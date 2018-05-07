Cứ thử tổn thương những người phụ nữ này đi, cả đời bạn cũng đừng mong họ tha thứ!

Những người phụ nữ thuộc cung hoàng đạo này, một lần bạn tổn thương họ thì cả đời cũng đừng mong họ tha thứ!

Sư Tử (22/7 – 23/8)

Sư Tử luôn là cung hoàng đạo có lòng tự trọng rất lớn. Trong tình yêu, họ luôn có thể hy sinh không nề hà vì đối phương, sẵn sàng trao mọi thứ tốt nhất cho người họ yêu. Vì với họ, đã yêu thì sẽ tin tuyệt đối. Do đó, khi đối phương thương tổn và khiến họ mất lòng tin, họ sẽ ra đi không bao giờ quay đầu lại. Khi bị phản bội, chính là lúc tự trọng của Sư Tử bị chà đạp, họ mãi mãi khắc ghi nỗi đau này.

Khi bị phản bội, chính là lúc tự trọng của Sư Tử bị chà đạp, họ mãi mãi khắc ghi nỗi đau này - Ảnh minh họa: Internet

Bọ Cạp (24/10 – 22/11)

Phụ nữ thuộc cung Bọ cạp thường là người cô đơn, lạnh lùng và không dễ yêu thương người khác. Dù vậy, khi đã tìm được người thích hợp, họ sẽ yêu rất mãnh liệt và chân thành. Tình yêu của Bọ Cáp càng gặp nhiều trở ngại, họ càng không bỏ cuộc. Bọ Cạp một khi yêu là yêu bất chấp mọi thứ. Nhưng chỉ cần đối phương phản bội, họ sẽ không bao giờ bỏ qua. Có khi họ sẽ ôm nỗi hận này rất lâu về sau.

Chỉ cần đối phương phản bội, họ sẽ không bao giờ bỏ qua - Ảnh minh họa: Internet

Cự Giải (22/6 – 23/7)

Cự Giải là người khôn khéo và tử tế. Dù vậy, họ có phần cố chấp và nhạy cảm. Họ sống tình cảm, luôn mong có được tình yêu. Đây cũng là tuýp người khá e dè và cẩn thận, không dễ tiếp tục khi bị tổn thương. Khi đã bị phản bội, Cự Giải sẽ không thể tha thứ cho đối phương.

Khi đã bị phản bội, Cự Giải sẽ không thể tha thứ cho đối phương - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cu-thu-ton-thuong-nhung-nguoi-phu-nu-nay-di-ca-doi-ban-cung-dung-mong-ho-tha-thu-281528.html