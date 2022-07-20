Con giáp nổi tiếng hứa nhiều nhưng chẳng thực hiện được bao nhiêu, ai ai cũng cần cẩn trọng?

Người tuổi Hợi vốn rất tốt bụng và họ chẳng ngại ngần giúp đỡ mọi người, thế nhưng họ lại không hay ý thức được tầm nghiêm trọng của sự việc hoặc khả năng thật sự của bản thân.

Thế nên, họ thường không thực hiện được những điều đã hứa với mọi người, thậm chí khiến sự việc càng trở nên khó khăn hơn, khiến người khác dần dần đánh mất sự tin tưởng với họ. Vì vậy, trước khi hứa hẹn với người khác điều gì, con giáp này cần phải hiểu rõ tình huống trước mắt, không nên đáp bừa theo cảm hứng hoặc sự nhiệt tình nhất thời của mình. Nếu nói được mà không làm được thì lòng tốt của bạn sẽ khiến bạn mang rắc rối nhiều hơn cho mọi người, thậm chí trở thành con giáp giỏi nói dối trong mắt người khác.

Khi theo đuổi bạn gái, đàn ông tuổi Dậu thường xuyên hứa hẹn rất nhiều, ví dụ như sau này sẽ luôn luôn quan tâm và dịu dàng với bạn gái, sẽ cho bạn gái mình một cuộc sống hạnh phúc và lãng mạn ra sao.

Thực ra, đây là những câu nói được rất nhiều người sử dụng trong quá trình theo đuổi, những người đàn ông có trách nhiệm ắt hẳn sẽ ghi nhớ và cố gắng hết sức để thực hiện lời hứa này.



Song với người tuổi Dậu thì họ lại chỉ thường hứa để đấy mà thôi. Con giáp nam này biết rằng muốn chinh phục bạn gái một cách nhanh nhất thì mình phải thường xuyên sử dụng những lời ngon tiếng ngọt.

Vì vậy, khi nói ra những lời hứa mà mình chưa chắc đã thực hiện, họ chẳng hề thấy ăn năn hay chột dạ gì, vì khi ấy, họ chỉ một lòng muốn có được cô gái ấy. Đến khi hai người đến được với nhau, có thể cô gái mới vỡ lẽ, những lời hứa của họ chỉ là lời hứa gió bay.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân thích nói một đằng làm một nẻo. Có thể lúc này, họ cảm thấy hứng thú với một việc gì đó và cường điệu nó, nói đi nói lại với người khác rất nhiều lần với người khác rằng họ sẽ bắt tay vào làm.

Thế nhưng chỉ khoảng một thời gian sau, khi họ cảm thấy mất dần hứng thú, họ sẽ bỏ dở giữa chừng hoặc không có ý định bắt tay vào làm nữa.

Quen biết con giáp không giữ lời này lâu, người ta sẽ cảm thấy rằng họ chỉ giỏi nói chứ chưa chắc đã làm được điều gì có giá trị thực tế.

Vì vậy, trước khi nói, bạn nên suy nghĩ cẩn thận, không nên nói chỉ để sướng mồm, bởi nói mà không làm sẽ gây ảnh hưởng đến hình tượng của bạn, khiến người khác mất dần sự tin tưởng với bạn.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.