Cuộc sống tựa "bà Hoàng" nhung lụa ấm êm, vinh hoa phú quý nếu phụ nữ lấy được chồng thuộc các con giáp này

Tâm linh - Tử vi 15/03/2022 13:00

Những con giáp nam này nổi tiếng tài giỏi lại si tình, chung thủy, phụ nữ lấy được là số hưởng trời cho. Hãy xem đó là những con giáp nào nhé!

Tuổi Dậu

Cuộc sống tựa 'bà Hoàng' nhung lụa ấm êm, vinh hoa phú quý nếu phụ nữ lấy được chồng thuộc các con giáp này - Ảnh 1

Đàn ông tuổi Dậu rất coi trọng gia đình. Ảnh minh họa.

Người tuổi Dậu được mọi người yêu mến bởi lòng tốt bụng, sự sôi nổi và tràn đầy năng lượng sống. Người đàn ông tuổi Dậu thông minh và có năng lực. Họ thường ít khi nói những lời bóng bẩy, khá kiệm lời song thực là người trưởng thành và có nền tài chính tốt. 

Tuổi Dậu vô cùng chân thành nên vợ của con giáp này luôn có cảm giác dễ chịu, bình yên khi có người thấu hiểu mình. Tuổi Dậu biết đối nhân xử thế, kính trên nhường dưới, chịu khó giúp đỡ người khác nên có số quý nhân phù trợ, thường xuyên gặp may mắn trong cuộc sống. Bản thân con giáp lại vô cùng chăm chỉ, nên đối phương hoàn toàn yên tâm nhà cửa luôn gọn gàng sạch sẽ. Nỗ lực làm việc, lại nhờ sự trợ giúp của quý nhân, con giáp từng bước từng bước lên đỉnh cao sự nghiệp, có được cả tiền tài, công danh

Đàn ông tuổi Dậu lại rất coi trọng gia đình. Khi gặp được người ưng ý, họ sẽ thoải mái thể hiện bản thân là người vui vẻ hài hước, muốn cô gái của mình luôn nở nụ cười, vì tình yêu mà thu lại hết những thói xấu xa. Khi có con họ là người cha chuẩn mực, biết quan tâm chăm sóc con cái. Đôi khi họ còn không để người phụ nữ bận lòng về việc chăm con, vì họ còn làm tốt hơn.

Tuổi Tuất

Cuộc sống tựa 'bà Hoàng' nhung lụa ấm êm, vinh hoa phú quý nếu phụ nữ lấy được chồng thuộc các con giáp này - Ảnh 2

Tuổi Tuất chung thủy luôn khiến người yêu mình an tâm, vui vẻ. Ảnh minh họa.

Người tuổi Tuất chính trực, trung thành, rất có tinh thần trách nhiệm, chăm lo và yêu thương gia đình. Con giáp tính tình hảo sảng, tuyệt nhiên không bao giờ keo kiệt hay ích kỷ, có gì cũng hy sinh để chăm lo cho người thân.

Đàn ông tuổi Tuất thông minh, hào sảng, lại bao dung, nên luôn biết cách nâng đỡ, tạo niềm tin cho nửa kia, là chỗ dựa vững chắc, ủng hộ động viên đối phương trong cuộc sống. Tuổi Tuất cũng nổi tiếng chung thủy, nên ai lấy được con giáp này càng yên tâm về hôn nhân, cuộc sống ngọt ngào, viên mãn.

Tuổi Tuất tính tình tốt bụng, chân thành, hay giúp đỡ người, nên phúc khí đầy mình, luôn được mọi người quý mến, ủng hộ giúp đỡ và có nhiều mối lương duyên tốt đẹp trong cuộc sống. Theo tử vi, quý nhân luôn sẵn sàng giúp đỡ người này. Vì vậy, chắc chắn sự nghiệp của con giáp sẽ lên cao, tiền bạc, vật chất không làm ra cũng có người mang biếu, tặng tận nhà. Ai lấy được con giáp này luôn có cuộc sống đủ đầy, ấm no, ngập tràn hạnh phúc.

Tuổi Hợi

Cuộc sống tựa 'bà Hoàng' nhung lụa ấm êm, vinh hoa phú quý nếu phụ nữ lấy được chồng thuộc các con giáp này - Ảnh 3

Đàn ông tuổi Hợi luôn biết lắng nghe và quan tâm đến nửa kia của mình. Ảnh minh họa. 

Phụ nữ lấy được chồng tuổi Hợi cũng có phước ba đời, không kém phần may mắn. Từ lúc sinh ra người đàn ông đã sống trong giàu sang nhưng không vì thế mà tự cao. Tuổi Hợi vô cùng chăm chỉ, giỏi nắm bắt cơ hội, nên tiền bạc luôn rủng rỉnh, gia đình hưởng cuộc sống giàu có, đủ đầy. Họ luôn cố gắng nỗ lực để giữ gìn cơ ngơi, sự nghiệp của ông bà, cha mẹ để lại và phát triển hơn.

Sự tinh tế của tuổi Hợi cũng khiến nửa kia luôn cảm thấy được thấu hiểu. Con giáp luôn là người biết lắng nghe, động viên. Thế nên, khi làm vợ họ chỉ cần biết quan tâm, yêu thương thì sẽ được cưng chiều hết mực, không phải động tay động chân đến bất cứ thứ gì. Đến khi sinh con niềm hạnh phúc lại nhân đôi và cuộc sống cứ êm đềm như thế đến trăm năm khiến ai nhìn vào vợ chồng cũng ganh tỵ.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

3 cặp đôi chỉ cần KẾT HÔN là "giàu nứt vách", tài lộc vô biên, cuộc sống viên mãn sung túc

3 cặp đôi chỉ cần KẾT HÔN là "giàu nứt vách", tài lộc vô biên, cuộc sống viên mãn sung túc

Trong tử vi 12 con giáp, có những cặp tương sinh, tương hợp với nhau. Dù trước đó có khó khăn, gian khổ bao nhiêu, chỉ cần lấy nhau về thì "điềm dữ hóa lành", sự nghiệp thăng tiến, tiền chất đầy nhà, cả họ được nhờ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp 3 con giáp nam cuộc sống hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 2 giờ 9 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 3 giờ 9 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 4 giờ 9 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông