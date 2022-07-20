Nói chuyện với các con giáp này, bạn đừng vội tin mọi chuyện vì không biết đâu là thật giả.

Tuổi Mão

Xem tử vi, người tuổi Mão rất giỏi chối tội, bởi vì một khi họ đã làm sai một việc gì đó, họ có thể nghĩ ra hàng tá lý do để chối bay chối biến.

Dù sao thì chuyện nói dối cũng chẳng phải là điểm yếu của họ, chỉ cần họ muốn nói dối việc gì là họ có thể “đổi trắng thay đen”, khiến người khác không tin cũng không được.

Họ gặp ai cũng sẽ nói dối những điều như thế, chính vì vậy mà lời nói dối của họ chẳng có chút sơ hơ nào. Nhờ vậy mà con giáp này lúc nào cũng được sống một cuộc sống rất yên bình, chẳng ai có thể phát hiện họ sai sót ở chỗ nào để trách phạt họ cả.

Mà cho dù có bị người khác trách móc đi chăng nữa, hẳn họ cũng sẽ cách nói để người ta tha thứ cho mình thôi.

Tuổi Mùi

Theo tử vi thì tuổi Mùi là những con giáp nói dối đỉnh cao nhất. Trong mắt mọi người, họ là con giáp hiền lành, ngoan ngoãn nên không bị ai đề phòng. Và tất nhiên, những chú dê dùng vỏ bọc hiền lành ấy để che mắt nhiều người.



Trong thực tế, họ chính là chủ nhân của những lời nói dối ngọt ngào, khiến người ta tin đến sái cổ. Nếu người tuổi Mùi nào muốn lừa dối đối phương thì chỉ có trời biết. Họ có thể dùng tài ăn nói của mình để quyến rũ rất nhiều người nhưng lại chẳng thật lòng với ai.

Tuổi Sửu

Với đa số mọi người, tuổi Sửu rất thật thà và chân thành, người ta thường cho rằng con giáp này nói ra lời nào thì lời ấy cũng là thật lòng, chẳng bao giờ nói dối cả.



Thế nhưng thực ra, đôi khi người tuổi này cũng sẽ nói dối, thế nhưng họ có kĩ thuật nói dối cao siêu nên chẳng ai có thể nhận ra.



Nguyên nhân khiến họ thường nói dối là lợi ích của một cả nhân nào đó hoặc vì không mong muốn một chuyện không tốt đẹp sẽ xảy ra.



Vì thế, một khi con giáp này đã nói dối thì đều xuất phát từ thiện ý, chứ chẳng bao giờ nghĩ đến việc đặt điều để hãm hại người khác. Chính vì tính cách lương thiện này mà dù họ có bị mọi người phát hiện ra là đang nói dối, mọi người cũng sẽ yên lặng để họ tiếp tục làm điều này.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Được mệnh danh là viên ngọc may mắn của mọi người, những con giáp này vận số suôn sẻ, hanh thông hơn người Được mệnh danh là viên ngọc quý mang lại may mắn cho người thân, bạn bè và những người chỉ cần tiếp xúc với các con giáp này.

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