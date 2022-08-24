Con giáp nào oái ăm thừa tiền nhưng thiếu tình vào những tháng cuối cùng của năm 2023?

Là con giáp giỏi kiếm tiền nửa cuối năm 2022 nên những người tuổi Ngọ không có thời gian để yêu đương, họ rất bận rộn với công việc kiếm tiền.

Hơn nữa, nhiều bạn tuổi này cũng đang tìm kiếm sự chuyển đổi trong lĩnh vực kinh doanh, công việc. Việc này sẽ khiến bạn tiêu hao rất nhiều thời gian, không còn thời gian để giao tiếp, hẹn hò, đong đưa với bất cứ ai ngoại trừ những người thân thiết.

Vì thế nửa cuối năm nay Ngọ có thể cảm thấy bản thân khô khan, thiếu tình yêu và cô đơn. Nhưng thật may là bản mệnh có thể tự điều chỉnh tâm lý của mình trong tình huống như vậy, ngày trở nên điềm đạm và bình tĩnh hơn, kiếm tiền ổn định hơn, có tương lai vững chắc hơn.

Để đạt được tiến độ suôn sẻ, ngay cả khi bạn chưa tìm được người thực sự ưng ý thì bạn cũng không cần quá lo lắng, đủ duyên sẽ tìm được người hợp ý.

Ngọ hãy để bản thân đạt được thành công ở nơi làm việc trước, còn chuyện tình yêu, bạn bè, chơi bời tính sau, có tiền thì mới có tiếng nói trong xã hội được, năm nay có nhiều dự định muốn làm thì hãy cứ tự tin mà tiến hành, thần Tài đang ở bên cạnh để phù hộ cho bạn.

Tuổi Thân



Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân tuy được cho là rất "bá đạo" nhưng tầm nhìn lại tương đối cao. Họ sẽ không dễ dàng tìm được một nửa của mình hoặc dù đang mong mỏi tìm được người yêu nhưng họ cũng không dễ dàng trao đi tấm chân tình của mình.

Trong năm 2022, con giáp tuổi Thân có khả năng cảm thấy cô đơn và lẻ loi, thậm chí thiếu thốn tình cảm một chút. Không phải do họ kém may mắn mà vì họ dành phần lớn thời gian trong năm để nghiên cứu cách kiếm tiền, làm cho bản thân trở nên tốt hơn.

Và thực tế cũng không khiến con giáp này thất vọng. Dù người tuổi Thân thiếu vắng tình yêu trong một thời gian, họ vẫn có thể duy trì tinh thần làm việc hăng say, lạc quan.

Tuổi Tị

Những người tuổi Tị luôn tỏ ra rất bình tĩnh trong mọi tình huống. Họ có thể tự mình giải quyết những khó khăn khác nhau trong cuộc sống và ít khi dựa dẫm vào người khác.

Hơn nữa, cuối năm nay khả năng cao Tị sẽ bước vào giai đoạn tương đối suôn sẻ ở nơi làm việc và được thăng chức nhanh hơn nên tình yêu chỉ là phù du mà thôi.

Sự nghiệp và tài lộc hanh thông mang lại cho Tị cảm giác như đang ở trên đỉnh cao danh vọng, trong hoàn cảnh như vậy có lẽ bạn không có thời gian để bận tâm đến tình yêu.

Bạn luôn quyết tâm chiến thắng, luôn kiên định mục tiêu, luôn hướng về ánh sáng. Luôn nỗ lực và luôn vượt qua. Bạn có thể không có xuất thân lý tưởng, nhưng bạn luôn học hỏi và cầu tiến, cuối cùng bạn sẽ là người tài giỏi, người xứng đáng với Tị sẽ sớm đến thôi không cần phải vất vả đi tìm.

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