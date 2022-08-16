Cuối năm 2022, 2 con giáp nào đỏ tiền đỏ bạc, 1 con giáp vướng hạn tam tai?

Tâm linh - Tử vi 16/08/2022 22:00

Chỉ còn vài tháng cuối năm các con giáp dưới đây lại có sự đối lập kẻ khóc người cười.

Tuổi Ngọ

Tử vi nói rằng con đường tài lộc của tuổi Ngọ sẽ cực kỳ hanh thông trong những tháng cuối năm 2022. Dù làm ở lĩnh vực gì, con giáp này cũng có thể gặt hái thành quả tốt, phù hợp với công sức đã bỏ ra.

Người làm công ăn lương có thể được tăng lương hoặc nhận được một khoản tiền thưởng xứng đáng với thành tích mà mình tạo ra.

Người làm ăn kinh doanh không còn phụ thuộc vào ý kiến của người khác. Đây là giai đoạn đầu óc của tuổi Ngọ trở nên minh mẫn, sáng suốt hơn và có thể đưa ra những quyết định đúng đắn. Tuổi Ngọ có thể tìm được những mối hợp tác, làm ăn tốt hơn, đem về nhiều tài lộc, kinh tế ngày một vững vàng.

Tuổi Thìn

Đại đa số người tuổi Thìn rơi vào cảnh lao tâm khổ tứ, thay đổi liên tục về tư tưởng trong năm 2022 này, chủ yếu là do công việc làm ăn gặp nhiều khó khăn, khó được suôn sẻ ngay từ đầu. Bạn cần kiên định với định hướng của mình, “chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo”. Hãy tự nhắc nhở bản thân “vạn sự khởi đầu nan”, nhưng một khi “đầu xuôi” thì đuôi sẽ lọt.

Cuối năm 2022, 2 con giáp nào đỏ tiền đỏ bạc, 1 con giáp vướng hạn tam tai? - Ảnh 1
Điều cần lưu ý cuối năm 2022 này là người tuổi Thìn hạn chế việc chung đụng hợp tác làm ăn, đặc biệt là với những đối tượng mình chưa thực sự hiểu rõ do rất dễ gặp phải kẻ tiểu nhân.

Tốt nhất nên cố gắng làm mọi việc bằng sức của mình, công tư phân minh để tránh thị phi, điều tiếng.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có tình hình tương đối ổn định, tài chính vững mạnh, không lo thiếu tiền. Bản mệnh chỉ cần phát huy hết điểm mạnh của mình đúng lúc là có thể nhân đôi, nhân ba túi tiền.

Người làm công ăn lương luôn chăm chỉ, cần cù nên có thể nhận được một khoản tiền thưởng xứng đáng với công sức bỏ ra.

Người làm ăn kinh doanh phát triển ổn định, không có sự biến động lớn. Chỉ cần tập trung làm việc, giữ chữ tín thì không có gì đáng lo ngại. Nếu có thời gian, tuổi Dậu có thể học hỏi thêm kiến thức, mở mang tầm nhìn.

Bài viết chỉ  mang tính chất tham khảo!

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