Con giáp nào số mệnh lớn, phúc khí đầy đặn, quý nhân phù trợ hết mình?

Tâm linh - Tử vi 18/07/2022 21:45

Những tuổi dưới đây có số mệnh tốt nên làm việc gì cũng suôn sẻ.

Tuổi Mão

Người sinh ra vào năm Mão có tính cách hiền hòa nhưng không kém phần mạnh mẽ, là người được hưởng nhiều phúc khí trong cuộc đời.

Con giáp nào số mệnh lớn, phúc khí đầy đặn, quý nhân phù trợ hết mình? - Ảnh 1
Nhờ có tài năng mà bạn thăng tiến thuận lợi trong sự nghiệp, các mối quan hệ xã giao rộng rãi khiến bạn được tận hưởng một cuộc sống muôn màu muôn vẻ, dù có gặp khó khăn cũng không thiếu người giúp đỡ.

Tiếc rằng vận trình tình duyên của bạn không quá suôn sẻ, dễ rơi vào tình cảnh yêu nhầm người, phải chịu nhiều tổn thương. Vì vậy, trước khi đến với ai, bạn cần phải suy tính một cách kĩ càng, đừng vội vàng chạy theo tiếng gọi của con tim.

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn yêu ghét rõ ràng, sống chân thành, chân thật. Họ cũng là người thích nói thẳng, nói thật, không thích sự vòng vo, bóng gió, ám chỉ. Những người cầm tinh con Rồng từ nhỏ đến lớn đều gặp may mắn, luôn được Trời ban phúc khí. Dù làm việc gì, người tuổi này cũng thành công hơn người khác. 

Hơn nữa, người cầm tinh con Rồng lại là người giàu ý chí vươn lên, dù gặp khó khăn cũng không nản, không gặp từ bỏ. Vận trình của người tuổi này ngay từ khi khởi nghiệp đã rất suôn sẻ, ít gặp trở ngại. Trong công việc, họ là người tài năng, chăm chỉ, không ngại khó, ngại khổ lại được quý nhân phù trợ nên làm đâu thắng đó, hậu vận càng về sau càng vượng phát.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ luôn có tinh thần hăng hái, sẵn sàng cạnh tranh, không ngừng tiến bộ. Nhờ có phúc khí bao bọc mà dù sinh ra vào tháng nào, bản mệnh cũng sẽ gặp được nhiều điều thuận lợi trong cuộc sống.

Đối với con giáp này, khó khăn không chỉ là thách thức mà còn là cơ hội để bạn tiến xa hơn, khẳng định giá trị của bản thân trong mắt mọi người xung quanh.

Cuộc đời thuận lợi nên vất vả chỉ là chuyện nhất thời, chỉ cần dũng cảm cố gắng thì không gì là không vượt qua được.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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