Công danh sự nghiệp giỏi giang NHƯNG 3 con giáp này lại "đen tình" lận đận tình duyên

Những người tuổi Tý thường rất thông minh và nhạy bén. Bạn sống khá độc lập với khả năng làm giàu bằng chính sức mình mà không dựa vào dẫm ai. Nhưng ngược với bề ngoài mạnh mẽ, người tuổi Tý lại khá yếu đuối trong chuyện tình cảm. Nếu trên thương trường bạn “cứng” bao nhiêu, thì trong tình cảm, bạn “mềm” bấy nhiêu, thậm chí là yêu mù quáng.

Những người thuộc tuổi Tý rất dễ đạt được thành công trong sự nghiệp bởi bản chất thông minh và chịu khó tìm tòi. Chính vì thế mà bạn đời của tuổi Tý cũng phải thật giỏi. Tuổi Tý thường đưa ra những yêu cầu quá cao cho nửa kia của mình, vì thế bạn khó khăn trong việc lựa chọn được người bạn đời phù hợp. Đó là lý do cho đến tận bây giờ bạn vẫn đơn độc trong hành trình tìm kiếm một nửa của cuộc đời.

Thực ra, tự bạn đang làm khổ bạn bằng những suy nghĩ phức tạp, tiêu cực, rối rắm mà thôi. Đôi khi, chuyện chẳng có gì, nhưng bạn lại làm nó to lớn và nghiêm trọng. Đó là nguyên nhân khiến tuổi Tý không êm đềm trong chuyện tình cảm và phải trải qua vài lần kết hôn.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão thường khá kén chọn trong tình yêu. Ảnh minh họa.

Tuổi Mẹo được đánh giá là có đường tài vận rất tốt, nhưng đường tình duyên thì gần như đối nghịch. Tính câu nệ tiểu tiết khiến người tuổi Mẹo có phần nhạy cảm và đau khổ trong chuyện tình cảm, hôn nhân. Cùng với đường hôn nhân không mấy suôn sẻ, nên bạn rất dễ phải đi qua nhiều lần đò.

Nguyên nhân được đưa ra là bởi phụ nữ tuổi Mão quá thông minh, quá mạnh mẽ, thêm vào đó lại có tinh thần cầu toàn, cầu tiến rất cao. Những phụ nữ này nhờ đặc điểm tính cách trời phú cho mà có nhiều khả năng thành công trong công việc mình lựa chọn.

Nhưng cũng có thể vì đó, họ thường có tiêu chuẩn người bạn đời phải thành công hơn, giỏi giang hơn, hay như cách nói bình dân, họ kén chọn; và cũng có đôi khi họ chỉ đơn giản muốn được tự do để tiếp tục những đam mê của mình thay vì vướng bận chồng con. Chính vì thế mà ở tuổi 30 những con giáp nữ tuổi Mão vẫn một mình đơn phương độc mã, một mình một chiến tuyến.

Nhưng nói vậy không có nghĩa những phụ nữ tuổi này không thể kết hôn. Với yêu cầu cao và khả năng của mình, khi kết hôn, họ sẽ là những người biết bảo vệ hạnh phúc, gia đình của mình, cũng như cùng chồng “xông pha” xã hội.

Tuổi Thìn

Người cầm tinh con giáp này thường yêu phải những người không nên yêu. Ảnh minh họa.

Đa phần những người cầm tinh con Rồng đều khá giỏi giang, nên đi tới đâu cũng có người "thầm thương trộm nhớ". Tuy nhiên cuộc đời họ cũng trải qua không ít cung bậc thăng trầm trong chuyện tình cảm. Thông minh, lanh lợi và khá tinh ranh, người tuổi Thìn rất kén chọn trong tình yêu. Chính vì thế, họ đã bỏ lỡ khá nhiều cơ hội để có thể nắm bắt được tình yêu chân chính của đời mình.

Phải công nhận rằng, tuổi Thìn có cái tôi rất lớn, luôn xem mình là trung tâm vũ trụ, vô cùng tự tin và đánh giá cao bản thân. Ở bất cứ đâu và trong mối quan hệ nào, bạn cũng giữ nguyên tính cách của mình. Chính điều đó đã làm đường tình duyên, hôn nhân của bạn gần như luôn trắc trở, nó tạo ra những trận cãi vã không mong muốn, đến khi tức nước vỡ bờ thì lại đường ai nấy đi.

Ngoài ra, các cô nàng cầm tinh con giáp này thường yêu phải những người không nên yêu, chẳng hạn như yêu những người đó đã có chồng hay có vợ. Chính vì thế, tuy khá giỏi giang nhưng con đường tình duyên của những nàng tuổi Thìn thì lại trắc trở vô cùng.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo