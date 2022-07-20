Con giáp nổi tiếng hứa nhiều nhưng chẳng thực hiện được bao nhiêu, ai ai cũng cần cẩn trọng?

Tâm linh - Tử vi 20/07/2022 14:40

Nổi tiếng hứa một đường nhưng làm một nẻo là đặc tính của các con giáp dưới đây.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi vốn rất tốt bụng và họ chẳng ngại ngần giúp đỡ mọi người, thế nhưng họ lại không hay ý thức được tầm nghiêm trọng của sự việc hoặc khả năng thật sự của bản thân. 

Thế nên, họ thường không thực hiện được những điều đã hứa với mọi người, thậm chí khiến sự việc càng trở nên khó khăn hơn, khiến người khác dần dần đánh mất sự tin tưởng với họ.

Vì vậy, trước khi hứa hẹn với người khác điều gì, con giáp này cần phải hiểu rõ tình huống trước mắt, không nên đáp bừa theo cảm hứng hoặc sự nhiệt tình nhất thời của mình.

Nếu nói được mà không làm được thì lòng tốt của bạn sẽ khiến bạn mang rắc rối nhiều hơn cho mọi người, thậm chí trở thành con giáp giỏi nói dối trong mắt người khác.

Tuổi Dậu

Khi theo đuổi bạn gái, đàn ông tuổi Dậu thường xuyên hứa hẹn rất nhiều, ví dụ như sau này sẽ luôn luôn quan tâm và dịu dàng với bạn gái, sẽ cho bạn gái mình một cuộc sống hạnh phúc và lãng mạn ra sao. 

Thực ra, đây là những câu nói được rất nhiều người sử dụng trong quá trình theo đuổi, những người đàn ông có trách nhiệm ắt hẳn sẽ ghi nhớ và cố gắng hết sức để thực hiện lời hứa này.

Con giáp nổi tiếng hứa nhiều nhưng chẳng thực hiện được bao nhiêu, ai ai cũng cần cẩn trọng? - Ảnh 1
Song với người tuổi Dậu thì họ lại chỉ thường hứa để đấy mà thôi. Con giáp nam này biết rằng muốn chinh phục bạn gái một cách nhanh nhất thì mình phải thường xuyên sử dụng những lời ngon tiếng ngọt.

Vì vậy, khi nói ra những lời hứa mà mình chưa chắc đã thực hiện, họ chẳng hề thấy ăn năn hay chột dạ gì, vì khi ấy, họ chỉ một lòng muốn có được cô gái ấy. Đến khi hai người đến được với nhau, có thể cô gái mới vỡ lẽ, những lời hứa của họ chỉ là lời hứa gió bay.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân thích nói một đằng làm một nẻo. Có thể lúc này, họ cảm thấy hứng thú với một việc gì đó và cường điệu nó, nói đi nói lại với người khác rất nhiều lần với người khác rằng họ sẽ bắt tay vào làm.

Thế nhưng chỉ khoảng một thời gian sau, khi họ cảm thấy mất dần hứng thú, họ sẽ bỏ dở giữa chừng hoặc không có ý định bắt tay vào làm nữa.

Quen biết con giáp không giữ lời này lâu, người ta sẽ cảm thấy rằng họ chỉ giỏi nói chứ chưa chắc đã làm được điều gì có giá trị thực tế.

Vì vậy, trước khi nói, bạn nên suy nghĩ cẩn thận, không nên nói chỉ để sướng mồm, bởi nói mà không làm sẽ gây ảnh hưởng đến hình tượng của bạn, khiến người khác mất dần sự tin tưởng với bạn.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

Sinh ra trong nhung lụa nhưng luôn khiêm tốn, không thích khoe khoang, người người kính nể là con giáp nào?

Sinh ra trong nhung lụa nhưng luôn khiêm tốn, không thích khoe khoang, người người kính nể là con giáp nào?

Từ khi sinh ra đang mang trong mệnh giàu có hơn người, nhưng những con giáp này không hề kiêu kì ngược lại rất dễ gần.

Xem thêm
Từ khóa:   Tử vi Nhâm Dần 2022 tử vi năm 2022 tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

TP.HCM: Cháy xưởng nội thất ở phường Tân Tạo lúc rạng sáng

Đời sống 1 giờ 0 phút trước
Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Đời sống 1 giờ 33 phút trước
3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 4/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/6/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, may mắn tìm đến, vận trình thăng hoa, hỷ sự rơi trước ngõ, bản mệnh nhiều tin vui

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

Thần Tài ban Lộc, 3 con giáp khôn ngoan chớp nhanh cơ hội thăng tiến, tiền vào đầy túi vào đúng 9 ngày tới

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông sau ngày 4/10/2026

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 12h45 hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/10/2026, 3 con giáp con cưng của Thần Tài, làm sương sương mà tài khoản cứ tăng, ví tiền không bao giờ hết