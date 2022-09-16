Con giáp nào vướng hạn tam tai, vướng nhiều xui xẻo khó tránh trong những tháng cuối năm Nhâm Dần?

Những người sinh năm Tý rất có chí tiến thủ. Bản mệnh không ngại đối diện với khó khăn tuy nhiên vì nhiều lý do khác nhau mà trong năm 2022 các kế hoạch của con giáp này không đạt được kết quả cao.

Trong lúc các phương diện khác của cuộc sống cũng cần đến tiền để chi tiêu, con giáp này sẽ phải tìm cách cân đối tài chính. Hãy nhớ rằng đừng chủ quan khi cầm tiền trong tay thì tiêu xài xả láng, đến lúc hết tiền lại phải chạy vạy, vay nợ.

Đối với tuổi Tý công ăn lương, nhiều sự cố xảy ra khiến bản mệnh tốn nhiều thời gian giải quyết. Chính vì vậy, mọi việc giậm chân tại chỗ và tiền lương cũng khó mà tăng lên. Còn người tuổi Tý làm kinh tế thì công việc làm ăn gặp nhiều khó khăn, đầu tư tiền bạc khó thu hồi vốn. Năm 2022 này, bản mệnh sẽ phải loay hoay tìm ra hướng đi phù hợp cho bản thân, thậm chí có lúc phải vay mượn tiền bạc để lo cho công việc.

Xét về vận trình tình cảm, con giáp này cũng phải đối diện với nhiều rạn nứt. Mối quan hệ giữa người tuổi Tý đã lập gia đình và nửa kia thường xuyên xảy ra tranh cãi, dễ rơi vào cảnh chiến tranh lạnh. Vì thế, Tý hãy để tâm hàn gắn tình cảm giữ hai người, nếu không sẽ rất dễ tạo cơ hội cho kẻ thứ ba xen ngang.

Tuổi Thìn

Công việc của Thìn trong những tháng cuối của năm Nhâm Dần 2022 tuy khởi sắc hơn những tháng đầu của năm nhưng do ảnh hưởng của tam tai nên chưa thực sự lý tưởng. Đặc biệt những người làm kinh doanh sẽ gặp không ít khó khăn.

Về tài chính, Thìn kiếm được nhiều tiền nhưng tiêu cũng nhiều nên chẳng tiết kiệm được bao nhiêu. Điều Thìn cần chú ý nhất trong năm nay là sức khỏe của người thân trong gia đình vì gia đạo có điềm tang tóc.

Tuổi Dậu

Công việc của những người sinh năm Dậu sẽ rất khó có được những bước phát triển vượt bậc trong năm 2022 này. Nguyên nhân là bởi bản mệnh đang phải chịu tác động của kẻ tiểu nhân.Chính vì thế, tuổi Dậu làm việc gì cũng cần thận trọng, chớ tỏ ra thờ ơ, lơ là, khiến kẻ xấu tìm ra cơ hội để lợi dụng.

Muốn cải thiện tình hình tài chính trong năm 2022, người tuổi Dậu làm đầu tư, kinh doanh hãy thử sức ở những lĩnh vực mới mẻ, đừng mãi đi theo những lối mòn đã vạch sẵn từ trước. Tuy nhiên, bản mệnh cần phải hết sức cẩn thận khi đưa ra quyết định, chớ nên vội vàng, ham làm giàu quá mức kẻo rơi vào cái bẫy đã được giăng sẵn.

Những người tuổi Dần đã có gia đình nên thường xuyên tìm cách hâm nóng tình cảm, đừng để xảy ra tình trạng một trong hai người nảy sinh tâm lý chán chường. Đồng thời, tuổi Dậu cũng hãy luôn tự nhắc nhở bản thân trân trọng những gì đang có và quan tâm đến nửa kia nhiều hơn. Đây chính là cách chế ngự sự cám dỗ đúng đắn nhất.

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