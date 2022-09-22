Cục diện xung khắc vào sáng ngày 22/9, 3 con giáp khó giữ tiền của, công việc long đong, vướng họa tiểu nhân

Tâm linh - Tử vi 22/09/2022 06:06

Sáng ngày 22/9, cục diện xung khắc, vận trình của 3 con giáp này không mấy khả quan, dễ bị ngáng trở, cản bước tiến, hãy cố gắng giữ được bình tĩnh

Tuổi Tuất

Tử vi sáng ngày mới 22/9/2022 của 12 con giáp chỉ ra rằng hôm nay tuổi Tuất nên thận trọng trong nhiều việc vì có thể có chuyện xui rủi xảy ra khiến con giáp này không kịp trở tay. Bên cạnh đó vẫn có những kẻ tiểu nhân đang tìm đủ mọi cách để khiến bản mệnh đưa ra những quyết định sai lầm trong công việc và trả giá cho những phút giây không tỉnh táo đó. Suy nghĩ quá nhiều còn khiến bản mệnh dễ stress và hiểu sai sự việc vì vậy hãy nghỉ ngơi thư giãn để tâm tình bình ổn và cân bằng lại cuộc sống.

Con giáp này có thể đánh mất khá nhiều cơ hội tiền bạc vì vội vàng, hấp tấp. Thời cơ khi đã bị vuột mất thì khó lòng lấy lại được. Hãy coi đây là bài học để lần sau không quyết định vội vàng, thiếu suy nghĩ như vậy nữa. Tuổi Tuất sẽ cảm thấy khá căng thẳng và lo âu và kéo theo đó là cảm giác chán nản, thất vọng. Sức khỏe của con giáp này cũng bị ảnh hưởng không ít, tuổi Tuất không có nhiều sức lực để làm việc trong ngày mới này. Lời khuyên dành cho bản mệnh là nên lựa chọn những thực phẩm dễ tiêu sẽ giúp dạ dày dễ chịu hơn.

Cục diện xung khắc vào sáng ngày 22/9, 3 con giáp khó giữ tiền của, công việc long đong, vướng họa tiểu nhân - Ảnh 1
Tử vi sáng ngày mới 22/9/2022 của 12 con giáp chỉ ra rằng hôm nay tuổi Tuất nên thận trọng trong nhiều việc vì có thể có chuyện xui rủi xảy ra khiến con giáp này không kịp trở tay. Ảnh minh họa

Tuổi Thìn

Sáng hôm nay tuổi Thìn gặp trở ngại bất ngờ, có người muốn ngáng trở, cản bước tiến của con giáp này. Xung quanh đều là những cạm bẫy bủa vây chỉ chờ bản mệnh mất tập trung, lơ là mà mắc bẫy, càng vùng vẫy thì càng lún sâu, không tìm được lối thoát. Bạn có thể sẽ phải đối mặt với một số khó khăn, nếu không xử trí khéo léo, gọn gàng thì chúng sẽ còn kéo dài thêm nữa, ảnh hưởng tới cả người khác và các công việc liên quan. Vì vậy hãy cố gắng giữ được tỉnh táo và bình tĩnh.

Vận trình tài lộc của người tuổi Tý không khả quan do không gặp may mắn. Tiền bạc không ổn định, lúc lên lúc xuống, tiền vào rồi lại ra. Bản mệnh vì liều lĩnh mà đưa ra quyết định liên quan đến vấn đề tiền bạc khiến cho số tiền mà mình vất vả kiếm được có thể bay biến bất cứ lúc nào. Bạn nên có tính toán cụ thể với số tiền mình kiếm được vào các khoản cần dùng hàng ngày, tránh chi tiêu quá đà kẻo lại lâm vào cảnh vay mượn.

Cục diện xung khắc vào sáng ngày 22/9, 3 con giáp khó giữ tiền của, công việc long đong, vướng họa tiểu nhân - Ảnh 2
Sáng hôm nay tuổi Thìn gặp trở ngại bất ngờ, có người muốn ngáng trở, cản bước tiến của con giáp này. Xung quanh đều là những cạm bẫy bủa vây chỉ chờ bản mệnh mất tập trung, lơ là mà mắc bẫy, càng vùng vẫy thì càng lún sâu, không tìm được lối thoát. Ảnh minh họa

Tuổi Sửu

Tử vi sáng hôm nay cho thấy người tuổi Sửu trong ngày Sửu Tuất tương hình, báo hiệu có điều chẳng lành đến với vận trình của con giáp này. Bản mệnh tuy khá thẳng thắn nhưng đôi khi vẫn phải linh hoạt và khéo léo hơn, nhiều lúc chỉ vì một câu nói vô tình mà khiến người khác khó chịu và tạo thêm một kẻ thù cho mình. Người tuổi Sửu nên kiểm soát bản thân tốt hơn, đừng lơ là mất cảnh giác hay làm mọi việc theo sở thích mà gặp phải tai họa. Đây cũng là nguyên nhân khiến công việc của bạn khó có thể tiến triển tốt đẹp được.

Sáng nay vận trình tình cảm của người tuổi Sửu gặp trắc trở vì ngũ hành tương xung. Những người còn độc thân vẫn chưa tìm được nhân duyên tình nào cho mình vì mải mê với nhiều mối quan tâm khác trong cuộc sống. Con giáp này cho rằng hiện tại vẫn chưa cần thiết để nghĩ đến chuyện yêu đương nên vẫn cứ thoải mái rong chơi như vậy thôi. Trong khi đó các cặp đôi có thể sẽ phải đối mặt với những nguy cơ đổ vỡ vì có quá nhiều điều ngăn trở giữa hai người. 

Cục diện xung khắc vào sáng ngày 22/9, 3 con giáp khó giữ tiền của, công việc long đong, vướng họa tiểu nhân - Ảnh 3
Sáng nay vận trình tình cảm của người tuổi Sửu gặp trắc trở vì ngũ hành tương xung. Những người còn độc thân vẫn chưa tìm được nhân duyên tình nào cho mình vì mải mê với nhiều mối quan tâm khác trong cuộc sống. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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