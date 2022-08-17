Con giáp nào hào phóng, rộng lượng với bạn bè nên luôn được đối phương quý mến?

Vì tính cách hào phóng, luôn giúp đỡ bạn bè trong lúc gặp hoạn nạn nên các con giáp dưới đây luôn được mọi người kính trọng và quý mến.
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Tuổi Thìn
Người tuổi Thìn có đường công danh rộng mở, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, thu nhập cũng ở mức cao hơn những người bình thường. Những người sinh ra vào con giáp này có tính cách rộng lượng, hào phóng, cởi mở, không bao giờ tính toán.
Họ thích cảm giác có nhiều bạn bè nên thường rất hào phóng với những người xung quanh, sẵn sàng tiêu tiền mà không cần nghĩ. Vì người tuổi Thìn chăm giúp đỡ bạn bè nên bạn bè cũng sẽ không ngại giúp lại người tuổi Thìn. Những mối quan hệ tuổi Thìn có đều chất lượng, nhờ vậy mà nguồn lực tài chính cũng vững vàng hơn.
Tuổi Dậu
Bạn thoạt nhìn như chẳng có nhu cầu tiêu tiền nhưng thực tế, tiền của bạn chủ yếu dùng để xây dựng và duy trì các mối quan hệ. Bạn thích giao lưu, kết bạn nên số lượng bạn bè cũng đông đúc vô cùng.
Tuổi Thân
Người tuổi Thân thích tiêu tiền và đã tiêu là sẽ tiêu rất nhiều. Bù lại thì họ có quan niệm tài chính khá rõ ràng, họ sẽ chăm chỉ kiếm tiền thay vì bo bo giữ tiền để tiết kiệm, họ không ngại đầu tư vào nhiều danh mục khác nhau.
Người tuổi Thân sở hữu tính cách hào phóng nên dễ kiếm được đối tác lý tưởng. Đôi bên sẽ cùng nhau phát hiện ra những cơ hội kinh doanh hấp dẫn mà người khác khó lòng nhìn thấy, bởi vậy dễ kiếm tiền và dễ phất lên nhanh chóng.
(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.