3 cặp đôi chỉ cần KẾT HÔN là "giàu nứt vách", tài lộc vô biên, cuộc sống viên mãn sung túc

Người tuổi Ngọ thường vui vẻ lạc quan, không coi trọng tiểu tiết, tự do tự tại, không thích trói buộc. Vì có tính cách như vậy nên những người tuổi Ngọ chỉ có thể hạnh phúc khi sống cạnh người bạn đời tuổi Mùi luôn sống nội tâm, chu toàn trong mọi việc. Mặc dù tính cách hai người có sự khác biệt, nhưng thực tế đã cho thấy nhiều cặp vợ chồng tuổi này sống với nhau rất hòa thuận. Cả hai người họ đều không quá coi trọng vấn đề tiền bạc nhưng lại được trời ban cho nhiều thuận lợi trong việc làm ăn nên hậu vận về sau sẽ cực kì tốt đẹp.

Trong số các con giáp thì tuổi Mùi và tuổi Ngọ được xem là "cặp bài trùng" hợp nhau về tính tình lẫn cách sống nhất. Ngọ thuộc hành Hỏa, Mùi hành Thổ, theo ngữ hành tương sinh, tương khắc thì Hỏa sinh Thổ, Ngọ sinh Mùi. Mặt khác, cặp con giáp Ngọ - Mùi này là một trong lục hợp 12 con giáp. Chính vì thế mà khi tuổi Ngọ và Mùi cùng nhau hợp tác hay kết đôi đều vô cùng tốt đẹp.

Ở cặp đôi này luôn có sự tương đồng và hỗ trợ những khuyết điểm của nhau, họ không phải là những người dễ chia sẻ bằng lời nói mà chỉ có thể dùng hành động để chứng minh tình cảm của mình. Nhìn chung, Mùi và Ngọ vốn dĩ trời sinh một cặp hoàn hảo, chỉ cần sống với nhau cũng đủ thu hút tài vận, nếu kiên nhẫn vượt qua mọi chông gai thử thách thì sẽ sống hạnh phúc viên mãn sung túc trọn đời.

Cặp đôi Tý - Sửu

Cặp đôi Tý - Sửu bên nhau sẽ có được tình cảm ấm áp, vô cùng ngọt ngào. Ảnh minh họa.

Tý – Sửu được coi là “một cặp trời sinh”, có nhiều duyên phận nên khi về chung một nhà, họ thường có được cuộc sống hôn nhân viên mãn, hạnh phúc. Người tuổi Tý thông minh, nhanh trí, luôn nghĩ ra những cách để tăng thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống. Còn người tuổi Sửu không ngại khó nhọc, rất coi trọng chuyện tình cảm. Khi cặp đôi này bên nhau, tình cảm luôn ấm áp, ngọt ngào, không ngại bao dung lẫn nhau.

Sự kết hợp giữa hai con giáp này sẽ tạo nên hiệu quả cực tốt trong công việc. Vì người tuổi Tý có tính cách linh hoạt, năng động, làm việc tích cực; còn người tuổi Sửu lại rất chân thành, đôn hậu, luôn nỗ lực hết mình trong công việc. Tính cách cả hai bổ sung cho nhau, bù đắp và hoàn thiện những điểm còn thiếu sót của đối phương nên sẽ xử lý được mọi khó khăn trong cuộc sống, cùng nhau đạt những thành công lớn về mọi mặt. Do vậy cuộc sống của cả hai sẽ dễ đạt được sự cân bằng, ổn định, tạo nền tảng để có thể phát triển sự nghiệp, hậu vận tốt đẹp.

Nhưng người cầm tinh con trâu cũng cần phải học cách lãng mạn, cố gắng tránh cứng nhắc, bảo thủ và những người cầm tinh con chuột cũng phải chủ động sáng tạo để kích thích sự lãng mạn của Sửu để cuộc sống trọn vẹn hơn.

Cặp đôi Mão - Mùi

Mão - Mùi khi kết hôn sẽ có cuộc hôn nhân mĩ mãn, hạnh phúc vẹn tròn. Ảnh minh họa.

Cả hai con giáp này đều thuộc tuýp người hiền lành, sống hướng nội, theo đuổi cuộc sống lãng mạn. Khi mới gặp, tình cảm vô cùng mãnh liệt, làm bạn lâu dần tình cảm càng trở nên sâu sắc, mật thiết.

Hai người tuổi này cưới nhau có thể hỗ trợ nhau trong cuộc sống cũng như giúp nhau phát triển sự nghiệp thuận lợi, tốt đẹp, tài lộc cứ thế kéo đến ào ào. Sự kết hợp của hai người còn có thể cho những đứa con tài giỏi, tương lai làm rạng danh tổ tông.

Người tuổi Mùi là người khôn khéo trong giao tiếp, có trách nhiệm, tận tâm trong công việc, trong tình yêu đôi khi lại rất muốn dựa dẫm. Người tuổi Mão cũng là người trầm tính, hướng nội, thích quan tâm và chăm sóc đến những người khác. Vì khá tương đồng về tính cách nên khi về chung sống với nhau, cặp đôi Mão- Mùi có cuộc hôn nhân mĩ mãn. Sau khi kết hôn, họ ở bên nhau trọn đời, hiếm khi bất hòa, cãi vã.

Về mặt kinh tế cũng không có gì phải lo lắng vì người tuổi Mão sẽ dẫn dắt, tạo điều kiện cho tuổi Mùi phát huy thế mạnh của mình và gặt hái những thành công trong tương lai. Dù có gặp khó khăn, sóng gió, cả hai vẫn đồng cam cộng khổ, cùng nhau vượt qua. Cuộc sống vợ chồng sau hôn nhân ngày càng gắn kết, tài chính ngày một sinh sôi nảy nở, sống hạnh phúc vẹn tròn.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo