, của nả đầy tay, ăn sung mặc sướng.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Sau đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Sau đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Tâm linh - Tử vi 7 phút trước
Chỉ từ một icon "thương thương" chồng để lại dưới bài đăng của người lạ, tôi bàng hoàng lột trần màn kịch phản bội suốt 2 năm

Chỉ từ một icon "thương thương" chồng để lại dưới bài đăng của người lạ, tôi bàng hoàng lột trần màn kịch phản bội suốt 2 năm

Tâm sự 7 phút trước
Nửa đêm bỏ qua 17 cuộc điện thoại của vợ, chồng hoảng hồn khi nghe tin báo ngày hôm sau

Nửa đêm bỏ qua 17 cuộc điện thoại của vợ, chồng hoảng hồn khi nghe tin báo ngày hôm sau

Tâm sự 8 phút trước
Đúng 9h ngày 26/1/2026, 3 con giáp có cơ hội phát tài, bận rộn đếm tiền, THU NHẬP VƯỢT MONG CẦU, đối thủ phải lùi một bước nhường đường

Đúng 9h ngày 26/1/2026, 3 con giáp có cơ hội phát tài, bận rộn đếm tiền, THU NHẬP VƯỢT MONG CẦU, đối thủ phải lùi một bước nhường đường

Tâm linh - Tử vi 10 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 26/1/2026, 3 con giáp tiền bạc đầy kho, công việc suôn sẻ trăm bề, giàu có nhất nhì muốn gì được nấy

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 26/1/2026, 3 con giáp tiền bạc đầy kho, công việc suôn sẻ trăm bề, giàu có nhất nhì muốn gì được nấy

Tâm linh - Tử vi 11 phút trước
Trong 7 ngày tới, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn, nghênh đón vô vàn hỷ sự

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn, nghênh đón vô vàn hỷ sự

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Từ nay, 26/1/2026 đến ngày 30/1/2026: 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Từ nay, 26/1/2026 đến ngày 30/1/2026: 3 con giáp HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI BAN, đánh đâu thắng đó, tiền của dư dả, tiêu xài thả ga, đào hoa rộng mở

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Tử vi 4 ngày liên tiếp (27, 28, 29 và 30/1), 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, đại cát đại lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy két, tình duyên rộng mở

Tử vi 4 ngày liên tiếp (27, 28, 29 và 30/1), 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, đại cát đại lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy két, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Chấp nhận lấy người vợ câm, đêm tân hôn, tôi vỡ òa khi nghe vợ bập bẹ nói vẻn vẹn 3 chữ

Chấp nhận lấy người vợ câm, đêm tân hôn, tôi vỡ òa khi nghe vợ bập bẹ nói vẻn vẹn 3 chữ

Tâm sự 32 phút trước
Đi thăm bạn thân vừa sinh em bé, tôi bàng hoàng khi thấy bóng lưng nép sau bức tường ban công

Đi thăm bạn thân vừa sinh em bé, tôi bàng hoàng khi thấy bóng lưng nép sau bức tường ban công

Tâm sự 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thu hồi trên toàn quốc lô thuốc trị thoái hóa khớp không đạt chất lượng

NÓNG: Thu hồi trên toàn quốc lô thuốc trị thoái hóa khớp không đạt chất lượng

Danh tính ông lão 70 tuổi sát hại 2 mẹ con người tình ở Cà Mau

Danh tính ông lão 70 tuổi sát hại 2 mẹ con người tình ở Cà Mau

Kinh hoàng máy bay chở 388 người bốc cháy dữ dội khi hủy cất cánh vào phút chót

Kinh hoàng máy bay chở 388 người bốc cháy dữ dội khi hủy cất cánh vào phút chót

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng mai, thứ Hai 26/1/2026, 3 con giáp GIÀU SANG bất ngờ ập đến, xòe tay hứng tiền bạc tỷ, chỉ cần ngồi không cũng có tiền xài

Đúng 6h sáng mai, thứ Hai 26/1/2026, 3 con giáp GIÀU SANG bất ngờ ập đến, xòe tay hứng tiền bạc tỷ, chỉ cần ngồi không cũng có tiền xài

Sau 16h chiều mai 26/1/2026, 3 con giáp HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên

Sau 16h chiều mai 26/1/2026, 3 con giáp HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên

Sau đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Sau đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 9h ngày 26/1/2026, 3 con giáp có cơ hội phát tài, bận rộn đếm tiền, THU NHẬP VƯỢT MONG CẦU, đối thủ phải lùi một bước nhường đường

Đúng 9h ngày 26/1/2026, 3 con giáp có cơ hội phát tài, bận rộn đếm tiền, THU NHẬP VƯỢT MONG CẦU, đối thủ phải lùi một bước nhường đường

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 26/1/2026, 3 con giáp tiền bạc đầy kho, công việc suôn sẻ trăm bề, giàu có nhất nhì muốn gì được nấy

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 26/1/2026, 3 con giáp tiền bạc đầy kho, công việc suôn sẻ trăm bề, giàu có nhất nhì muốn gì được nấy

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn, nghênh đón vô vàn hỷ sự

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp may túi đựng tiền, HƯỞNG TRỌN LỘC TRỜI, ăn nên làm ra, hóa giải nguy khốn, nghênh đón vô vàn hỷ sự