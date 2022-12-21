Cuối ngày hôm nay 21/12: 3 con giáp được Trời thương thăng hoa cả tình lẫn tiền, ôm trong tay 'rừng vàng biển bạc', công danh sự nghiệp phất lên vù vù, nằm trên đống vàng

Tâm linh - Tử vi 21/12/2022 09:47

Tử vi 12 con giáp dự đoán, cuối ngày hôm nay (21/12), 3 con giáp may mắn dưới đây ‘mưa tài lộc đổ ập xuống’, công việc thuận lợi, tình tiền đề huề.

Tuổi Thìn

Xem tử vi trọn đời, đa phần người sinh ra trong năm Thìn có khí chất phú quý và năng lực phi thường. Người tuổi này thường rất thông minh, có óc kinh doanh, hơn nữa đường quan lại cũng khá tốt. Cuộc sống này của họ đã được định sẵn là không tầm thường. Nhất định trở thành người tài.

Cuối ngày hôm nay 21/12: 3 con giáp được Trời thương thăng hoa cả tình lẫn tiền, ôm trong tay 'rừng vàng biển bạc', công danh sự nghiệp phất lên vù vù, nằm trên đống vàng - Ảnh 1
Ngoài việc có vận thế tốt làm chỗ dựa, họ suốt đời còn có một thân thể khỏe mạnh. Không gặp phải tai họa, có thể làm những việc bản thân muốn làm - Ảnh minh họa: Internet

Cuối ngày hôm nay (21/12), ngoài việc có vận thế tốt làm chỗ dựa, họ suốt đời còn có một thân thể khỏe mạnh. Không gặp phải tai họa, có thể làm những việc bản thân muốn làm. Hầu hết những người cầm tinh con Rồng đều tràn đầy năng lượng, sức sống.

Cho dù hoạt động, phát triển ở ngành nghề nào, họ cũng có thể đạt được những thành tích tốt. Một bước lên mây, sự nghiệp có được thành tựu.

Tuổi Ngọ

Tử vi tuổi Ngọ trong 2 ngày thứ Năm và thứ Sáu tuần này nhiều cát lành, hứa hẹn dư dôi nhiều về tiền bạc - do được nhiều cát tinh chiếu mệnh nên dễ thành đại sự, tài lộc nở rộ, thăng quan tiến chức.

Cuối ngày hôm nay 21/12: 3 con giáp được Trời thương thăng hoa cả tình lẫn tiền, ôm trong tay 'rừng vàng biển bạc', công danh sự nghiệp phất lên vù vù, nằm trên đống vàng - Ảnh 2
Người tuổi Ngọ sẽ có những ngày tháng ngọt ngào, sự nghiệp vượng phát, cuộc sống rủng rỉnh lạ thường, cửa nhà đông vui - Ảnh minh họa: Internet

Thời gian tới, tuổi Ngọ hưởng may mắn và tài lộc dồi dào. Người làm công ăn lương tiếp tục đi trên con đường thắng lợi, công việc khởi sắc. Người làm lãnh đạo cũng tìm được nhân viên tâm huyết, sự nghiệp hưng thịnh. Người làm ăn kinh doanh đón nhận nhiều tin vui, việc hợp tác diễn ra suôn sẻ, lợi nhuận ngày một tăng.

Cuối ngày hôm nay (21/12), Ngọ cũng là 1 trong 3 con giáp có tài lộc hanh thông, sự nghiệp vượng phát, đào hoa nở rộ, hạnh phúc nhân đôi. Người tuổi Ngọ sẽ có những ngày tháng ngọt ngào, sự nghiệp vượng phát, cuộc sống rủng rỉnh lạ thường, cửa nhà đông vui, vận may lớn sẽ được ghi nhận, sự nghiệp sẽ rất thịnh vượng.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi, tháng 10 hứa hẹn là khoảng thời gian tuổi Tỵ có nhiều sự biến chuyển tích cực trong sự nghiệp. Đây là lúc để con giáp này tập trung phát triển bản thân và thể hiện năng lực của mình.

Cuối ngày hôm nay 21/12: 3 con giáp được Trời thương thăng hoa cả tình lẫn tiền, ôm trong tay 'rừng vàng biển bạc', công danh sự nghiệp phất lên vù vù, nằm trên đống vàng - Ảnh 3
Lúc khởi đầu sẽ khó tránh khỏi bỡ ngỡ nhưng hãy cứ bước tiếp và tin tưởng vào bản thân mình, tuổi Mão sẽ giành được thành quả xứng đáng - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, cuối ngày hôm nay (21/12), người tuổi Tỵ cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Mọi việc trở nên thuận lợi hơn, từ các mối quan hệ với cấp trên, đồng nghiệp tới chuyện công việc, hợp đồng, hợp tác.

Những thách thức đang chờ đợi phía trước song đừng quên trong đó cũng ẩn chứa nhiều cơ hội. Lúc khởi đầu sẽ khó tránh khỏi bỡ ngỡ nhưng hãy cứ bước tiếp và tin tưởng vào bản thân mình, tuổi Mão sẽ giành được thành quả xứng đáng. Bản mệnh có thể nhận được sự giúp đỡ từ phía đồng nghiệp. Hãy trân trọng sự giúp đỡ đó và giúp đỡ mọi người khi có khả năng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Chúc mừng 3 con giáp may mắn được Thần Tài ghi tên vào số vàng, dễ dàng phát tài - phát lộc trong 4 ngày cuối tuần này (22/12 - 25/12)

Chúc mừng 3 con giáp may mắn được Thần Tài ghi tên vào số vàng, dễ dàng phát tài - phát lộc trong 4 ngày cuối tuần này (22/12 - 25/12)

3 con giáp dưới đây bước vào 4 ngày cuối tuần này (22, 23, 24, 25/12), nhờ có tài lộc Trời Phật ban phát mà vận mệnh may mắn hơn người, làm gì cũng ra tiền.

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