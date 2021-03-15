Con giáp sinh vào những ngày Âm lịch này, cuối tháng 3, hào quang tỏa sáng, ngồi mát ăn bát vàng

Ngày còn đi học, họ cũng được nhiều bạn bè ngưỡng mộ vì thành tích học tập đáng nể. Nhưng không vì vậy mà tự cao, ngạo mạn. Đến khi trưởng thành vẫn giữ được phong độ đó. Trong cuộc sống, với sự khiêm tốn và biết tận dụng tài năng bẩm sinh mà mình có, người sinh những ngày này có thể gặt hái nhiều thành công vang dội.

Theo chiêm tinh học, những người có ngày sinh vào mùng 3 và 8 Âm lịch thường có năng khiếu bẩm sinh học nhanh nhớ lâu. Họ là những con người thông minh, lanh lợi, tài giỏi vượt bậc nếu được phát triển và rèn luyện trong môi trường phù hợp.

Đặc biệt, những ngày cuối Xuân, những người có ngày sinh Âm lịch này được dự đoán sẽ gặp nhiều may mắn, thăng hoa bất ngờ, chuyện rủi hóa lành, không chỉ trong công việc mà còn trong con đường tình duyên lẫn học tập. Nhiều cơ hội làm giàu xuất hiện, bạn hãy xem xét và chủ động nắm bắt.

Trong lá số tử vi , vào nửa cuối tháng 3/2021, những người sinh vào 2 ngày Âm lịch này đã vượt qua được khó khăn, trắc trở trong khoảng thời gian trước đó, để giờ là lúc bản thân họ nhận thức và đúc kết được nhiều bài học cho bản thân. Sẽ có nhiều người đến xin lời khuyên và sự giúp đỡ trong thời gian này và các bạn cũng không ngần ngại chia sẻ kinh nghiệm của mình. Với bạn, có thể vận dụng kiến thức để giúp đỡ người khác là niềm hạnh phúc.

Những người có ngày sinh vào mùng 3 và 8 thường thông minh, lanh lợi, tài giỏi vượt bậc - Ảnh minh họa: Internet

Ngày 12 và 17 Âm lịch

Tử vi 12 con giáp cho biết, những người có ngày sinh vào 12 và 17 Âm lịch thường tính cách hiền lành, có khả năng lắng nghe, biết đồng cảm và suy nghĩ thấu đáo. Nhờ vậy được nhiều người quý mến và tin tưởng. Họ có thiên hướng sống theo cảm xúc nhiều hơn và có một trái tim vô cùng ấm áp. Những người có ngày sinh Âm lịch này thường chỉ số thông minh cảm xúc rất cao. Họ giỏi trong việc ăn nói, khéo léo sử dụng từ ngữ và có khả năng động viên người khác suy nghĩ theo hướng tích cực. Những người này từ rất sớm đã nhận ra và hiểu được giá trị đích thực của cuộc sống.

Họ không phải là những con người tham vọng, nhưng lại theo chủ nghĩa hoàn hảo, luôn cố gắng thay đổi bản thân để ngày trở nên tốt hơn. Ngoài ra, nhờ óc quan sát cực kì tốt, họ biết nắm bắt khi cơ hội tốt đến với mình, chỉ cần thiên thời địa lợi nhân hòa thì mọi thứ sẽ thăng hoa bất ngờ.

Vào nửa cuối tháng 3 này, các bạn có ngày sinh vào 12 và 17 Âm lịch sẽ gặp nhiều bất ngờ, mang lại nhiều tiền tài, may mắn trong cuộc sống. Nhờ công đức, phước lành bạn đã trao đi, đến nay nhận được "hoa thơm, quả ngọt", mọi công sức của bạn đã được nhìn nhận và đền đáp xứng đáng. Bên cạnh đó, với những người xưa đã từng được bạn giúp đỡ, nay quay lại và mang đến nhiều cơ hội làm ăn mới. Bạn sẽ được quý nhân phù trợ, từ công việc, tài vận đến những mối quan hệ xung quanh đều có những khởi sắc đáng mừng.

Những người sinh vào 12 và 17 Âm lịch thường có tính cách hiền lành, có khả năng lắng nghe, biết đồng cảm và suy nghĩ thấu đáo - Ảnh minh họa: Internet

Ngày 22 và 28 Âm lịch

Theo lá số tử vi, những người sinh vào ngày 22 và 28 Âm lịch thường có tính cách mạnh mẽ, luôn kiên định và quyết đoán. Với phụ nữ, họ thông minh, lanh lợi và sắc sảo. Với đàn ông, họ sinh ra đã mang sẵn tố chất làm lãnh đạo. Những người này luôn yêu cầu cao ở bản thân, họ là người sống có ước mơ, đam mê và khát khao, luôn biết rõ mình muốn gì. Một khi đặt ra mục tiêu sẽ quyết tâm theo đuổi đến khi thực hiện được.

Những người sinh vào hai ngày này thường nghiêm túc với bản thân là thế, nhưng với người khác họ lại vô cùng cởi mở và thoải mái. Đến một giai đoạn nhất định, nhờ sự nỗ lực và kiên trì, những người này thường sẽ đạt được vị thế cao trong xã hội, có quyền lực và đóng góp nhiều cho cộng đồng, được nhiều người tôn trọng và ngưỡng mộ.

Trong tử vi 12 con giáp, vào khoảng thời gian cuối quý 1 dương lịch này, những người sinh vào 22 và 28 Âm lịch sẽ có những bước tiến đầu trên con đường phát triển sự nghiệp của mình. Bạn là những con người biết nắm bắt xu thế, nếu từ năm 2020 đến đầu năm 2021 vừa rồi, dịch bệnh làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc của phần lớn mọi người thì doanh nghiệp, cơ ngơi do bạn xây dựng vẫn phát triển như thường. Bạn vượt qua qua khó khăn, nhanh chóng thích nghi và có tầm nhìn xa, nên điều dữ hóa lành. Cuối tháng này, bạn sẽ nảy sinh nhiều ý tưởng mới, trong đó có ý tưởng sẽ đem lại cho bạn nguồn thu lớn.

Những người sinh vào ngày 22 và 28 Âm lịch có tính cách mạnh mẽ, luôn kiên định và quyết đoán -Ảnh minh họa: Internet

* Mọi thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo