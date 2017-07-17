Người xưa có câu ‘phía sau một người đàn ông thành công luôn có bóng dáng một người phụ nữ’, để nói về vai trò của người vợ trong những thành tựu của chồng. Những người vợ là hậu phương vững chắc, luôn bên cạnh, động viên, hỗ trợ để chồng an tâm làm việc.

Sau đây là danh sách nhưng nàng giáp ‘ vượng phu ích tử ’, ai lấy được sẽ may mắn vô cùng:

Lấy vợ tuổi Tỵ chồng không bao giờ phải đau đầu vấn đề mẹ chồng - nàng dâu. Tỵ khôn khéo, giỏi giang nên rất biết cách chăm sóc các thành viên trong gia đình, trọn đạo hiếu với bố mẹ chồng nên gia đình lúc nào cũng hòa thuận.

Phụ nữ tuổi này rất giỏi chiều chồng, nấu ăn khéo và hứng thú với việc nhà. Nàng quản lý tài chính, phân bố các khoản chi tiêu hợp lý nên ‘của để dành’ của gia đình bạn ngày càng tăng. Lâu dần, sẽ có một số vốn đáng kể để hai bạn thực hiện những dự án kinh doanh ấp ủ bấy lâu. Có Tỵ làm trợ thủ, chồng chắc chắn sẽ gặt hái được nhiều thành công.

Chưa kể, Tỵ là người có tưởng phóng khoáng nên nàng nuôi con khoa học. Những đứa trẻ có mẹ tuổi Tỵ sẽ được nuôi dạy tử tế, ngoan ngoãn, thông minh.

Tuổi Dậu

Phụ nữ tuổi Dậu chính là ‘tay hòm chìa khóa’, hậu phương vững chắc cho chồng. Nàng thận trọng, giao tiếp tốt nên được lòng những người xung quanh, nhận được sự tin cậy của gia đình.

Dù giàu có nàng cũng không bao giờ hoan phí, Dậu luôn có kế hoạch cho các khoản chi tiêu một cách cặn kẽ, chi tiết và khoa học. Với nàng, không bao giờ có việc tiêu tiền vào những thứ không thực tế, không sinh lợi.

Mỗi khoản đầu tư luôn được Dậu cân nhắc kỹ lưỡng, có chiến lược và tìm hiểu cặn kẽ phương thức kinh doanh. Có vợ tuổi Dậu, đàn ông sẽ có được quân sư tài năng, toàn tâm toàn ý cùng chồng lập nghiệp, làm giàu.

Tuổi Hợi

Nếu nghĩ bề ngoài liễu yếu đào tơ kia của Hợi khó làm nên trò trống gì thì bạn đã nhầm. Phụ nữ tuổi Hợi thông minh, dịu dàng và có chí hướng lớn. Với Hợi, không việc gì là không thể chỉ cần họ quyết tâm và hết mình.

Trong công việc, Hợi sáng tạo, có ước mơ, hoài bão và không ngừng phấn đấu để leo lên vị trí cao nhất. Trong tình yêu, nàng Hợi đặt tình cảm lên trên hết. Họ không ngại yêu một người nghèo hèn, không điển trai miễn người đàn ông ấy yêu họ thật lòng và cầu tiến.

Được phụ nữ tuổi Hợi nâng khăn sửa túi, chồng dù sinh ra trong nghèo hèn cũng sẽ đổi vận. Từ nghèo hóa giàu, sống sung túc, an nhàn đến cuối đời.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.