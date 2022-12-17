Cuối ngày hôm nay (17/12), CÁT THẦN cảnh báo 3 con giáp này giữ chặt túi tiền kẻo của cải hao mất, tài chính thâm hụt, xui rủi bám lấy bản mệnh không buông

Theo tử vi ngày 17/12/2022 của 12 con giáp , dưới tác động xấu của cục diện Tương Xung, người tuổi Tị kiêu ngạo nên dễ gây mất lòng mọi người xung quanh. Bạn đang đánh giá quá cao những thành công mà mình gặt hái được đấy.

Ngày này còn gây ra không ít nỗi buồn tình cảm cho tuổi Tỵ. Có thể những nỗ lực của bản mệnh trong thời gian vừa rồi vẫn chưa đủ để gây dựng lòng tin sâu sắc nơi đối phương, khiến cho nền tảng tình cảm thiếu vững vàng. Chính vì thế mà khi có kẻ xấu tác động, tình cảm rất dễ lung lay.

Thái độ tự mãn sẽ dễ khiến bạn rơi vào cảnh giậm chân tại chỗ, chủ quan, lơ là, tạo điều kiện cho kẻ khác vượt qua mình. Hãy luôn ý thức được điều kiện thực tế và năng lực của bản thân để tránh ảo tưởng, đưa ra những đánh giá thiếu chính xác.

Ngày này còn gây ra không ít nỗi buồn tình cảm cho tuổi Tỵ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ 7 ngày 17/12/2022 hôm nay, cục diện tương hại nhắc nhở tuổi Thân tỉnh táo kẻo bị kẻ xấu làm hại hoặc lợi dụng. Có những người có thể tỏ ra thân thiện với con giáp này nhưng thực ra là có mục đích riêng, khuyên bản mệnh đừng quá nhiệt tình với mọi người.

Nếu tuổi Thân cảm thấy khó khăn khi rơi vào một tình huống tiến thoái lưỡng nan nào đó mà hung tinh đưa tới thì hãy cố gắng để tìm kiếm sự hỗ trợ từ những người xung quanh, hoặc cho mình được bước lùi lại để xem xét mọi việc ở bức tranh tổng thể, trước khi có quyết định của riêng mình. Đừng vội vàng, hấp tấp trước mọi quyết định.

Thủy khắc Hỏa cho thấy người độc thân đang đặt ra những yêu cầu quá cao cho nửa kia tương lai của mình. Bạn không nên mong muốn tìm một người tình hoàn hảo, bởi trên đời chẳng có ai thập toàn thập mỹ. Hãy lựa chọn người chân thành với mình

Thủy khắc Hỏa cho thấy người độc thân đang đặt ra những yêu cầu quá cao - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi hằng ngày của 12 con giáp nói rằng thứ 7 ngày 17/12/2022 hôm nay, tuổi Thìn có một số việc không được như ý. Con giáp này đang nóng lòng muốn biết kết quả của một việc gì đó đã làm thời gian qua. Thế nhưng những gì nhận được vào lúc này vẫn không đủ làm bản mệnh hài lòng, có thể đó là vấn đề liên quan tới tiền bạc.

Bên cạnh đó, tuổi Thìn được nhắc nhở, đừng để thái độ hay lời nói của ai đó có thể tác động đến mình. Con giáp này hãy để thế giới bên ngoài trôi theo nhịp điệu của riêng nó, còn bản thân thì lắng nghe những cảm xúc của mình ngày hôm nay.

Thìn có một số việc không được như ý - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo