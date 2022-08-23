Cuối ngày hôm nay 23/8: Ngũ hành tương hại, 3 con giáp này nên cẩn trọng trước mọi quyết định, vận trình trắc trở, muôn bề khó khăn, tình duyên có dấu hiệu rạn nứt

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Ba ngày 23/8/2022 hôm nay, đường tài lộc của tuổi Sửu gặp khá nhiều khó khăn. Con giáp này cần chú ý nhiều hơn trong những chuyện liên quan đến tiền bạc. Mù quáng khi quyết định, bản mệnh có thể mắc phải sai lầm và đánh mất vận may tài lộc.

Mộc – Kim xung khắc phần nào ảnh hưởng đến vận trình tình cảm của bản mệnh. Nhiều chuyện tưởng chừng đơn giản, chỉ cần cố gắng là có thể làm được, song với tình yêu, dù bạn có cố gắng đến đâu thì vẫn chẳng có được điều mình muốn, chưa tìm được người phù hợp.

Hơn thế nữa, con giáp này còn phải lưu ý khi cho người khác vay mượn tiền bạc. Đừng quá cả nể mà cho vay không cần giấy tờ đảm bảo gì, khi mất tiền cũng chẳng có bằng cớ gì để đòi lại.

Mộc – Kim xung khắc phần nào ảnh hưởng đến vận trình tình cảm của bản mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi bị hung tinh Kiếp Tài án ngữ nên cần phải thận trọng hơn trong các dự định tài chính, đầu tư tiền của. Có những cơ hội kiếm tiền tưởng chừng đã nằm trong tầm tay thì cuối cùng lại vuột mất, nóng vội nhất thời có thể khiến bạn trả giá bằng tiền bạc.

Trước khi đưa ra quyết định, hãy suy nghĩ đến những bài học mình đã nhận được trong quá khứ. Phải biết rút kinh nghiệm từ những sai lầm của mình, nếu không bản mệnh sẽ phạm từ sai lầm này tới sai lầm khác.

Ngũ hành Thổ sinh xuất cho Kim cũng sẽ ảnh hưởng phần nào đến tình cảm của con giáp này. Trước khi phát ngôn bất cứ lời nào, bạn cũng phải suy nghĩ thật kỹ, có nhiều chuyện một khi đã xảy ra rồi dù có tìm cách cứu vãn cũng không khiến mối quan hệ trở về như cũ.

Ngũ hành Thổ sinh xuất cho Kim cũng sẽ ảnh hưởng phần nào đến tình cảm của con giáp này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Dậu bị Thương Quan chiếu mệnh nên thái độ làm việc chểnh mảng, thiếu sự tập trung. Điều này khiến bạn gặp phải những điều rắc rối phiền phức không thể ngờ được. Hiệu suất sụt giảm, chất lượng cũng không đảm bảo, cũng vì thế mà bạn có thể bị cấp trên nhắc nhở, khiển trách.

Một vài tranh cãi nhỏ cũng có thể sẽ xảy ra trong ngày với cấp trên hoặc đồng nghiệp vì bất đồng ý kiến, nhưng mọi chuyện sẽ không có gì quá nghiêm trọng nếu bạn biết dừng lại đúng lúc. Bạn nên chú ý đến hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp để không tự gây khó khăn cho tương lai của mình.

Có vẻ như chuyện tình cảm của bạn và người ấy đang phai nhạt dần do cả hai ít tương tác với nhau. Dù cuộc sống của ai cũng bận rộn nhưng cũng không thể nào mặc kệ tình yêu như vậy được. Bạn cần sắp xếp lại công việc và học cách quan tâm đến đối phương nhiều hơn.

Dậu bị Thương Quan chiếu mệnh nên thái độ làm việc chểnh mảng, thiếu sự tập trung - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo