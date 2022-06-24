Con giáp nào lòng dạ lạnh lùng sắt đá đồng thời rất cứng rắn với kẻ thù, dễ làm việc lớn?

Tâm linh - Tử vi 24/06/2022 21:35

Bề ngoài lạnh lùng sắt đá là con giáp nào?

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi không hẳn là lạnh lùng, sắt đá nhưng chính sự nhát gan và yếu đuối của họ làm cho người khác có cảm giác như vậy. Trong mọi chuyện, nhất là trong chuyện tình cảm, họ nghĩ tới cái lợi của bản thân quá nhiều và họ quá nhút nhát trong việc thể hiện.

Họ sợ sự phức tạp, sợ rằng mình sẽ phải phiền muộn, làm gì cũng phải suy đi tính lại, cân nhắc cái lợi của bạn thân. Chính vì cảm xúc không nhanh nhạy nên khi có mâu thuẫn xảy ra, họ sẽ bối rối và nóng vội, dẫn đến những hành động không mong muốn.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi nổi tiếng là những người hiền lành, tốt bụng, sống hài hòa với mọi người. Tuy nhiên, bản mệnh cũng có những khía cạnh lạnh lùng riêng.

Con giáp nào lòng dạ lạnh lùng sắt đá đồng thời rất cứng rắn với kẻ thù, dễ làm việc lớn? - Ảnh 1
Đó là khi bị tổn thương, khi trái tim có vết cắt, họ rất khó có thể tha thứ cho người đã gây ra vết thương ấy.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất khá trái ngược, lúc tốt thì tốt quá mức, lúc xấu thì xấu quá đà. Bất kể là ai, nếu có bất kỳ hành động nào quan tâm tới người tuổi Tuất thì họ sẽ chẳng ngại ngần đem cả trái tim mình để đền đáp ân tình, tới cả tính mạng họ cũng không màng tới. Thế nhưng, người khác lại đánh giá rằng như thế là bi lụy, nhu nhược và mềm yếu.

Tuổi Tuất chỉ cứng rắn khi đối diện với kẻ thù, thế nhưng lại nóng nảy quá mức, trong lúc cơn giận bộc phát thì chẳng màng tới chuyện đúng sai. Để cuộc sống tốt đẹp hơn, nhất là chuyện tình duyên thì người tuổi Tuất cần biết cách khắc chế bản thân, điều chỉnh mọi thứ ở mức độ vừa phải.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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