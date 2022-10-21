Cung tỏa tài lộc, vận đường quý nhân trong 4 ngày tới: 3 con giáp chuẩn bị phát tài, tiền vàng ngập két, có thể gặt hái được thành quả lớn

Tâm linh - Tử vi 21/10/2022 17:45

Tử vi trong 4 ngày tới (22/10 - 25/10) dự đoán vận mệnh của 3 con giáp sau, nhờ quý nhân tương trợ việc kinh doanh buôn bán khá khẩm, nguồn tiền quay vòng đều

Tuổi Tý

Cung tỏa tài lộc, vận đường quý nhân trong 4 ngày tới: 3 con giáp chuẩn bị phát tài, tiền vàng ngập két, có thể gặt hái được thành quả lớn - Ảnh 1

Tử vi trong 4 ngày tới (22/10 - 25/10) dự đoán Tam Hợp dẫn dắt, sự nghiệp và tài lộc của người tuổi Tý đều rất khá, có người mang việc, mang của đến nhà. Bản mệnh không cần bôn ba vất vả vẫn hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, kiếm tiền đầy đủ, cuộc sống trơn tru suôn sẻ.

Chính Tài nhập cục, đảm bảo nguồn thu nhập vững vàng, ổn định cho những chú Chuột. Tài chính không có gì phải lo lắng, con giáp này có thể thoải mái làm những việc mình muốn làm. Tuy nhiên, đừng vì thế mà lười biếng, bởi tiền bạc chẳng thế nào có mãi mà không hết được.

Tuổi Mùi

Cung tỏa tài lộc, vận đường quý nhân trong 4 ngày tới: 3 con giáp chuẩn bị phát tài, tiền vàng ngập két, có thể gặt hái được thành quả lớn - Ảnh 2

Người tuổi Mùi rất sâu sắc, nói ít làm nhiều. Vì vậy, không quá lời khi nói rằng không ai có thể đoán được họ đang suy nghĩ những gì trong đầu. Người tuổi Mùi thường tính toán trước chính xác và quyết định mọi việc chỉ khi chắc chắn tỷ lệ thành công.

Tử vi trong 4 ngày tới (22/10 - 25/10) dự đoán người tuổi Mùi có thể làm được những điều đáng kinh ngạc trong sự nghiệp. Mọi sự hanh thông, thuận lợi, trơn tru hơn cả những gì họ có thể tưởng tượng.

Đặc biệt, con giáp này sẽ được quý nhân phù trợ, công việc đi lên rõ rệt. Được sếp yêu quý, trọng dụng, lại là người có tinh thần trách nhiệm trong công việc, tuổi Mùi sẽ ngày càng thăng tiến trong sự nghiệp.

Tuổi Tuất

Cung tỏa tài lộc, vận đường quý nhân trong 4 ngày tới: 3 con giáp chuẩn bị phát tài, tiền vàng ngập két, có thể gặt hái được thành quả lớn - Ảnh 3

Cuối năm nay, người tuổi Tuất thoát khỏi cảnh nghèo khó và kém may mắn. Khoảng thời gian từ giờ đến tháng 12 là khoảng thời gian tuyệt đẹp của con giáp này. Quý nhân luôn bên cạnh để hỗ trợ, nâng cao vận khí tuổi Tuất.

Trong công việc, có nhiều cơ hội tăng lương, thăng chức. Trong cuộc sống kinh doanh, người tuổi Tuất gặp được nhiều đối tác tốt, mở ra cơ hội hợp tác lớn và thu về nhiều lợi nhuận. Đặc biệt những ai muốn đầu tư vào bất động sản sẽ có một năm làm ăn phát đạt.

Vì vậy, con giáp này hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận những tin tức tốt lành, may mắn và công danh trong giai đoạn tiếp theo.

Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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Tử vi dự đoán, trong 12 ngày tới (22/10 - 2/11), 3 con giáp liên tục gặp may mắn sẽ đến với bản mệnh trên đường tài lộc.

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