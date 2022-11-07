Con giáp nào tài kiếm tiền rất giỏi, xoay xở tài chính cũng nhanh nhẹn nhưng nổi tiếng tiêu tiền chả dư đồng nào?

Người tuổi Hợi chưa bao giờ có khái niệm quan trọng về tiền bạc nên rất máu tiêu tiền. Ngoài ra họ còn thích tận hưởng cuộc sống, quan điểm sống của con giáp này là “ta chỉ sống một lần, phải yêu thương bản thân thật nhiều”.

Dù không biết quản lý tiền bạc, tằn tiện nhưng cuộc sống của Hợi đa phần vẫn giàu có. Tiêu tiền toàn dựa trên tâm trạng của bản thân, khi vui thì mua, không vui thì mua, không quan tâm đến tính thiết thực của đồ vật hay giá cả, chỉ cần thích là mua.

Hợi luôn cố gắng làm cho bản thân vui vẻ. Nếu họ gặp chuyện không vui, lối thoát lớn nhất là tiêu tiền không tiếc tay nên mới lọt vào danh sách con giáp tiêu xài hoang phí. Người tuổi Hợi tiêu hoang nhưng lại hay gặp may mắn về tài lộc, có quý nhân phù trợ nên tiền bạc cũng tương đối dễ dàng.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu luôn có tính mưu cầu cao trong cuộc sống, họ làm việc nghiêm túc và dứt khoát, sống có mục đích cao. Nhưng về chuyện tiêu tiền thì có lẽ lại là chuyện khác, nhất là khi Dậu chán nản, trong đầu chỉ nghĩ đến mua sắm, ăn uống.

Dậu muốn dùng tiền để giải tỏa sự bực bội và bất mãn, họ muốn đối xử thật tốt với bản thân và thư giãn bằng tiền bạc của cải.

Người tuổi Dậu chăm chỉ, mưu trí, có phúc khí, thường có thể dựa vào năng lực và tài năng của bản thân mà kiếm được nhiều tiền, đa số những người cầm tinh con giáp này đều có thu nhập cao.

Khuyết điểm là quản lý tài chính không giỏi lắm, có tiền thì mua chứ chẳng thèm suy nghĩ, thích gì thì xách về nhà, mua xong thì hay tiếc lắm nhưng bẵng đi một thời gian lại tiêu tiền như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý thẳng thắn, linh hoạt, chân thành và hào phóng, tính cách độc lập, có chủ kiến và quan điểm riêng trong mọi việc, không thay đổi ý kiến vì những gì người khác nói.

Dù người tuổi Tý hay tự nói rằng mình biết cách kiếm tiền và có sự nhạy bén trong kinh doanh nhưng lại không có nhiều tiền tiết kiệm, tất cả đều có lý do của nó nên mới nằm top con giáp tiêu xài hoang phí.

Họ có vẻ sống khá lý trí, có thể lên kế hoạch chi tiêu tốt trong những lúc vui vẻ. Nhưng một khi tâm trạng không vui, con giáp này sẽ ra ngoài mua sắm thả ga để giải tỏa căng thẳng, quên đi mồ hôi của bản thân lúc kiếm tiền vất vả, không thèm quan tâm đến bất kỳ kế hoạch hay mục tiêu nào.

Khi không vui thì tiêu xài hoang phí, không mua được nhiều đồ thì khó chịu, đi mua thì toàn mua hàng chất lượng cao, giá cả cắt cổ, đôi khi bị "chém giá" mà không biết. Vì vậy tốt nhất bạn đừng có khiêu khích bọn họ, nếu không thì tuổi này kiểu gì cũng vung tiền như lá mít, chẳng thèm để ý đến lời khuyên của những người xung quanh.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm