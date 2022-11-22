Cuối ngày hôm nay (22/11), 3 con giáp chuẩn bị tinh thần đón tài lộc, THẦN MAY MẮN ghé thăm, bản mệnh sung sướng hơn người, chỉ việc rung đùi đếm tiền, cuộc đời chính thức 'nở hoa'

Tam Hợp cục nâng đỡ, người tuổi Mùi có thể thỏa sức làm những việc mình muốn khi kế hoạch bạn đưa ra nhận được sự đánh giá và đồng thuận cao của tập thể. Xung quanh bạn cũng có những người đồng nghiệp, người bạn nhiệt tình sẵn sàng giúp đỡ bạn một tay khi cần nên đừng ngần ngại sử dụng sự hỗ trợ đắc lực này nhé.

Tình cảm: Vận trình tình cảm gặp may mắn. Những người mới bắt đầu mối quan hệ yêu đương tránh việc lo nghĩ quá nhiều mà bỏ lỡ người bên cạnh. Chỉ cần bản mệnh hết lòng với tình yêu hiện tại bằng tất cả sự chân thành, hạnh phúc sẽ là câu trả lời xứng đáng.

Tin vui tài lộc cũng sẽ đổ về với những chú Dê trong ngày thứ 3 này. Con giáp này dựa vào nghề tay trái cũng có thể tăng thêm thu nhập của mình. Nguồn thu này khá lớn, bản mệnh nên tính kế đầu tư để tài lộc sinh sôi nảy nở nhiều thêm nữa nhưng cũng đừng quên có kế hoạch chi tiêu cụ thể để tránh rơi vào cảnh thất thoát tiền bạc quá nhanh nhé.

Tin vui tài lộc cũng sẽ đổ về với những chú Dê trong ngày thứ 3 này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Công việc: Vận trình công việc của tuổi Mão trong ngày hôm nay diễn ra hanh thông. Nhờ có cát tinh soi chiếu mà tuổi Mão có thể an tâm hoàn thành mọi kế hoạch còn đang dang dở. Bản mệnh đừng sợ bước đi và vấp ngã, vì xung quanh con giáp này luôn luôn có những người sẵn lòng đứng đó chỉ để vực bạn dậy.

Tài vận: Vận trình tài lộc dồi dào. Cơ hội kiếm tiền nhiều lên trông thấy, chỉ cần tuổi Mẹo tập trung và nhạy bén nắm bắt cơ hội thì nguồn tài chính sẽ được nâng cao đáng kể.

Hỏa sinh Thổ, mối quan hệ giữa con giáp này và gia đình vô cùng hòa hợp. Bạn và nửa kia trao đổi thẳng thắn với nhau mọi vấn đề trong cuộc sống. Đôi lứa yêu nhau thì đang ở trong quá trình yêu đương nồng nhiệt, thậm chí tính đến những chuyện xa xôi hơn.

Vận trình công việc của tuổi Mão trong ngày hôm nay diễn ra hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Nhờ Lục Hợp cục nên người tuổi Tuất tiến hành mọi việc thuận lợi, từ công việc đến vận trình tình cảm, các mối quan hệ xã giao hài hòa. Dù có mâu thuẫn nào đó bất ngờ nảy sinh con giáp này cũng sẽ giải quyết một cách êm đẹp và mọi người ngày càng thấu hiểu nhau hơn.

Dù bản thân bạn là người có năng lực mạnh mẽ, cũng phát huy khá tốt khi làm việc độc lập, song thành công hôm nay của bạn không thể thiếu sự góp sức từ những người đồng nghiệp. Vậy nên đừng quên gửi lời cảm ơn chân thành tới những người đã luôn bên mình lúc khó khăn nhất nhé.

Tình cảm: Vận trình tình cảm khởi sắc. Trong khi trước đó không lâu, mối quan hệ tình cảm của con giáp này vẫn còn tồn tại nhiều mâu thuẫn, bất đồng những tưởng khó hoá giải thì bây giờ mọi chuyện đã được giải quyết êm xuôi.

Nhờ Lục Hợp cục nên người tuổi Tuất tiến hành mọi việc thuận lợi - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo