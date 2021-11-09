Cuối năm, mưa thuận gió hoà, 3 con giáp hưởng hồng phúc trời ban, tài lộc kéo đến ùn ùn, dư dả đến hết năm sau

Tâm linh - Tử vi 09/11/2021 15:00

Thời điểm cuối năm, 3 con giáp này sẽ hưởng may mắn hơn người, vận may tài lộc bừng sáng.

Tuổi Dần

Những con giáp cầm tinh con Hổ là người kiên quyết, mạnh mẽ, độc lập, thích đương đầu với mọi việc. Tuổi Hổ là người có vẻ ngoài hiền lành, dễ thương, tuy nhiên ẩn chứa bên trong họ là trái tim mạnh mẽ, bền bỉ tuyệt vời.

Thời điểm cuối năm này, các bạn cầm tinh con giáp tuổi Dần sẽ gặp nhiều thử thách nhưng cũng có nhiều cơ hội để phát huy năng lực. Trong thời gian tới, họ cần cố gắng hơn nữa và vận may sẽ vượng. May mắn sẽ liên tục đến với con giáp tuổi Dần, mưa thuận gió hòa, thêm nhiều tiền tài vượng phát, mong được hưởng phúc vô tận.

Cuối năm, mưa thuận gió hoà, 3 con giáp hưởng hồng phúc trời ban, tài lộc kéo đến ùn ùn, dư dả đến hết năm sau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Những người cầm tinh con Dê bản tính lương thiện, chân thành, biết cư xử trên dưới trước sau. Mùi là người thích có không gian riêng để có thể tùy ý bận rộn với công việc của riêng mình. Tài lộc của tuổi Mùi sẽ có bước chuyển biến tốt đẹp vào thời điểm cuối năm. Đây là thời gian tài lộc ghé tận nhà thăm bạn và ghé thăm liên tục.

Cuối năm, con giáp này đã rủng rỉnh tiền tiêu, đón nhận nhiều điều may mắn. Ngoài ra, tuổi Mùi sẽ có những bất ngờ lớn trong công việc, họ sẽ trở thành tâm điểm chú ý của các cấp lãnh đạo trong thời gian tới theo chiều hướng tốt.

Cuối năm, mưa thuận gió hoà, 3 con giáp hưởng hồng phúc trời ban, tài lộc kéo đến ùn ùn, dư dả đến hết năm sau - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Những người tuổi Rắn trời sinh thông minh, nhanh nhẹn, hoạt bát hơn người. Họ có trực giác nhạy bén, rất hợp với kinh doanh. Thời điểm cuối năm này trở đi, tuổi Tỵ được thần May Mắn ưu ái nên làm gì cũng thuận.

Đường tài lộc của con giáp tuổi Rắn dự báo sẽ nhận được những lời chúc may mắn, nhận nhiều cơ hội để kiếm tiền, tài sản dần dần tăng lên. Họ sẽ đón nhận cuộc sống giàu có, hạnh phúc đáng ghen tỵ. Chỉ cần tuổi Tỵ luôn cố gắng và nỗ lực hết sức thì mọi sự đều được đền đáp viên mãn.

Cuối năm, mưa thuận gió hoà, 3 con giáp hưởng hồng phúc trời ban, tài lộc kéo đến ùn ùn, dư dả đến hết năm sau - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Đầu tháng 10 ÂL hoan hỷ: 3 con giáp hồng phúc tề thiên, tài vận thăng hoa, không thành phú gia cũng dư dả của cải

Đầu tháng 10 ÂL hoan hỷ: 3 con giáp hồng phúc tề thiên, tài vận thăng hoa, không thành phú gia cũng dư dả của cải

Trong năm 2021 này, có nhiều con giáp gặp được nhiều may mắn, không những thế trong một số giai đoạn nhất định, có những người sẽ được thần tài và các vị thần may mắn chiếu cố không ngừng.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp 3 con giáp có mệnh công chúa 3 con giáp có phúc khi về già

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Tâm linh - Tử vi 13 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Tâm linh - Tử vi 43 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 3 giờ 43 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 4 giờ 43 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 5 giờ 13 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 5 giờ 43 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 6 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa