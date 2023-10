Tuy nhiên, sinh tướng học cũng chỉ ra nếu lông mày mỏng, nhạt và mọc mất trật tự nữ giới cũng sẽ không may mắn đường tình duyên.

Đôi mày rậm rạp, mọc mất trật tự không mang lại nhiều may mắn - Ảnh minh họa: Internet

2. Mũi hếch

Nét mũi hếch chỉ ra tính cách bảo thủ, thích làm quá mọi chuyện của người sở hữu. Có một chiếc mũi hếch khiến cô nàng này gặp rất nhiều gian truân trong tình yêu. Đôi khi bởi bản tính chuyện bé xé ra to này cũng khiến người khác không muốn gần gũi.

Sự ích kỷ của cô nàng mũi hếch cũng trở thành vấn đề khi cô ấy không biết cách quan tâm đến người khác, đặc biệt là nửa kia. Người đàn ông của cô nàng này cũng thường hay có xu hướng ngoại tình. Nguyên nhân hàng đầu chính là sự vô tâm, hời hợt của cô ấy. Vì thế trong chuyện tình cảm cô ấy tự “rước” phải không ít khổ đau.

Dáng mũi làm nên đường nét trên mặt của phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

3. Mắt to mắt bé

Tướng mặt của phụ nữ có đôi mắt không đều là dấu hiệu cho thấy người phụ nữ này vô cùng chu đáo, luôn biết trước biết sau, đối nhân xử thế ôn hòa. Vì thế, cô ấy luôn nằm trong tầm ngắm của rất nhiều chàng trai vì nếu lấy được cô nàng như thế này thì anh ta chẳng phải lo việc đối xử nội ngoại.

Tuy nhiên, chính vì điểm tưởng như tốt này là là điểm duy nhất khiến cô ấy “khổ sở”. Bản tính cầu toàn của cô nàng này khiến cô ấy vất vả không ít vì chồng con. Đôi khi sự cứng rắn muốn người khác làm theo ý mình của cô ấy khiến cho đối phương cảm thấy bị gò bó, không thoải mái và có xu hướng làm ngược lại. Đau khổ cũng từ đây mà ra.

Đôi mắt ẩn chứa nhiều tâm tư không mang lại lợi ích gì - Ảnh minh họa: Internet

4. Trán hẹp và có nhiều vân

Vầng trán cao ráo từ xa xưa đã là điểm nhận diện đặc biệt của người có tri thức. Ngược lại nếu trên trán có nhiều vân lại gấp khúc ở giữa thì cả đời nhăn nhó, tầm nhìn hạn hẹp. Người sở hữu vầng trán này dù có đạt được thành tựu trong xã hội hay không thì vận mệnh của họ cũng vất vả, khổ cực. Vân trên trán hình cung thì dù có giỏi đến mấy cũng không tránh khỏi việc thoát tài, thoát lộc.



Vầng tráng cao rộng thể hiện sự mở mang tri thức của con người - Ảnh minh họa: Internet

5. Răng lộn xộn

Người xưa có câu “cái răng cái tóc là gốc con người”, thế nên chỉ cần nhìn vào hàm răng cũng có thể đoán biết được tính cách của một người. Người phụ nữ sở hữu hàm răng đều, trắng là người cẩn trọng, chu đáo và có cuộc sống thuận lợi, bình yên.

Ngược lại, nếu răng mọc mất trật tự, khấp khểnh thì chủ nhân là người cộc tính, dễ nóng giận và nổi cáu với người khác. Khi gặp chuyện, họ hay mất bình tĩnh, buông lời thô tục và bất chấp tất cả để thỏa mãn cơn giận. Đến khi mọi chuyện đã qua, nhìn lại phụ nữ có hàm răng khấp khểnh sẽ thấy không còn ai bên cạnh mình. Vì thế đường tình duyên của cô nàng này cũng khấp khểnh không kém.

Hàm răng đẹp thì nụ cười cũng trở nên xinh xắn thu hút nhiều vận may - Ảnh minh họa: Internet

6. Mắt buồn

Nội tâm có sáng sủa hay không, chỉ cần nhìn vào đôi mắt là biết. Vì đôi mắt là cửa sổ tâm hồn và là điểm sáng của cả gương mặt. Nếu như người phụ nữ sở hữu đuôi mắt ảm đạm, không ánh sáng thì cả đời tiêu cực, không phát triển được. Đôi mắt ủ rủ thường là điểm nhận biết một người có tham công tiếc việc, bất chấp thủ đoạn hay không. Hơn nữa, việc có tính cách chiếm hữu và mong ước quá nhiều khiến họ buồn khổ cả đời. Chuyện tiền bạc là một ví dụ điển hình khi họ không được như ý.

Cuộc sống sau khi kết hôn của cô nàng có đôi mắt buồn quả là “địa ngục”. Cô ấy thường gặp rất nhiều khó khăn khi chăm con cái, cuộc sống hôn nhân không được như ý nguyện. Người bạn đời của cô ấy thường cũng không quan tâm, chia sẻ gánh nặng và thông cảm cho vợ mình. Có thể nói, vất vả và mệt mỏi là bức tranh cuộc sống đầy ảm đạm của cô nàng này. Những việc không như ý diễn ra liên tiếp khiến đôi mắt của cô nàng ấy không thể khởi sắc, mà cứ giữ mãi một nét buồn trầm lặng.

Không nên thể hiện sự u uất, đôi mắt nên tràn đầy năng lượng của cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

Những điều trên đây chỉ để bạn tham khảo, vì cuộc sống vốn muôn màu muôn vẻ chẳng ai biết trước được điều gì. Không ai mong muốn mình sinh ra có tướng mạo cùng cuộc sống không tốt đẹp. Tuy nhiên, bạn nên quan điểm rõ ràng vì rằng tướng mệnh do trời sinh, nhưng cuộc sống lại do ta quyết định. Người không may mắn có những đặc điểm khắc khổ này nên có những suy nghĩ tích cực, làm đẹp cho đời, cho người để cải thiện cái vốn được gọi là “số mệnh” của mình.