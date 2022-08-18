Con giáp nào kinh doanh vượng phát, tài lộc nở rộ nhờ ý chí kiên cường, dám nghĩ dám làm?

Người tuổi Dần thường có tính cách mạnh mẽ, quả cảm, dám nghĩ dám làm. Phần lớn họ thường sôi nổi và lạc quan. Bên cạnh đó họ cũng thu hút mọi người và luôn trở thành tâm điểm chú ý của đám đông.

Người tuổi Dần thường khá tham vọng trong công việc. Họ luôn đặt ra những mục tiêu lớn cho bản thân. Dần biết mình muốn gì nên đặt ra mục tiêu rất cụ thể sau đó cố gắng để hoàn thành nó. Bản mệnh thích hợp làm người lãnh đạo vì có thể hiểu người khác muốn gì, cần gì.

Tuy nhiên, họ cũng là những người hay đa nghi, khó tin tưởng người khác. Dần sống giàu tình cảm, khảng khái và có khiếu hài hước.

Mùa thu cũng là lúc Dần được trời ban phúc lộc, làm đâu thắng đó. Người kinh doanh sẽ gặp được đối tác quan trọng, ký được hợp đồng lớn. Người làm công ăn lương được cấp trên tạo điều kiện phát huy tài năng, có cơ hội thăng chức, tăng lương.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu hiền lành, cần kiện, có trách nhiệm. Họ rất tốt bụng, ấm áp và sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người khác gặp khó khăn. Chính bởi vậy nên khi gặp khó khăn, họ thường được quý nhân giúp đỡ, sớm tai qua nạn khỏi.

Đầu năm nay, người tuổi Sửu có vận xui qua đi, vận may gõ cửa, vô số tin vui gõ cửa nhà. Nếu làm kinh doanh, con giáp này sẽ phát tài phát lộc, hưởng phúc trời ban. Nhờ nhanh nhạy, họ tìm được nguồn hàng tốt, được nhiều khách hàng ủng hộ.

Con giáp tuổi Sửu buôn may bán đắt, tất toán nợ nần, thu hái bộn tiền. Cuộc sống của họ ngày một khởi sắc.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân mang khí chất cao quý, thái độ tích cực. Cho dù có khó khăn, gian khổ thì con giáp này vẫn luôn giữ vững tinh thần, không dễ dàng nản lòng nhụt chí. Vì vậy, người tuổi Thân thường được đánh giá cao tại nơi làm việc.

Bước sang mùa thu, người tuổi Thân sẽ có nhiều cơ hội làm ăn. Bản mệnh được cấp trên tạo điều kiện phát huy khả năng, từ đó kiếm thêm thu nhập. Một số người còn được phân công làm công việc, dự án mới.

Người làm kinh doanh có thể tìm được nguồn hàng tốt, mặt hàng buôn bán thu về lợi nhuận khả quan. Một khi cơ hội đến, Thân nên quyết đoán, quyết tâm hơn để đón nhận cơ hội, đạt được thành tựu như mong đợi.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm