Con giáp nào nên chú ý cẩn trọng trong 2 TUẦN ĐẦU THÁNG 4, mọi chuyện không suôn sẻ, tiền bạc tiêu hoang, phòng tiểu nhân hãm hại

Nửa đầu tháng 4, người tuổi Dậu sẽ gặp phải những rắc rối trong công việc. Cũng may là nhờ bản lĩnh cũng như tài trí của bản thân mà tuổi Dậu sẽ có thể giải quyết được vấn đề đâu ra đấy. Chỉ cần bản mệnh lơ là một chút thôi là mọi chuyện sẽ rối hết cả lên.

Nửa đầu tháng 4, người tuổi Dậu sẽ gặp phải những rắc rối trong công việc.Ảnh minh họa: Internet

Tình cảm: Vận trình tình duyên không tốt. Chuyện tình cảm của con giáp này cũng đang đứng trên bờ vực rạn nứt. Bạn quá nhạy cảm, hơi tí là gây chuyện dỗi hờn, người ấy sau bao kiên nhẫn cũng chẳng thể chịu đựng nổi chuyện sớm nắng chiều mưa của Dậu mà dần muốn bỏ cuộc.

Tài vận: Vận trình tài lộc vẫn chỉ ở mức khá. Những cơ hội có thể xuất hiện, thế nhưng đây có lẽ đây sẽ chưa phải là thời điểm thích hợp để tuổi Dậu có thể đầu tư sinh lời được.

Tử vi tuổi Sửu

Những vấn đề sức khỏe trong 15 ngày đầu tháng 4 có thể xảy ra với người tuổi Sửu Ảnh minh họa: Internet

Tháng 4 này cục diện Xung Thái Tuế kết hợp hung thần Thiên Quan dự báo về nửa tháng đầu nhiều hung hiểm với người tuổi Sửu. Trong công việc, có thể bạn sẽ phải đưa ra những quyết định khó khăn và lần này bạn không thể mắc bất kì một sai lầm nào được dù là nhỏ nhất kẻo công sức thành mây khói.

Các mối quan hệ tại nơi làm việc hay với khách hàng của con giáp này cũng gặp nhiều vấn đề trục trặc. Quá trình trao đổi diễn ra không như ý, đôi bên tồn tại nhiều khúc mắc nên khó đạt thành thống nhất, công sức đàm phán từ trước đó gần như không có tác dụng gì.

Thổ khí vượng báo hiệu về những vấn đề sức khỏe trong 15 ngày đầu tháng 4 có thể xảy ra với người tuổi Sửu. Bản mệnh cần phải chú ý ăn uống, nghỉ ngơi đúng giờ, chớ tham công tiếc việc mà quên ăn sẽ dễ gặp bệnh về đường tiêu hóa. Nên nhớ thể chất có khỏe mạnh thì mới làm việc hiệu quả được.

Tử vi tuổi Ngọ

Nếu không cẩn thận trong nửa đầu tháng 4, tuổi Ngọ dễ dàng dính bẫy tiểu nhân mà rơi vào cảnh trắng tay- Ảnh minh họa: Internet

Từ 1/4 đến 15/4, tài vận của người tuổi Ngọ lao dốc không phanh khó khăn trong việc kiếm tiền.

Con giáp này hạn chế trong việc đầu tư, nên giữ tiền trong túi để tránh mất tiền oan.

Người tuổi Ngọ trong 15 ngày đầu tháng 4 sẽ gặp nhiều chuyện xui xẻo về tài chính, tiền bạc, nếu không cẩn thận còn dính bẫy tiểu nhân mà rơi vào cảnh trắng tay.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm