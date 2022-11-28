Cục diện thay đổi vào 30 ngày cuối cùng năm 2022, 3 con giáp hồng phúc tề thiên, cát vận như ý, rút sạch túi Thần Tài

Tâm linh - Tử vi 28/11/2022 16:50

Trong tử vi học có nói, mỗi con giáp đều được hưởng vận may thịnh vượng trong một giai đoạn nhất định thì 30 ngày cuối năm 2022 tới đây, 3 con giáp sau sẽ được trải qua giây phút thăng hoa nhất của sự hưởng thụ.

Tuổi Ngọ

Tử vi tuổi Ngọ trong 30 ngày cuối năm 2022 dự đoán nhiều cát lành, hứa hẹn dư dôi nhiều về tiền bạc - do được nhiều cát tinh chiếu mệnh nên dễ thành đại sự, tài lộc nở rộ, thăng quan tiến chức... Tuổi Ngọ hưởng may mắn và tài lộc dồi dào. Người làm công ăn lương tiếp tục đi trên con đường thắng lợi, công việc khởi sắc. Người làm lãnh đạo cũng tìm được nhân viên tâm huyết, sự nghiệp hưng thịnh. Người làm ăn kinh doanh đón nhận nhiều tin vui, việc hợp tác diễn ra suôn sẻ, lợi nhuận ngày một tăng.

Ngọ cũng là 1 trong 3 con giáp tài lộc hanh thông, sự nghiệp vượng phát, đào hoa nở rộ, hạnh phúc nhân đôi... Người tuổi Ngọ sẽ có những ngày ngọt ngào, sự nghiệp vượng phát, cuộc sống rủng rỉnh lạ thường, cửa nhà đông vui.

Cục diện thay đổi vào 30 ngày cuối cùng năm 2022, 3 con giáp hồng phúc tề thiên, cát vận như ý, rút sạch túi Thần Tài - Ảnh 1
Tử vi tuổi Ngọ trong 30 ngày cuối năm 2022 dự đoán nhiều cát lành, hứa hẹn dư dôi nhiều về tiền bạc - do được nhiều cát tinh chiếu mệnh nên dễ thành đại sự, tài lộc nở rộ, thăng quan tiến chức... - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuổi Thân từ khi còn trẻ đã ham học hỏi, tiếp thu nhiều kiến thức bổ ích, biết phát huy những điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu của mình – nên khá thông minh, hoàn hảo, suy nghĩ rất thực tế, luôn biết nắm bắt, tận dụng những cơ hội hiếm hoi để đạt được thành công.

Bước sang 30 ngày cuối năm 2022, tuổi Thân có Thần Tài và quý nhân chiếu cố, có thể vượt mọi khó khăn, vất vả để tiến lên phía trước. Người tuổi Thân cũng có tài lộc hanh thông, đào hoa hạnh phúc. Vì bản mệnh cũng rất giỏi nắm bắt cơ hội nên công việc tiếp tục phát triển theo chiều hướng tích cực, thu nhập có thể gia tăng đáng kể và nếu phát huy hết năng lực thì tuổi Thân có thể tạo nên thành tích lớn dịp cuối năm.

Cục diện thay đổi vào 30 ngày cuối cùng năm 2022, 3 con giáp hồng phúc tề thiên, cát vận như ý, rút sạch túi Thần Tài - Ảnh 2
Bước sang 30 ngày cuối năm 2022, tuổi Thân có Thần Tài và quý nhân chiếu cố, có thể vượt mọi khó khăn, vất vả để tiến lên phía trước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong 30 ngày cuối năm 2022, người tuổi Tuất có Tam Hợp cục, lại có vận quý nhân và nhiều cát tinh soi chiếu nên công việc thăng tiến mạnh. Bản tính người tuổi Tuất hòa đồng, thân thiện, trò chuyện vui đùa hóm hỉnh nhưng sống lại chân thành, làm việc tích cực, hiệu quả. Người tuổi Tuất vốn thông minh, tình cảm - nên rất được mọi người yêu quý.

Nhờ vận khí tăng cao nên công việc và cuộc sống của người tuổi Tuất vô cùng suôn sẻ, sự nghiệp có thể thăng tiến vượt bậc, làm gì cũng thành công, thuận lợi, tài lộc dư dả, sung túc, đào hoa nở rộ, hạnh phúc nhân đôi - khiến người khác ghen tị. Người tuổi Tuất chỉ cần biết nắm bắt thời cơ sẽ có thêm nhiều may mắn, với những niềm vui lớn. Nhưng hãy biết tiết kiệm, lo xa để thu nhập tăng hơn nữa, cuộc sống an nhàn, dễ dàng hơn trong tương lai.

Cục diện thay đổi vào 30 ngày cuối cùng năm 2022, 3 con giáp hồng phúc tề thiên, cát vận như ý, rút sạch túi Thần Tài - Ảnh 3
Trong 30 ngày cuối năm 2022, người tuổi Tuất có Tam Hợp cục, lại có vận quý nhân và nhiều cát tinh soi chiếu nên công việc thăng tiến mạnh - Ảnh minh họa: Internet

 

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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