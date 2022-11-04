Con giáp nào sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận tăng tiến, con giáp lại mất trắng tay trong tháng 12/2022?

Trời sinh những người tuổi Dần có cá tính mạnh mẽ, kiên định, luôn có trách nhiệm với những quyết định của mình và không ngừng tìm kiếm cơ hội thay đổi cuộc sống. Đa số người tuổi Dần đều gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống và sự nghiệp, họ là người tham vọng và không muốn mình thua thiệt bất cứ ai. Tuổi Dần luôn muốn bản thân tạo ra nhiều giá trị và khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.

Những tháng cuối năm 2022 chính là giai đoạn tuổi Dần cần phải nắm bắt mọi cơ hội tốt xung quanh để thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới. Thời gian qua tuổi Dần đã đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, có người còn tưởng chừng như năm nay coi như... bỏ. Thế nhưng, tháng cuối năm lại có vận may lội ngược dòng, may mắn đến bất ngờ giúp tuổi Dần có cơ hội thay đổi cục diện.

Người tuổi Sửu là con giáp may mắn tháng 12/2022, bạn gặp được nhiều thành công là vì bạn tự xác định được đích đến chính xác cho mình và cố gắng hết sức vì điều đó.

Tử vi học có nói, thời gian trước khó khăn thế nào không biết nhưng từ giờ trở đi, vận may tuổi Dần sẽ lội ngược dòng, từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có cải thiện đáng kể. Đặc biệt đầu tháng 12 này, tuổi Dần sẽ gặp được quý nhân, người này đưa đường dẫn lối giúp tuổi Dần giải quyết những khó khăn còn tồn đọng, ngoài ra còn tạo điều kiện giúp tuổi Dần xây dựng sự nghiệp, kiếm nhiều tiền, thực hiện ước mơ bấy lâu nay chưa làm được.

Lại thêm việc bạn biết cách lập kế hoạch cho công việc nên làm việc gì cũng tuần tự từng bước, dù công việc có nhiều đến mấy cũng không rơi vào cảnh bối rối. Chuyện hợp tác làm ăn của người tuổi Sửu tiến triển thuận lợi, nhờ vậy mà túi tiền cũng trở nên rủng rỉnh hơn. Đây là thời điểm mà người làm ăn kinh doanh nên nhanh chóng kí kết hợp đồng, xây dựng quan hệ với khách hàng, đối tác.

Người làm công ăn lương cũng có thể hưởng một khoản tiền lương, tiền thưởng kha khá cho những cố gắng trong công việc. Đó là khoản tiền khích lệ của lãnh đạo đối với bạn.

Đời sống tình cảm vợ chồng êm đềm, hạnh phúc bởi đôi bên đã biết cảm thông, thấu hiểu hơn cho nhau, đồng thời nhận rõ trách nhiệm của mình với gia đình.

Vận trình tình duyên của người độc thân cũng trở nên rực rỡ hơn hẳn. Nhiều người xung quanh nhận ra ưu điểm của bạn nên đều muốn kéo gần khoảng cách với bạn. Bạn hãy thử mở lòng để tiếp nhận đối phương.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi cũng là con giáp xui xẻo tháng 12/2022, bạn cần điềm tĩnh hơn trong cách cư xử, không có những lời nói hoặc hành động gây tổn thương người khác, ảnh hưởng đến các mối quan hệ.



Làm việc gì bạn cũng cần nhìn trước ngó sau, không nên khăng khăng với ý kiến của riêng mình. Bạn là người chủ động, xông xáo thật đấy, nhưng chính vì vậy mà bạn thường không cân nhắc được chu toàn mọi vấn đề.

Người làm ăn kinh doanh cần hết sức cẩn trọng trong việc giao thiệp, hợp tác với các mối khách hàng, đối tác của mình. Bạn chớ nên nhẹ dạ cả tin, nghe theo lời rủ rê, dụ dỗ của người khác khi chưa kiểm chứng thông tin.



Khi đồng tiền không mấy dư dả, bạn cũng cần giảm bớt các nhu cầu không thực sự cần thiết của mình. Hãy luôn có một khoản tiền để dành dự phòng cho những tình huống bất ngờ không mong muốn xảy ra. Trong gia đình, lứa đôi tuổi Mùi có dấu hiệu xa cách, nếu không quan tâm để ý và nhanh chóng tìm cách khắc phục thì có thể dẫn đến hậu quả khó lòng cứu vãn.



Những người độc thân dường như không tin tưởng vào tình yêu nên bạn cũng chẳng muốn tìm hiểu bất cứ ai. Dù cho được người quan tâm, chăm sóc đi nữa, bạn cũng không nghĩ rằng mối quan hệ này sẽ kéo dài được lâu.

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