Vốn thông minh và nhạy bén, trong đầu người tuổi Tý lúc nào cũng có vô số kế hoạch để mang lại lợi ích cho bản thân. Trong đó có cách lấy lòng người khác.

Sự nhạy cảm giúp Tý biết cách khiến người khác yêu mến mình một cách nhanh chóng. Chỉ cần trò chuyện và tìm hiểu một thời gian ngắn là Tý phần nào biết được sở thích và thói quen của đối phương. Từ đó, Tý biết nói những điều người khác muốn nghe. Điều này giúp Tý đi đến đâu cũng có bạn, xây dựng được nhiều mối quan hệ có ích cho bản thân. Tý cũng hiểu rằng “có qua có lại” nên bản mệnh luôn sẵn sàng giúp đỡ người thật sự tốt với mình.

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Sửu ngay từ nhỏ đã phải đối mặt với nhiều khó khăn khác nhau trong cuộc sống. Họ sinh trưởng trong gia đình không mấy giàu có nên mưu sinh từ rất sớm.

Tuy vậy, con giáp này là người giỏi giao tiếp, ăn nói lưu loát. Không những thế, họ còn biết cách thuyết phục người khác làm theo ý mình.

Vượt qua những khó khăn, người tuổi Sửu luôn giữ được tinh thần lạc quan, tin tưởng vào ngày mai tươi sáng. Họ tự tin đối mặt với thử thách, không ngừng tìm kiếm cơ hội và khám phá tiềm năng của bản thân.

Sau tuổi 30, đường thăng tiến của người tuổi Sửu rộng mở hơn trước. Họ đạt nhiều thành tựu ở nơi làm việc và giành được sự sự tôn trọng của người khác.

Tuổi Thìn

Vốn giỏi xã giao nên người tuổi Thìn thường nổi bật trong tập thể. Họ có tài ăn nói khéo léo nên có thể hóa giải những cục diện bế tắc, khiến mọi người đang căng thẳng trở nên hòa hoãn hơn.

Trong một tập thể, Thìn thường là người không thể thiếu và được lòng tất cả mọi người xung quanh. Thìn biết mình nên nói những gì, không nên nói những gì. Chính vì vậy, họ không bao giờ làm mất lòng người khác.

Có nhiều mối quan hệ rộng rãi chính là một lợi thế giúp Thìn nhanh chóng nắm bắt được cơ hội ở trước mắt. Bên cạnh đó, mỗi khi gặp khó khăn Thìn cũng có thể giải quyết một cách nhanh chóng. Ngoài ra, người tuổi Thìn là người hào hiệp nên nếu bạn bè của họ gặp khó khăn, họ cũng sẽ sẵn lòng giúp đỡ.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.