Cục diện Tương Phá trong ngày thứ Năm (20/10/2022), 3 con giáp cẩn thận tiểu nhân hãm hại, mất tiền mất của, vạn sự bất thành

Hãy cùng xem 3 con giáp nào xui xẻo để biết cách phòng tránh rủi ro đáng tiếc xảy ra nhé!

Tuổi Ngọ Cục diện Tương Phá khuyên người tuổi Ngọ không nên chạy theo xu thế thị trường vì muốn cải thiện thu nhập của mình. Trước khi đưa ra quyết định đầu tư, kinh doanh, bạn phải đánh giá đúng năng lực của bản thân để tránh rơi vào tình cảnh hao tài tốn của. Ngoài ra, con giáp này cũng phải chi phí khá tốn kém cho những nhu cầu sinh hoạt hàng ngày. Do đó, trước khi mở hầu bao, hãy cân nhắc xem đâu là thứ mình thực sự cần, đâu chỉ là thứ mình muốn mua vì hứng thú nhất thời.



Mộc sinh Hỏa, quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia ngày càng khăng khít. Hai người thấu hiểu và thông cảm cho nhau nhiều hơn, sẵn sàng cùng nhau đối mặt với khó khăn và cùng vượt qua sóng gió. Người ấy cũng là động lực để bạn cố gắng mỗi ngày. Cục diện Tương Phá khuyên người tuổi Ngọ không nên chạy theo xu thế thị trường vì muốn cải thiện thu nhập của mình - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tuất Trong ngày thứ 5 này, người tuổi Tuất trở nên cứng nhắc bảo thủ trong khi xử lý tình huống, khiến cơ hội đến tay lại trôi qua trong đáng tiếc. Hãy nhớ, luôn có những chuyện nảy sinh ngoài dự tính, sự linh hoạt sẽ giúp bạn có thể thích nghi trong mọi tình huống, không làm ảnh hưởng tới công việc.

Vận tài lộc cũng đang chững chân tại chỗ khiến con giáp này khá sốt ruột. Tuy muốn làm nhiều chuyện lớn lao nhưng nóng vội sẽ chẳng giúp bạn thành công như mong muốn. Chỉ có nỗ lực lao động, làm việc thì mới có thành quả, chỉ có hành động thì mới có thể thay đổi được cục diện hiện tại. Chuyện tình cảm trong ngày thứ 5 này khá trắc trở. Nếu bạn và người ấy không tin tưởng nhau thì rất khó để duy trì tình yêu. Vì thế hãy tin tưởng và yêu thương nhau nhiều hơn để những kẻ xấu không đạt được mục đích phá hoại mối quan hệ của bạn. Trong ngày thứ 5 này, người tuổi Tuất trở nên cứng nhắc bảo thủ trong khi xử lý tình huống, khiến cơ hội đến tay lại trôi qua trong đáng tiếc - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thân Kiếp Tài nhập mệnh, người tuổi Thân nên quản lý túi tiền của mình thật chặt chẽ trong ngày này vì có điềm báo bị mất hoặc trộm cướp. Ngoài ra bản mệnh cũng chớ nên cả tin vào người khác quá, bởi xung quanh vẫn có những kẻ tiểu nhân ghen ghét, đố kị với con giáp này nên đã bày mưu tính kế, tìm cách hãm hại, chiếm đoạt lợi ích từ bạn.

Đường công danh không được thuận cho lắm, có giai đoạn còn suy giảm, tạo ra nhiều rào cản ngăn cách con giáp này đi đến thành công. Nhưng chính trong những tình huống cam go, nếu bạn vẫn có thể giữ được những suy nghĩ sáng suốt thì mới có thể tìm ra cách giải quyết hiệu quả. Không có ngũ hành che chở, phương diện tình cảm khá ảm đạm, tuy bên ngoài vẫn thể hiện mình rất vui vẻ, lạc quan nhưng tận sâu trong lòng tuổi Thân vẫn có những nỗi đau chẳng thể nói thành lời. Tổn thương trong quá khứ đã tạo ra quá nhiều rào cản ngăn bạn bước chân tới được hạnh phúc. Kiếp Tài nhập mệnh, người tuổi Thân nên quản lý túi tiền của mình thật chặt chẽ trong ngày này vì có điềm báo bị mất hoặc trộm cướp - Ảnh minh họa: Internet (*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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