Cuối ngày hôm nay 18/7: Những con giáp này cẩn thận tiền hao của mất, vận trình kém hanh thông, khó khăn trăm bề, tình duyên rạn nứt

Tâm linh - Tử vi 18/07/2022 02:37

Tử vi dự đoán vào cuối ngày hôm nay 18/7, những con giáp này cẩn thận tiền của hao mất, vận trình kém hanh thông, khó khăn trắc trở, tình duyên rạn nứt.

Tuổi Hợi

Kiếp Tài tác động, người tuổi Hợi có thể phải chịu sự ngờ vực của đồng nghiệp hoặc bạn bè. Khi mọi người không tin tưởng vào khả năng của bạn thì cách tốt nhất là bạn hãy dùng thực tế để chứng minh bản thân mình.

Mặt tài lộc vì gặp Tỉ Kiên nên có điềm rơi vào thị phi, cãi nhau mà dẫn tới mất tiền bạc. Đi trên đường người tuổi Hợi cần tuân thủ luật giao thông, không tranh cãi với ai nếu không sẽ xuất hiện tình trạng lọt tài.

Đời sống hôn nhân của tuổi Hợi nhiều xung đột, mâu thuẫn trong hôm nay khiến không khí gia đình lúc nào cũng căng thẳng dưới sự tác động của Thương Quan. Nếu cả bản mệnh và bạn đời của mình không thẳng thắn nhìn nhận lại vấn đề chỉ khiến cho khúc mắc trong lòng ngày càng lớn, khó mà giải tỏa được. Tình cảm vợ chồng vì thế mà phai nhạt dần theo năm tháng.

Cuối ngày hôm nay 18/7: Những con giáp này cẩn thận tiền hao của mất, vận trình kém hanh thông, khó khăn trăm bề, tình duyên rạn nứt - Ảnh 1
Đời sống hôn nhân của tuổi Hợi nhiều xung đột, mâu thuẫn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Dưới tác động của cục diện Tương Phá, nhiều chuyện không như ý sẽ liên tiếp xảy đến với người tuổi Tuất. Bạn dễ rơi vào trạng thái thất vọng vì những công việc tưởng chừng đang thuận lợi lại bất ngờ gặp trục trặc trong ngày hôm nay.

Thiên Tài tọa mạng nên con đường tài lộc của người tuổi Tuất có phần cô độc, không được ai giúp đỡ. Quan hệ với đối tác làm ăn cũng không được bạn nắm bắt chắc chắn. Nên nguồn thu không được như ý nguyện. 

Về phương diện tình cảm, có vẻ như là sự nhạy cảm của tuổi Tuất sẽ khiến cho mối quan hệ giữa cả hai càng ngày càng trở nên căng thẳng hơn đó. Chẳng phải là chuyện gì to tát cho lắm, thế nhưng bạn vẫn trách cứ và giận hờn đối phương. Một ít gia vị như thế vào tình yêu sẽ chỉ khiến hai bạn gay gắt hơn mà thôi.

Cuối ngày hôm nay 18/7: Những con giáp này cẩn thận tiền hao của mất, vận trình kém hanh thông, khó khăn trăm bề, tình duyên rạn nứt - Ảnh 2
Thiên Tài tọa mạng nên con đường tài lộc của người tuổi Tuất có phần cô độc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Hôm nay tuổi Tị tỏ ra thoải mái hơn mọi khi, nhưng không nên quá chủ quan trong lời ăn tiếng nói. Khi làm việc bạn cần chuyên tâm, đừng dùng thái độ quá lạc quan để nhìn nhận mọi việc, kẻo lại nhận hậu quả không mong muốn.

Mệnh ngày lâm Tuyệt Vận, điều đó cũng khiến người tuổi Tị làm việc vất vả, tùy hứng trong công việc không có lợi cho những con số và các hóa đơn. Nhân duyên xấu nên các mối làm ăn ít ỏi và không được thăng tiến nhiều.

Kiếp Tài khuyên bạn chớ nên đưa ra những quyết định mù quáng, bốc đồng. Đặc biệt, khi quyết định của bạn nhận lấy nhiều sự phản đối của mọi người thì bạn lại càng cần phải bình tĩnh để cân nhắc hơn.

Cuối ngày hôm nay 18/7: Những con giáp này cẩn thận tiền hao của mất, vận trình kém hanh thông, khó khăn trăm bề, tình duyên rạn nứt - Ảnh 3
Kiếp Tài khuyên bạn chớ nên đưa ra những quyết định mù quáng, bốc đồng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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