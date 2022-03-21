Con giáp nữ đã kết hôn cẩn thận CON GIÁP THỨ 13 xen ngang, nhăm nhe PHÁ VỠ hạnh phúc gia đình trong năm Nhâm Dần 2022

Năm Nhâm Dần, người tuổi Tý bình bình trong công việc nhưng vận trình tình cảm lại có chút trục trặc, nhất là những con giáp đã có gia đình.

Người tuổi Tý bình bình trong công việc nhưng vận trình tình cảm lại có chút trục trặc.

Với con giáp nam tuổi Tý cẩn thận sa đà vào chuyện tình cảm ngoài luồng do công việc làm ăn trì trệ, gia đình bất ổn, vợ chồng không tìm được tiếng nói đồng cảm.

Với con giáp nữ tuổi Tý nên tránh những lời nặng nề làm ảnh hưởng đến chuyện tình cảm vợ chồng, nảy sinh mâu thuẫn từ nhỏ đến gay gắt, làm phai nhạt tình yêu, dẫn đến cơ hội cho người thứ 3 xen vào.

Tuổi Dần

Vận trình tình duyên của người tuổi Dần không được tốt trong năm 2022 này, thậm chí có dấu hiệu kẻ thứ ba xuất hiện xen ngang.



Để duy trì quan hệ vợ chồng đầm ấm, bạn cần phải tự nhìn nhận lại bản thân, thay đổi những khuyết điểm của bản thân chứ đừng vội đổ lỗi cho người này người khác.



Năm nay, mâu thuẫn chủ yếu bắt nguồn từ những mối lo cơm áo gạo tiền. Có thể những bất đồng trong quan điểm sống khiến mọi người không còn hòa thuận với nhau, đôi bên cần nhanh chóng hóa giải bằng cách hạ cái tôi của mình xuống và tôn trọng ý kiến của đối phương nhiều hơn.



Dù là khi chiến tranh lạnh xảy ra, bạn cũng cần quan tâm đến người ấy, không nên có tư tưởng tìm kiếm niềm vui bên ngoài rồi thực hiện hành động gây tổn thương cho những người thân yêu nhất.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 2022, người tuổi Ngọ cẩn thận dễ đau buồn chuyện tình cảm. Người độc thân vì lo cho sự nghiệp mà không có thời gian tìm kiếm tình yêu. Dù vậy, những nhân duyên họ gặp cũng thú vị, cho họ nhiều trải nghiệm và các mối quan hệ lành mạnh, tốt đẹp sau này.

Người tuổi Ngọ cẩn thận dễ đau buồn chuyện tình cảm.

Với tuổi Ngọ có đôi, 2022 là năm nhất định phải thận trọng. Vì tuổi Ngọ có điềm báo dễ chia ly, hoặc gặp chuyện đau lòng. Đây có thể là từ việc người thứ ba xuất hiện hay tình cảm rạn nứt. Tuổi Ngọ lại là người nặng tình, dễ đau khổ vì tình cảm. Người đã kết hôn lại càng phải vun đắp hôn nhân, tránh tình trạng hiểu lầm kéo dài, gây tổn thương sâu sắc.

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