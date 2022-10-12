Cuối ngày hôm nay (12/10), Thần Tài sẽ đến, 3 con giáp hưởng trọn niềm vui, hạnh phúc nhân đôi, tiền tài sung mãn, phúc lộc bình an

Tử vi cho biết, vào cuối ngày hôm nay (12/10), nhờ Thần Tài rót lộc vào nhà, quý nhân hết lòng nâng đỡ nên con giáp giàu sang này sẽ đón mưa tài lộc ập xuống đầu. Làm sương sương mà tiền của vây quanh, song hỷ lâm môn chính là phúc lộc trời đã an bài cho Tý.

Tý là những người thông minh, lanh lợi, sống hết lòng vì gia đình, con giáp này có thể là người xấu ở ngoài nhưng về nhà là người tuyệt vời nhất, biết hy sinh cho gia đình, biết sống vì người khác.

Tý có cát tinh soi đường nên vận tình duyên vô cùng khởi sắc. Tý và người ấy gặp nhau và ngay từ ánh mắt đầu tiên đã nhận ra đây chính là người sinh ra để dành cho mình.

Có Cát Tinh soi chiếu, thần tài rót lộc nên tiểu nhân dù muốn cũng chẳng thể hãm hại Tý. Thăng chức tăng lương, có cơ hội làm giàu trong thời gian ngắn nên Tý hãy nắm bắt kẻo hối không kịp.

Tuổi Ngọ

Con giáp phát tài cuối ngày hôm nay (12/10) chính thức gọi tên Ngọ. Đường tài lộc của bạn ở thời điểm này rất hanh thông và sáng sủa. Sau bao nỗ lực, cuối cùng thì Thần Tài cũng đã đền đáp cho con giáp này những gì xứng đáng với bạn.

Theo dự báo tử vi, con giáp này có thể giàu lên một cách nhanh chóng do tìm được cơ hội làm ăn hoặc dựa vào sự nỗ lực trước đó của chính mình.

Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt là người kinh doanh sẽ có lộc làm ăn, buôn bán phát tài phát lộc, khách hàng ra vào tấp nập, tiền tài như nước. Khi tiền bạc rủng rỉnh thì cũng là lúc bạn không phải quá lo lắng về vấn đề tài chính nữa.

Từ đây đến cuối tháng 10 sẽ là thời điểm tài khí lên cao nhất. Bạn nên tranh thủ thời cơ để triển khai các kế hoạch cầu tài, giúp tăng tỷ lệ thành công.

Tuổi Mão

Tử vi cho biết, vào cuối ngày hôm nay (12/10), Thái Dương cát tinh mang đến may mắn cho người tuổi Mão. Cát khí vượng, những chú Mèo có thể sẽ được quý nhân trợ giúp khá nhiều trong công việc cũng như trong cuộc sống hàng ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Đồng thời sẽ có Ấn Quan kết hợp, con giáp này hoàn toàn có thể giải quyết ổn thỏa những nhiệm vụ được giao dù có “khó nhằn” đến đâu. Đó là nhờ ý chí và quyết tâm cao độ đối với mục tiêu của con giáp này. Đương nhiên quá trình đó không thể tránh được khó khăn, bởi làm gì có con đường đi đến thành công nào trải hoa hồng nhưng bản mệnh đều có thể vượt qua hết thảy.

Sắp tới đường tài lộc của tuổi Mão cũng khá vượng, cả Chính Tài và Thiên Tài cùng xuất hiện cho thấy con giáp này có thu nhập chính và thu nhập phụ cùng gia tăng. Thêm nữa, người làm kinh doanh sẽ gặp nhiều thuận lợi trong chuyện buôn bán vì có thêm Thực Thần tạo cho nhiều cơ hội thu tài lộc về tay.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!