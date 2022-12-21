Cuối năm 2022, 3 con giáp có tài vận khởi sắc, phát tài phát lộc, tiền vô như nước, lộc lá đầy tay, mọi điều suôn sẻ

Cuối năm 2022, người tuổi Dần thăng hoa trong sự nghiệp, được thăng chức, tăng lương. Người làm ăn kinh doanh cũng thu hái bộn tiền. Khi thành đạt trong sự nghiệp rồi, con giáp này mới nghĩ đến chuyện tình duyên.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần được biết đến với tính cách mạnh mẽ, quyết đoán. Trong công việc, họ là người tài giỏi, khôn khéo, luôn có thể đưa ra những quyết định trong thời khắc quan trọng nhất. Con giáp tuổi Dần nhiều ước mơ, tham vọng và không ngừng cố gắng, nỗ lực vươn lên. Trước đây, con giáp này tập trung phấn đấu sự nghiệp, ít khi tính đến chuyện tình cảm.

Những người độc thân có cơ hội gặp được người phù hợp với mình. Trong khi đó, con giáp đã có gia đình cũng có dịp hâm nóng tình cảm với nửa kia trong các chuyến đi du lịch, dã ngoại. Những người chưa có con cũng nhận tin vui mang thai, sinh con.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu mang tính cách cầu toàn. Họ đưa ra yêu cầu khá cao cho bản thân cũng như những người làm việc với mình. Mặt khác, người tuổi này cũng là người cầu tiến. Họ giữ tinh thần học tập suốt đời và không ngại học tập để nâng cao năng lực, kỹ năng, trình độ dù ở độ tuổi nào.

Thời gian gần đây, tuy công việc không mấy suôn sẻ nhưng con giáp này vẫn không ngừng cố gắng. Trên thực tế, những nỗ lực của con giáp này không phải là vô ích. Cuối năm 2022, tài vận của người tuổi Dậu khởi sắc hơn trước. Trong công việc, họ đạt thành tích tốt, được cấp trên đánh giá cao.

Trong đó, trong kinh doanh, con giáp này cũng tìm được mặt hàng mới, nguồn hàng mới để đầu tư kinh doanh, hứa hẹn sẽ sinh lời. Những khoản đầu tư của con giáp tuổi Dậu hứa hẹn sẽ có lãi, giúp họ thoát khỏi khó khăn về tài chính. Trong chuyện tình duyên, người tuổi này nếu còn độc thân cúng sẽ sớm gặp được tình yêu của cuộc đời mình.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn rộng lượng, phóng khoáng trong cuộc sống. Họ cũng là người tham vọng trong công việc. Khi đã xác định mục tiêu nào, con giáp này không ngại khó, ngại khổ để đạt được mục tiêu. Cũng bởi vậy nên dù xuất phát điểm khó khăn, người tuổi Thìn vẫn có thể vươn lên làm chủ cuộc đời mình.

Cuối năm 2022, người tuổi Thìn có tài lộc dồi dào, làm đâu thắng đó. Con giáp này làm kinh doanh thì lộc lá đầy tay, ký được hợp đồng có giá trị. Trong khi người làm công ăn lương cũng được quý nhân giúp đỡ, vượng đường thăng tiến.

Người có ý định chuyển việc cũng tìm được công việc tốt với lương thưởng, môi trường làm việc tốt hơn. Trong chuyện tình cảm, con giáp tuổi Thìn có đôi có cặp sẽ nhận được món quà ý nghĩa từ nửa kia. Cuộc sống của họ ngày càng khởi sắc. Tin vui gõ cửa khiến tinh thần họ vô cùng phấn chấn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!