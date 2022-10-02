Cuối ngày hôm nay 2/10: Cục diện Mộc khắc Hỏa, 3 con giáp này ra đường cẩn thận tiền mất tật mang, công danh bị gáng đường bởi tiểu nhân, tình duyên gặp trắc trở

Tỷ Kiên xuất hiện cho thấy, những thách thức từ phía con giáp tuổi Hợi, hay những ứng xử của bạn, hoặc vấn đề bạn đang vướng mắc có thể gây ra những nỗi buồn trong tâm tư của người bạn yêu thương rất nhiều đó có thể là bạn thân, người yêu, chồng/vợ hay bố/mẹ. Để cho họ khỏi nghĩ ngợi thì bạn hãy cố gắng để giải quyết mọi việc được sớm nhé.

Hôm nay bản mệnh được nhắc nhở thận trọng lời ăn tiếng nói để tránh mâu thuẫn, cãi vã với các thành viên trong gia đình do phạm ngày tương xung. Nếu con giáp này nếu không kiềm chế cảm xúc thì rất có thể sẽ có hành động không đúng mực dẫn tới tổn thương người mình yêu thương, khó hàn gắn được mối quan hệ.

Ngũ hành xung khắc mang tới nỗi buồn khó nói mà bản mệnh không biết chia sẻ cùng ai. Nhưng đừng vì vấn đề cảm xúc ảnh hưởng tới các quyết định liên quan tới tiền bạc của mình kẻo phạm phải sai lầm đấy nhé.

Ngũ hành xung khắc mang tới nỗi buồn khó nói - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất đang tự tạo ra nhiều áp lực cho mình quá rồi, nhất là ngày có Thiên Quan ngăn trở như hôm nay. Chớ nên tự gây thêm mệt mỏi cho mình nữa. Hãy cho bản thân thời gian để làm bất cứ điều gì bạn muốn, bạn đam mê. Thành công đến từ chính những đam mê của bạn chứ không phải ai khác, đúng không nào?

Tuổi Tuất đối mặt với cục diện tương phá dự báo có nguy cơ mất tiền rất cao. Con giáp này cần thận trọng trong mọi chuyện liên quan đến tiền bạc nếu không muốn tiền trong tay vụt bay mất, kể cả là một phút lơ là, không tỉnh táo cũng có thể gây ra hậu quả khôn lường.

Tuổi Tuất đối mặt với cục diện tương phá dự báo có nguy cơ mất tiền rất cao - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Xem tử vi hàng ngày 2/10/2022 Những gì Thiên Quan đưa tới có thể khiến người tuổi Thìn cảm thấy mệt mỏi và bạn cần biết buông những thứ cần buông ngay lúc này. Bạn hoàn toàn không quay lưng lại với những vấn đề rắc rối, mà đơn thuần chỉ là đang thư giãn và giải tỏa tâm trí, để tầm nhìn rộng mở hơn. Ngày mai, với đầu óc tỉnh táo, bạn sẽ biết làm thế nào để hoàn tất mọi công việc.

Về phương diện tài lộc, con giáp này tiêu tiền vào những thứ không đâu thì tiền bạc sẽ hao hụt một cách nhanh chóng, nên cần có kế hoạch chi tiêu khoa học hơn. Ngoài ra, bản mệnh nên dành thời gian bên cạnh người thân hoặc gặp gỡ bạn bè để có thể giải tỏa bớt căng thẳng, áp lực trong cuộc sống.

Về phương diện tài lộc, con giáp này tiêu tiền vào những thứ không đâu thì tiền bạc sẽ hao hụt - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo