Cuối ngày hôm nay 23/8: Ngũ hành tương hại, 3 con giáp này nên cẩn trọng trước mọi quyết định, vận trình trắc trở, muôn bề khó khăn, tình duyên có dấu hiệu rạn nứt

Tâm linh - Tử vi 23/08/2022 12:50

Cuối ngày hôm nay 23/8, 3 con giáp này nên suy nghĩ cẩn trọng trước mọi quyết định, vận trình kém hanh thông, đào hoa xấu tìm đến.

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 23/8/2022 hôm nay, đường tài lộc của tuổi Sửu gặp khá nhiều khó khăn. Con giáp này cần chú ý nhiều hơn trong những chuyện liên quan đến tiền bạc. Mù quáng khi quyết định, bản mệnh có thể mắc phải sai lầm và đánh mất vận may tài lộc.

Hơn thế nữa, con giáp này còn phải lưu ý khi cho người khác vay mượn tiền bạc. Đừng quá cả nể mà cho vay không cần giấy tờ đảm bảo gì, khi mất tiền cũng chẳng có bằng cớ gì để đòi lại.

Mộc – Kim xung khắc phần nào ảnh hưởng đến vận trình tình cảm của bản mệnh. Nhiều chuyện tưởng chừng đơn giản, chỉ cần cố gắng là có thể làm được, song với tình yêu, dù bạn có cố gắng đến đâu thì vẫn chẳng có được điều mình muốn, chưa tìm được người phù hợp.

Cuối ngày hôm nay 23/8: Ngũ hành tương hại, 3 con giáp này nên cẩn trọng trước mọi quyết định, vận trình trắc trở, muôn bề khó khăn, tình duyên có dấu hiệu rạn nứt - Ảnh 1
Mộc – Kim xung khắc phần nào ảnh hưởng đến vận trình tình cảm của bản mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi bị hung tinh Kiếp Tài án ngữ nên cần phải thận trọng hơn trong các dự định tài chính, đầu tư tiền của. Có những cơ hội kiếm tiền tưởng chừng đã nằm trong tầm tay thì cuối cùng lại vuột mất, nóng vội nhất thời có thể khiến bạn trả giá bằng tiền bạc.

Trước khi đưa ra quyết định, hãy suy nghĩ đến những bài học mình đã nhận được trong quá khứ. Phải biết rút kinh nghiệm từ những sai lầm của mình, nếu không bản mệnh sẽ phạm từ sai lầm này tới sai lầm khác.

Ngũ hành Thổ sinh xuất cho Kim cũng sẽ ảnh hưởng phần nào đến tình cảm của con giáp này. Trước khi phát ngôn bất cứ lời nào, bạn cũng phải suy nghĩ thật kỹ, có nhiều chuyện một khi đã xảy ra rồi dù có tìm cách cứu vãn cũng không khiến mối quan hệ trở về như cũ.

Cuối ngày hôm nay 23/8: Ngũ hành tương hại, 3 con giáp này nên cẩn trọng trước mọi quyết định, vận trình trắc trở, muôn bề khó khăn, tình duyên có dấu hiệu rạn nứt - Ảnh 2
Ngũ hành Thổ sinh xuất cho Kim cũng sẽ ảnh hưởng phần nào đến tình cảm của con giáp này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu bị Thương Quan chiếu mệnh nên thái độ làm việc chểnh mảng, thiếu sự tập trung. Điều này khiến bạn gặp phải những điều rắc rối phiền phức không thể ngờ được. Hiệu suất sụt giảm, chất lượng cũng không đảm bảo, cũng vì thế mà bạn có thể bị cấp trên nhắc nhở, khiển trách.

Một vài tranh cãi nhỏ cũng có thể sẽ xảy ra trong ngày với cấp trên hoặc đồng nghiệp vì bất đồng ý kiến, nhưng mọi chuyện sẽ không có gì quá nghiêm trọng nếu bạn biết dừng lại đúng lúc. Bạn nên chú ý đến hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp để không tự gây khó khăn cho tương lai của mình.

Có vẻ như chuyện tình cảm của bạn và người ấy đang phai nhạt dần do cả hai ít tương tác với nhau. Dù cuộc sống của ai cũng bận rộn nhưng cũng không thể nào mặc kệ tình yêu như vậy được. Bạn cần sắp xếp lại công việc và học cách quan tâm đến đối phương nhiều hơn.

Cuối ngày hôm nay 23/8: Ngũ hành tương hại, 3 con giáp này nên cẩn trọng trước mọi quyết định, vận trình trắc trở, muôn bề khó khăn, tình duyên có dấu hiệu rạn nứt - Ảnh 3
Dậu bị Thương Quan chiếu mệnh nên thái độ làm việc chểnh mảng, thiếu sự tập trung - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Đồng hồ điểm 12h02 trưa nay 23/8: Vạn sự hanh thông, 3 con giáp này làm việc gì cũng thuận lợi, suôn sẻ trăm bề, sự nghiệp lên hương, vận trình tỏa sáng, tình - tiền viên mãn

Đồng hồ điểm 12h02 trưa nay 23/8: Vạn sự hanh thông, 3 con giáp này làm việc gì cũng thuận lợi, suôn sẻ trăm bề, sự nghiệp lên hương, vận trình tỏa sáng, tình - tiền viên mãn

Đúng 12h02p trưa nay, 3 con giáp này may mắn đủ đường, làm việc gì cũng hanh thông, sự nghiệp lên hương, vận trình đỏ thắm.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi con giáp xui xẻo

TIN MỚI NHẤT

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 30 phút trước
Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Danh tính nam giám đốc bán đồng hồ, trang sức nhái Rolex, Cartier

Đời sống 51 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đồng Nai: Cháy lớn tại xưởng 1.000m2 ở KCN Nhơn Trạch 2, huy động 10 xe chữa cháy

Đời sống 1 giờ 13 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Người mẫu Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, rapper Pháo là Á hậu

Tin tức giải trí 1 giờ 26 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Đời sống 1 giờ 57 phút trước
Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 3 giờ 6 phút trước
Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi