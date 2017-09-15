Cực xấu: Phụ nữ có nét tướng này không sát phu cũng bạc tình, dâm đãng

Tâm linh - Tử vi 15/09/2017 09:33

Đây là những nét tướng cực xấu ở nữ giới, nếu không sát phu cũng là người bạc tình, ưa 'cắm sừng' chồng.

Đàn bà có nét tướng sát phu nhẹ thì vợ chồng xung khắc, nặng có thể khiến chồng gặp họa sát thân. Sau đây là cách nhận biết tướng sát phu ở nữ giới:

Đôi mắt có nhiều lòng trắng

Cực xấu: Phụ nữ có nét tướng này không sát phu cũng bạc tình, dâm đãng - Ảnh 1
Phụ nữ có mắt nhiều lòng trắng có số góa bụa khi còn khá trẻ - Ảnh: Internet

Mắt có nhiều lòng trắng với các đường vằn đỏ được gọi là mắt rắn, đây là nét tướng mắt biểu thị người phụ nữ có tướng sát phu, góa bụa khi còn khá trẻ.

Nếu mắt hình tam giác, người phụ nữ ấy sẽ vô cùng độc ác, tráo trở và không từ thủ đoạn để vụ lợi cho mình.

Có lông mày đứt đoạn, lộn xộn

Phụ nữ nếu sở hữu lông mày đứt đoạn, mọc lung tung không óc hàng lối ngăn nắp là người tuyệt tình. Vì lợi ích của mình họ sẵn sàng bỏ rơi, thậm chí phản bội người đàn ông đầu ấp tay gối.

Không chỉ tuyệt tình với chồng, đàn bà có lông mày đứt đoạn có thể cạn tình với cả bạn bè, người thân. Tốt nhất bạn không nên kết giao với người có nét tướng này nếu không sẽ bị lợi dụng, đâm thọc.

Gò má cao

Cực xấu: Phụ nữ có nét tướng này không sát phu cũng bạc tình, dâm đãng - Ảnh 2
Gò má cao sẽ khiến người phụ nữ háu thắng, thích sai khiến chồng - Ảnh: Internet

Không đến mức sát phu nhưng phụ nữ có gò má cao hãy chuẩn bị tinh thần cho sự xung khắc giữa mình và chồng. Gò má cao thể hiện bản tính cao ngạo, cái tôi lớn nên luôn muốn hơn thua với người khác, kể cả chồng.

Vì sự vô lý của mình, phụ nữ có xương gò má cao sẽ thường xuyên cãi nhau với chồng. Nếu không cố gắng thay đổi họ khó tránh khỏi cảnh hai lần đò.

Xương hàm nhô về phía sau tai

Nét tướng này tố cáo người phụ nữ ích kỷ, ham vật chất và cô cùng điêu ngoa xảo quyệt. Họ thường không tiếc lời đi nói xấu người khác để nâng bản thân mình lên, thậm chí họ luôn ganh ghét những ai tài giỏi hay xinh đẹp hơn mình.

Đàn ông lấy phải phụ nữ kiểu này chắc chắn sẽ bị họ gây nên thị phi mà tán gia bại sản.

Đuôi mắt hình lưỡi câu: gian trá, không thành thực

Cực xấu: Phụ nữ có nét tướng này không sát phu cũng bạc tình, dâm đãng - Ảnh 3
Nếu không còn giá trị lợi dụng chồng có thể bị mẫu phụ nữ này phản bội bất cứ lúc nào - Ảnh: Internet

Những nữ giới có đuôi mắt hình lưỡi câu bên ngoài luôn tỏ ra gia giáo, ngoan ngoãn và biết điều nhưng thực chất lại vô cùng gian trá và khôn lỏi. Nếu bạn không mang lại lợi ích cho họ thì mẫu phụ nữ này sẵn sàng phủi tay để tìm đến một người đàn ông khác.

Nốt ruồi ở nhân trung

Đàn bà có nốt ruồi ở nhân trung dâm đãng, nổi loạn không ai bằng. Nếu người chồng không đáp ứng được nhu cầu tình dục cho mình, họ sẵn sàng ‘cắm sừng’ chồng bất cứ lúc nào để thỏa mãn sinh lý. Đây chính là lý do vì sao phụ nữ có nốt ruồi ở nhân trung khó lòng có được mái ấm yên ổn, hòa thuận.

 Mũi nhọn

Tướng mũi ở phụ nữ đại diện cho cung phu thê, vậy nên nếu sở hữu mũi nhọn với dáng mũi mỏng, sắc thì đường phu thê của chủ nhân sẽ ngắn. Vợ chồng bạn dù yêu thương nhau đến mấy cũng khó lòng ăn đời ở kiếp bên nhau.

Có đường vân chạy ngang lòng bàn tay

Cực xấu: Phụ nữ có nét tướng này không sát phu cũng bạc tình, dâm đãng - Ảnh 4
Đây là nét tướng hại người thân, chuyên sống bám ở phụ nữ  - Ảnh: Internet

Nếu lòng bàn tay của nữ giới có đường vân chạy ngang như chia bàn tay làm đôi thì đây là nét tướng cực xấu. Nét tướng này sẽ khắc hại người thân, thường sống bám víu vào gia đình và không làm nên trò trống gì. Đàn ông cưới phụ nữ có nét tướng này gia đình thể nào cũng sinh chuyện chẳng lành.

 

Cảnh báo: Đàn ông có nét tướng này vừa lăng nhăng lại thích 'cắm sừng' vợ lần này đến lần khác

Cảnh báo: Đàn ông có nét tướng này vừa lăng nhăng lại thích 'cắm sừng' vợ lần này đến lần khác

Nếu không muốn bị phản bội hết lần này đến lần khác, đàn bà hãy tránh xa đàn ông có nét tướng sau.

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