Cuối ngày hôm nay 20/7: 3 con giáp này bị KIẾP TÀI tọa mệnh, làm việc gì cũng phải cẩn thận, lời khuyên nên tỉnh táo trong mọi quyết định, bản mệnh trong ngày gặp nhiều rắc rối

Tử vi ngày 20/7/2022 của 12 con giáp, Dần Tị Tương Hại khiến người tuổi Dần cảm thấy tủi thân và tức giận khi một số kế hoạch của mình bị phá vỡ bởi một kẻ tiểu nhân nào đó. Bạn phải hiểu rằng dù cuộc sống luôn có những điều khó lường như thế, bạn nên tìm cách xử lý thay vì than vãn.

Tuy nhiên do ảnh hưởng của cục diện ngũ hành xung khắc nên vận trình tình cảm không có nhiều chuyển biến. Tuổi Dần luôn thể sự nhiệt tình nhưng không được đáp lại nên dễ cảm thấy chán nản, buồn bã. Tình cảm nếu đặt vào không đúng người mà lại còn không đúng thời điểm thì tổn thương là điều khó tránh khỏi. Tử vi hôm nay nhắn nhủ với Tuổi Mão rằng trong chuyện tình duyên, chớ nên vội vàng.

Chính Quan nhắc nhở con giáp tuổi Dần nên suy nghĩ mọi việc một cách thấu đáo trước khi hành động nhé. Sự cẩn trọng và chu đáo, khôn ngoan sẽ giúp bạn tiết kiệm cả thời gian và tiền bạc của chính mình ngày hôm nay đấy.

Chính Quan nhắc nhở con giáp tuổi Dần nên suy nghĩ mọi việc một cách thấu đáo trước khi hành động nhé - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thương Quan khiến con giáp tuổi Thân gặp nhiều trở ngại trong hôm nay. Các vấn đề về công việc sẽ trở nên tồi tệ hơn nhưng rồi mọi sự sẽ được cải thiện sớm thôi, hãy tin bạn sẽ hạnh phúc phía cuối con đường. Hãy kiên nhẫn một chút nhé.



Ngũ hành xung khắc dự báo những phiền muộn về tiền bạc khiến bạn có cảm giác không thoải mái. Có thể thấy lúc này chi phí sẽ tăng lên do bạn phải bỏ tiền cho các khoản tiệc tùng, gặp gỡ, quà cáp.

Tuy nhiên, Hỏa vượng lại khiến cho tâm tính bản mệnh có nhiều thay đổi. Bản mệnh dễ nổi nóng vì những chuyện không cần thiết, trút giận lên những người thân thiết xung quanh mình. Tuổi Thân cần tiết chế cảm xúc trước khi gây tổn thương cho người thân yêu của mình.

Ngũ hành xung khắc dự báo những phiền muộn về tiền bạc khiến bạn có cảm giác không thoải mái - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Thứ Tư 20/07/2022 hôm nay, Tuổi Tỵ sẽ phải đối mặt với nhiều rắc rối trong công việc do những lời đồn thổi, gièm pha sai sự thật. Đối thủ cạnh tranh đang tìm cách hãm hại, tung tin đồn thất thiệt nhằm tạo nên tiếng xấu và ảnh hưởng đến uy tín cá nhân của bạn. Tuổi Tỵ phải thực sự bình tĩnh, giữ cho mình một cái đầu lạnh để xử lý linh hoạt trước mọi tình huống khó khăn.

Nguồn thu trong ngày hôm nay không nhiều, tuổi Tỵ nên học cách chi tiêu tiết kiệm hơn. Khi ở hoàn cảnh khó khăn, con giáp này hãy học cách để thích nghi thay vì than thân trách phận hết ngày này qua ngày khác.

Ngũ hành xung khắc nhắc nhở bản mệnh nên lưu tâm hơn tới chuyện tình cảm của mình. Lúc này, con giáp này nên tin vào trực giác của mình thay vì đặt hết niềm tin vào đối phương. Dù biết yêu là phải tin tưởng nhưng niềm tin cũng cần được đặt đúng chỗ.

Nguồn thu trong ngày hôm nay không nhiều, tuổi Tỵ nên học cách chi tiêu tiết kiệm hơn - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo